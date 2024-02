Ojetá Toyota Corolla XII (E210): Do svazku raději s osmnáctkou

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Toyota Corolla je tu s námi vlastně kontinuálně, jen nás v minulých dvou generacích mátla tím, že si v pětidveřových verzích říkala Auris. Aktuální, 12. generace corolly (E210), jejíž evropské prodeje se rozběhly počátkem roku 2019, to dává zpátky do pořádku. Že na českých silnicích houfně zdomácněla, vidíme i pohledem z okna. Hodně jí pomohly emotivnější design, rozumná výbava i cenová politika, rozšíření nabídky hybridů o svižnější dvoulitr, ale i schopnost Toyoty dodat auta v krizových dobách, kdy výrobní linky konkurence co chvíli stály.

Fleetoví zákazníci už také uvažují jinak než před deseti lety, kdy pro ně byla normou naftová octavia či passat. Zejména z hybridních coroll se díky nízkým vlastnickým nákladům stal oblíbený firemní pendl, který se už pozvolna posouvá do bazarů. Přestože zatím v inzerci narazíte převážně na flotilová auta, riziko koupě zajíce v pytli zůstává malé. Pro udržení tříleté tovární záruky byly potřeba prohlídky v pěkně krátkém intervalu po 15.000 km či jednom roce, takže škody v důsledku zanedbané údržby a přesluhujících olejů jsou už v zárodku potlačeny. Pro kupujícího je výhodou i to, že si servisní historii vyhlédnuté toyoty může zkontrolovat i doma z gauče přes volně přístupnou webovou stránku vinchecker.toyota.cz.

Hatchback vzadu těsný

Corolla E210 je postavena na modulární platformě TNGA, už předtím známé z modelů Prius IV a C-HR. Kromě víceprvkové zadní nápravy (pro všechny motorizace plošně) přinášela modernější elektroinstalaci i optimalizovanou hybridní soustavu.