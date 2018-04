Volvo XC90 T8 Twin Engine AWD Excellence – Balada o třílitrové spotřebě

Seznam kapitol Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Volvo XC90 jsme už v testu měli hodněkrát, dokonce i v těch srovnávacích, vždy se ale jednalo o vznětovou verzi D5 AWD, kterou na našich silnicích osobně potkávám nejčastěji. Na ten opravdový vrchol ale došlo až nyní, téměř tři roky po vůbec prvním testu stávající generace postavené na modulární platformě SPA. Dnes nicméně nepůjde pouze o plug-in hybridní hnací ústrojí, ale také o samotnou výbavu.

T8 Excellence totiž představuje to nejluxusnější, co můžete z aktuální nabídky Volva vybrat. Má čtyřmístný interiér, spoustu křišťálu, a velké úsilí bylo vynaloženo na to, aby byl uvnitř během jízdy co největší klid. Auto, které vidíte na snímcích, stojí přinejmenším 2.990.900 korun, a pokud se vám to zdá hodně, vězte, že bývalo i hůře. Ti, kdož si jej objednali na základě ceníku platného od září loňského roku, za něj zaplatili ještě o 419.000 korun více. Aktuální situace platí až od března letošního roku.

Nenápadný tryskáč

Že tohle nebude jedna z těch levnějších „devadesátek“, napovídá pouze pár indicií. Standardně dodávaná 21palcová kola Diamond Cut mezi ně zrovna nepatří, protože ta si můžete za příplatek 44.800 korun pořídit i k výbavě Inscription, a pořád jsou v nabídce ještě o palec větší. Sledujte třeba nápisy na spodních lištách dveří nebo chromovaný povrch sloupků karoserie. Mně osobně se tento detail moc nelíbí, podíváte-li se ale na vrcholné bavoráky nebo mercedesy, jsou v tom namočeny úplně stejně.

Interiéry současných vozů Volvo mě vždycky dokážou ohromit, ani ta nejluxusnější S90, kterou jsem testoval předloni a nenašel na ní téměř žádné chyby, však čtyřmístnou palubu dnes zkoušeného SUV netrumfne. Ne že by se nějak lišila úroveň zpracování nebo materiálů, tohle je ale naprosto jiný svět. Něco, jako když srovnáváte business class se soukromým tryskáčem. V obou se cítíte pohodlně, jenže tryskáč je prostě tryskáč.

Přední část interiéru dnes probírat nebudu, ta je až na křišťálový volič automatické převodovky stejná jako u ostatních verzí. Ten malý kousek skla pozvedává úroveň celku opět o něco výše, z uživatelského hlediska jde ale o kompromis. Aby totiž zůstal krásně průhledný, nemá pojistku, a protože jde o by-wire řešení, musí klást opravdu velký odpor, aby nedošlo k nechtěné změně režimu. Jednotlivé polohy si navíc musíte „naklikat“ jednu podruhé, nelze jenom tak přeskočit z „déčka“ na zpátečku jako u bavoráků. Když pak s autem manévrujete ve stísněném prostoru, div nemáte na dlani modřinu.

Šlechtu sedící vzadu ale nic z toho, co se děje vpředu, pravděpodobně nezajímá. Je pro ni důležité, že sedí v sedadlech s identickým rozsahem nastavení jako u řidiče a spolujezdce, včetně výhřevu, odvětrávání, elektrického nastavení a podobně, a mají ten největší možný komfort díky měkčímu polstrování bočnic a hlavových opěrek. V porovnání s klasickou XC90 dokonce v podélném směru o 50 milimetrů více místa pro nohy, to kdybyste se náhodou chtěli „položit“.

Navíc ani vzadu se nešetřilo křišťálem – jsou z něj vyrobeny ručně dělané šampusky, které můžete upevnit buď do křišťálového držáku, nebo do prostoru šestnáctilitrové chladničky umístěné mezi zadními opěradly. Přímo ve středovém tunelu je vyhřívaný i klimatizovaný držák na kelímky, a abyste nemuseli nic víc, než jenom hnout prstem, řadu věcí prvků lze ovládat přes výsuvný středový displej. Výklopné stolky s poctivou kovovou konstrukcí a kůží potaženou „pracovní“ plochou jsou příjemnou třešinkou na dortu. Konec práce s notebookem položeným na klíně!

Jenže nemyslete si, že Volvo pouze vykuchalo zadní část interiéru běžné XC90 a naroubovalo do něj first class lounge. Ono instalovalo i systém aktivní kontroly zvuku v kabině, který eliminuje nežádoucí zvuky pronikající do prostoru kabiny, zesílené podlahové koberce a laminovaná skla bočních oken také udělají svoje, a dokonce chybí ani pevná přepážka mezi prostorem pro posádku a zavazadelníkem. Výsledkem je, že když za sebou zabouchnete dveře a pustíte si svou oblíbenou muziku, okolní svět se vás prostě netýká.

Oprávněně vyšší základní cena vozu je pak dána i tím, že všechny dosud zmíněné prvky dostanete už v samotném základu, včetně dokonalého audia Bowers & Wilkins, které samo o sobě vychází téměř na sto tisíc. Má 19 reproduktorů, 12kanálový zesilovač o výkonu 1400 Wattů či subwoofer, k němuž je pumpováno obrovské množství vzduchu přímo otvorem v podběhu vozu. Dejte si tohle dohromady se špičkově odhlučněným interiérem, nastavte koncertní režim prostorového zvuku a získáte pocit, že zvuk prochází přímo vaším tělem. Navíc tak hutný, že se jej snad můžete i dotknout. Velice intenzivní zážitek!