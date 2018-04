Toyota 86 od Liberty Walk: Japonský ladič zůstává u širokánských blatníků

Liberty Walk prosluli nezaměnitelným stylingem svých upravených aut. Typickým prvkem pro ně jsou široké blatníky s viditelnými spoji. Mnozí je za to kritizují, podle hnidopichů prostě neumějí nic jiného než právě takové křiklavé soupravy dílů, které už se trochu přežily a vyšly z módy. Jenže tihle Japonci jsou prostě jiní, co na tom, že hrají pořád jednu a tu samou písničku? Poptávka totiž neklesá, tak proč by měnili zvyklosti? V ostrovním císařství beztak na tuningové scéně panují leckdy poměry, nad kterými Evropan div neobrací oči v sloup...

Bodykity o nich nakupují i jiní ladiči, pokud si je objedná klient. Jestli jsou OK, nebo už za hranou, toť otázka. Vkus máme každý jiný, že? Liberty Walk je navíc vyvíjejí pro širokou škálu nejen japonské, ale i americké a evropské produkce. Obzvláště populární jsou třeba na BMW. U svého posledního projektu však zůstala tahle excentrická firma doma.

Toyotu 86 známe moc dobře i my, byť v kontinentální Evropě má před dvojicí čísel ještě písmena GT. Moderní(osm-šest) odkazuje na slavnou Corollu AE86 z osmdesátých let. Říká se jí také, protože vznikla ve spolupráci se Subaru, které vyvinulo i čtyřválcový zážehový dvoulitrový boxer.

Černému autu s kontrastními červenými pruhy na zádi nechybí ani obří zadní křídlo, další typický znak práce Liberty Walk. Není to však závoďák, i když se tak tváří, navíc má uvnitř ochrannou klec. Dokonce ani zakázková práce pro klienta, ale showcar, prostě demonstrační kus. Ukazuje, čeho všeho jsou ve společnosti schopni. Veškeré díly se ovšem dají i koupit. Kompaktní sporťák může mít dvě sady: buď s agresivněji tvarovaným víkem kufru, nebo právě s oním masivním křídlem. Jinak obsahují drsnější nárazníky, prahy i ony v úvodu zmiňované přišroubované blatníky,

Bodykity jsou samozřejmě k mání i na dvojče Subaru BRZ . Nebudu vás unavovat částkami v jenech, stačí přepočet: ceny se pohybují od 92.400 do 110.400 korun. Nic levného, přitom jde o pouhé plastové nástavce bez efektních kol. Za pneumatický podvozek s nastavitelnou světlostí je třeba vydat dalších 163.300 Kč. Dost peněz, ale za kvalitu se platí. Pokud někdo touží po přeplňování čtyřválce, případně transplantaci úplně jiného srdce, musí se obrátit jinam, Liberty Walk se zaměřují jen na vizuální stránku věci.

Nové generace kupátek od Toyoty a Subaru, neboť spolupráce pokračuje, se dočkáme za tři roky a dostane určitě více koníků, protože motor bude mít objem 2,4 l. Těšíte se?