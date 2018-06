Volvo XC60 T8 - Raketa do zásuvky

Seznam kapitol Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Vysokého výkonu se dá dosáhnout mnoha způsoby. O poznání složitější je to v případě, kdy máte k dispozici nanejvýš čtyřválcové dvoulitry. Přesně jako Volvo, které udělalo definitivní tečku nejen za legendárními pětiválci, ale také šesti či osmiválcovými motory. To je u prémiové automobilky skutečně ojedinělý krok. Vždyť u přímých konkurentů můžete pořád koupit klidně zážehový osmiválec a šestiválec je běžnou věcí ve vznětové i zážehové verzi. Volvo to vyřešilo po svém, ještě než ale rozpitváme pohonnou jednotku, pojďme se podívat, co je XC60 vlastně zač.

Druhá generace navazuje na velmi oblíbeného předchůdce, kterého se po celém světě prodalo přes milion kusů. Po technické stránce nezůstal kámen na kameni, zbylo v podstatě jen označení. Stejně jako všechna nová Volva stojí na modulární platformě SPA, přičemž nejblíže má k větší XC90. Ve srovnání s ní byl podvozek dále přepracován, nejspíš i kvůli tomu, že první kousky XC90 na silnici nepůsobily zdaleka tak přesvědčivým dojmem.

Rozpačité pocity se ale rozhodně nevztahují k designu. Nová Volva řadím mezi nejkrásnější auta současnosti. Je naprosto s podivem, jak dokonalé dílo může vzniknout bez komplikovaných prolisů a zbytečných křivek. Design navíc netrpí syndromem jiných automobilek, které stejný styl ládují na modely různých velikostí a tříd. Rozlišit zezadu třeba Mercedes třídy C od třídy S se mi se stoprocentní jistotou do dnešních dní nedaří. To XC60 poznáte naprosto spolehlivě, od menší a celkově hranatější čtyřicítky ji odlišíte hravě, kvůli jinak tvarovaným světlům si ji nespletete ani s větší devadesátkou.

Zadní světla moc pěkně odkazují na minulou generaci. Ve srovnání s ní dostala novinka mnohem atletičtější proporce. Je o pět centimetrů nižší, o trochu širší a delší. Nabrala přes devět centimetrů na rozvoru, celková délka ovšem narostla jen o 4,5 centimetru. Z toho vyplývá, že došlo ke zkrácení převisů, a to je vždycky dobrá zpráva.

Švédský křišťál

Když jsem poprvé usedl do Volva „nové generace“, dostavil se kulturní šok. Tentokrát se nic takového nestalo. Ne že by interiér nebyl dostatečně okouzlující, ale už jsem věděl, co můžu od švédských návrhářů čekat. Šedesátka pokračuje v nastoleném trendu a spíš než přes gigantické displeje útočí na vaše smysly uklidňující atmosférou. Fantastické jsou materiály i jejich slícování, které snese nejpřísnější měřítka. Specialitou hybridní verze je podsvícený volič rychlostí z křišťálového skla od švédské společnosti Orrefors, váš sluch pak dostatečně nasytí úchvatný audiosystém Bowers & Wilkins se 14 reproduktory a integrovaným subwooferem. Já vím, stojí šílených 83 tisíc, ale ten zvuk je opravdu špičkový, na nic lepšího v automobilovém průmyslu nenarazíte.

+

Prostornost interiéru je řekl bych standardní, na zadních sedadlech cestující strádat nebudou, a to i díky tenoučkým předním sedadlům. Navzdory tomu ale nikterak nesnižují komfort. Zavazadelník je v řeči čísel ve srovnání s konkurencí průměrný, co už ale srovnání v excelové tabulce neprozradí, je jeho pravidelný tvar a fakt, že do zavazadelníku nikterak nezasahují podběhy zadních kol. Pro nakládání těžších předmětů je možné (pochopitelně pouze v kombinaci se vzduchovým podvozkem) snížit nakládací hranu až o 50 milimetrů. To třeba pro případ, že byste chtěli do auta naložit nábytek z jistého skandinávského řetězce.

Není už příliš neobvyklé spojit se mobilním telefonem na dálku s autem. Nějaký pátek to umí už i fabie, takže u Volva by vás něco takového nemělo překvapit. Společně s autem jsem dostal zapůjčený i telefon, který byl s autem propojený. Kromě toho, že můžete zkontrolovat, jestli je auto zamknuté, případně ho na dálku zamknout nebo rozsvítit světla, funguje aplikace i jako kniha jízd. Každá cesta se zapíše do aplikace, vidíte spotřebu benzínu i elektřiny nebo i to, jak moc jste rekuperovali. Vedle toho můžete interiér na dálku vytopit, nebo naopak vychladit, a rovnou si do navigace poslat adresu, kam máte namířeno.

Bezpečnost především

Kdybych měl zmínit všechno, co souvisí s bezpečnostní výbavou XC60, asi by mi rozsah testu nestačil. Volvo a bezpečnost k sobě neodmyslitelně patří odedávna. Začíná to samotnou konstrukcí auta, kde se ve velkém objevuje vysokopevnostní ocel, a zachází to až do takových maličkostí, jako jsou speciálně konstruovaná sedadla s tlumičem, který pohltí vertikálně působící síly v případě vyjetí auta z vozovky.

Automobilka mimochodem stále počítá s vizí 2020. Počínaje tímto rokem by nikdo v žádném novém Volvu neměl utrpět smrtelné ani jinak vážné zranění. Velmi ambiciózní plán, když se ale podíváte do seznamu sériové výbavy, začnete to tomu Volvu docela věřit. Standardní balík City Safety obsahuje automatické brzdění v jakékoliv rychlosti, umí předcházet kolizím nebo detekovat velká zvířata. Vedle toho XC60 pomáhá v celé řadě krizových situací, jako je ochrana před srážkou s protijedoucím autem nebo vyhýbací manévr. V takových případech bezpečnostní systémy analyzují situaci a pomůžou ji snáze zvládnout třeba přibrzděním jednotlivých kol.