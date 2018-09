Volvo XC40 - Malé jen na pohled

Seznam kapitol Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Je obdivuhodné, s jakým tempem švédská automobilka Volvo sype jednu novinku za druhou. Tím posledním kouskem, který se nám dostal do rukou, je kompaktní model XC40.

I když kompaktní… Je to sice nejmenší Volvo z rodiny švédských SUV, ale malé rozhodně není. Větší modely mezigeneračně narostly, takže je čtyřicítka jen o trochu menší, než byla první generace XC60. A že to byl pořádný kus auta.

Svým větším sourozencům se XC40 vzdaluje i technikou. Přestože by to tak mohlo vypadat, nejde o zmenšenou šedesátku s adaptovaným designem. Dalo by se říci, že jde o zbrusu nové auto. Minimálně z pohledu platformy, ta totiž vznikla ve spolupráci s mateřským koncernem Geely a označuje se zkratkou CMA.

Od pokročilejší platformy SPA, kterou využívají větší modely XC60 a XC90, se v mnohém liší. Vpředu se nenachází lichoběžníkové zavěšení, ale jednodušší McPherson. Vzadu pak za všech okolností najdete víceprvkové zavěšení.

Líbivá krabička

Designérům se podařilo dosáhnout v dnešní době něčeho hodně neobvyklého. Na první pohled totiž jasně rozpoznáte, že jde o Volvo. Tvary jsou o poznání hranatější, stále však minimalistické, nenajdete tady žádné zběsilé křivky ani nadbytečné detaily. Světla mají tradiční světelný podpis Thorova kladiva, zezadu se auto ke švédské příslušnosti hlásí svisle orientovanými svítilnami. Jenže stejně tak je na první pohled jasné, že máte tu čest právě s XC40. S jiným modelem značky si ji nespletete, a právě to se mnohým automobilkám úplně nedaří.

Má prostě svébytný design se zachováním typických prvků pro švédskou automobilku. A nutno dodat, že i tady se návrhářům podařilo autu vtisknout velmi přitažlivé křivky. Ty mohou být dále umocněny štědrými možnostmi individualizace, takže bílá střecha kupříkladu může být sladěna s bílými disky. To je ale jedna z těch kombinací, která bude slušet spíš něžnějšímu pohlaví. Náš kousek brnkal na trochu ostřejší strunu, dorazil totiž ve sportovně laděné verzi R-Design, která má detaily včetně střechy vyvedeny v leskle černé. A v kombinaci s bílou metalízou pak vypadá XC40 opravdu výtečně.

Sportovní elegance pokračuje uvnitř, ze všeho nejdřív váš zrak zcela jistě upoutají nevšední oranžové koberce, které se nachází i ve výplních dveří. Sice jsem si na to v průběhu času zvykl, ale k celkovému pojetí auta mi to příliš nesedělo. Je to ale příplatková výbava, takže to není třeba hlouběji rozpitvávat, pokud se vám to nelíbí, prostě si místo toho představte černý koberec. Zaslouží si však zmínit, že Volvo k výrobě použilo příměs z recyklovatelných plastů, takže ani ekologický aspekt nezůstal opomenut.

Interiér je velmi vzdušný, a to nejen pocitově. Obestavění prostoru je na výborné úrovni, takže se osobně nedivím lidem, kteří místo XC60 skončí právě ve čtyřicítce. Sedadla jsou u Volva již tradičně skvělá, pohodlná na dlouhých cestách, s širokými možnostmi nastavení.

Dobře známý je také displej infotainmentu orientovaný na výšku, který má velmi jednoduché ovládání a veškerou potřebnou konektivitu. Většina funkcí se přesunula sem, jsou zde tři základní obrazovky a jen jedno tlačítko, kterým se vrátíte na domovskou obrazovku. Na pochopení i ovládání je to velmi příjemná záležitost. Navíc se celý systém dá poměrně snadno ovládat i při jízdě. Naštěstí vám pořád kryje záda celá armáda bezpečnostních systémů připravených zasáhnout.

Z interiéru nikde nemáte pocit, že by Volvo vnitřek jakkoli ošidilo oproti větším modelům, prakticky všechny komfortní prvky zůstaly zachovány. A kamkoli vaše prsty zabrousí, tam najdete hodnotné materiály - měkčené plasty, kůži nebo kov.

Pokud jde o místo vzadu, je na tom XC40 velmi slušně. Prostoru pro kolena je královsky, stejně jako pro hlavu. Toho však inženýři docílili nižším ukotvením sedáků. Přesto si myslím, že na nedostatek komfortu si stěžovat nebudete.

Obecně je interiér hodně inovativní a onen oranžový koberec byl jen malým příkladem. Například reproduktory se přesunuly ze dveří do palubní desky (kvalita zvuku tím rozhodně neutrpěla), takže tady vznikly opravdu obří kapsy. Vejde se sem notebook nebo klidně tři velké lahve na vodu. Pod sedadlem řidiče je schránka na dokumenty, mezi předními sedadly se nachází odpadkový koš a z přihrádky před spolujezdcem můžete vysunout háček na tašku s nákupem.

V honbě za praktičností Švédi nepolevili ani v zavazadlovém prostoru. Se svými 460 litry nabídne kufr dostatek úložného prostoru, navíc nepostrádá šikovnou zarážku pro případ, že ho zcela nezaplníte. Naopak při převozu velkých předmětů můžete zavazadlové plato snadno umístit pod dvojitou podlahu. Sedadla se samozřejmě sklápí jednoduše prostřednictvím tlačítka rovnou z kufru, pak XC40 nabídne až 1336 litrů.