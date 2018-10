Top Gear opět v novém složení! Z aktuálního tria zůstane jen jeden moderátor

S britským automobilovým pořadem Top Gear stanice BBC je to v posledních letech jako na kolotoči. Po konci úspěšného tria Clarkson/Hammond/May, které v pořadu účinkovalo kolik let, se moderátoři show každou chvíli střídají. Nyní je tu zatím poslední změna.

Nově se v pořadu objeví dvojice, kteří v českém prostředí nejsou moc známí. První je britský komik a moderátor účinkující třeba v pořadu Take Me Out, zatímco druhý bývalý hráč kriketu, který se nyní také živí jako moderátor.

Další rošáda mezi účinkujícími moderátory v Top Gearu za poslední roky je reakcí na oznámení Matta LeBlanca , že v pořadu již nebude pokračovat. Americký herec proslavený postavou Joeyho v sitcomu přátelé v červnu oznámil, že v pořadu skončí kvůli časové náročnosti, kvůli čemuž se dlouhou dobu neviděl s přáteli a rodinou. Natočí však ještě jednu sérii, nadcházející 26. (počítáno od oživení Top Gearu v roce 2002 Clarksonem a spol.).

Spolu s koncem LeBlanca v Top Gearu se BBC rozhodlo udělat rozsáhlejší změnu v moderátorském triu pořadu, počínaje 27. sérií. Mezi stálými moderátory totiž skončí také Rory Reid, který se už v pořadu bude objevovat jen sporadicky, podobně jako Sabine Schmitzová . Zaměří se na příbuznou show Extra Gear, která odhaluje zákulisí natáčení pořadu a další detaily.

Ze stávajícího tria tak zůstane mezi hlavními tvářemi Top Gearu jen oblíbený motoristický novinář Chris Harris.komentoval akvizici nových moderátorů Harris.

Moderátorská změna tak přichází v době, kdy se zdálo, že si Top Gear po konci Clarksona/Hammonda/Maye konečně našel správný směr. Jedna série s rozhlasovým moderátorem Chrisem Evansem se ukázala jako krok špatným směrem, nebylo divu, že po jejím skončení rusovlasý milovník historických Ferrari v červenci 2016 oznámil svůj konec v show . Následná sázka na posunutí Matta LeBlanca do hlavní role a jeho doplnění o Harrise a Reida už byla mnohem lepší, mezi triem to fungovalo, byť bylo jasné, že spolupráce potřebuje na své vylepšení trochu času. Když se však začalo zdát, že všechno šlape tak, jak má , LeBlanc oznámil letos v červnu svůj konec, což si vyžádalo další zásah.

Budoucnost Top Gearu je tedy následující. Nejbližší 26. série bude ještě s LeBlancem/Harrisem/Reidem, vysílat se začne na začátku roku 2019. Následná 27. série bude již s Harrisem/McGuinnessem/Flintoffem, naplánována je též na příští rok.