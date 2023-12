TEST Toyota bZ4X – Vlastně dobré auto. Kdyby dojelo dál…

První seriozní vstup Toyoty mezi moderní elektromobily má podobu nezvykle tvarovaného SUV, vyvíjeného za pomoci spřízněného Subaru. To se odráží na překvapivě slušných schopnostech v terénu. Odvrácenou stránkou auta je však slabý dojezd.

Středová obrazovka s úhlopříčkou 12,3“ (standard od střední úrovně Prestige za minimálně 1.295.000 Kč) má velmi hezkou a ostrou grafiku a rychle reaguje na povely. Díky navigaci na cloudu máte vždy k dispozici aktuální data včetně stacionárních radarů či počasí na cestě. S tím samozřejmě souvisí nutnost neustálého spojení s internetem, to však Toyota nabízí na první čtyři roky zdarma, respektive formou předplacených dat.

Multimédia, tradiční slabina Toyota a vlastně takřka všech japonských výrobců aut, jsou v tomhle případě velmi konkurenceschopná. Zkušenější z nás v palubním systému odhalí příbuznost s novými Lexusy NX a RX, které se konečně zbavily zastaralého a na ovládání velmi komplikovaného rozhraní, jež ani náhodou nezapadalo do třetí dekády 21. století. A za mě možná ani do té druhé.

To Toyota u svého konkurenta v podobě kompaktního SUV bZ4X v podstatě nabízí plnohodnotný vůz bez velkých kompromisů. Avantgardní elektromobil je s délkou 4690 milimetrů dokonce o devět centimetrů delší než Toyota RAV4, jedná se tedy o pořádný kus auta. Uvnitř je i díky jiným zástavbovým požadavkům bezemisního pohonu opravdu hodně místa. Zejména v podélném směru je centimetrů snad až nadbytek. Cestující vzadu proto mají před koleny až královský prostor.

Motor, jízdní vlastnosti

Elektromobil do terénu

Po zkušenostech se sesterským Subaru Solterra si dovolím tvrdit, že tahle dvojice elektromobilů patří k nejschopnějším mimo zpevněné povrchy. Solterra si na rozbahněném polygonu totiž vedla lépe než forester, kterému při šplhání příliš nepomáhal dýchavičný atmosférický dvoulitr spolupracující se malým (a slabým) elektromotorem. Zato bezemisní subaru s jedním 80kW elektrickým motorem na každé nápravě si se všemi překážkami poradilo bez kapičky potu. Stačilo trochu přišlápnout akcelerátor a SUV vyšplhalo i na kluzký kopec.

U testované předokolky od Toyoty bude průchodnost terénem logicky horší. Se 150 kilowatty nebudete patřit mezi nejvýkonnější elektromobily ve třídě, konkurence v čele se Škodou Enyaq totiž v rámci modernizací posiluje. Na stovce jste sice už za 7,5 sekundy, čtyřkolka je ještě o šest desetin sekundy rychlejší, se stoupajícím tempem už temperament toyoty uvadá. Vyšších rychlostí ovšem stejně nebudete dosahovat tak často, abyste vůbec někam dojeli. O několik řádků níž o tom ostatně píšu.

Záběr elektromotoru je plynulý, problém s přilnavostí pneumatik jako u jiných předokolek jsem nezaznamenal. Jízdní vlastnosti na asfaltu jsou moc příjemné a velmi se podobají automobilům se spalovacím motorem. Toyota bZ4X velmi poslušně poslouchá pokyny volantu a nemá problém s držením stopy. Celkově působí neutrálně a velmi konzistentně. Na každodenní ježdění vlastně ideální vůz. Tedy až na jeden, zato velký problém.

Kam se ty kilometry poděly?

Bezemisní SUV dostalo akumulátor s celkovou kapacitou 71,4 kWh, z nichž 64 je využitelných. To by ještě nebyl takový problém. Ostatně i Tesla Model Y se pohybuje na podobných hodnotách. Potíž vězí v nehospodárnosti předního synchronního elektromotoru s permanentními magnety.

Test Toyoty bZ4X jsem ještě stihl v typickém deštivém podzimním počasí s teplotami do deseti stupňů. Takové podmínky sice pro elektromobil ideální nejsou, přesto mě výsledná spotřeba nemile překvapila. S větším podílem městských kilometrů jsem se nakonec dostal na 22,8 kWh na 100 kilometrů a maximální dojezd okolo 270 kilometrů. A to je u takhle velkého auta s cenou téměř 1,3 milionu zatraceně málo. O něco dražší Nissan Ariya z nedávného testu s 87kWh akumulátorem byl o tři kilowatthodiny na sto kilometrů úspornější, přitom se jedná prakticky o přímého konkurenta.

Toyota bZ4X

Nejedná se přitom o ojedinělou záležitost. I lidé v Toyotě si uvědomují, že dojezd bZ4X je ve srovnání s konkurencí podprůměrný. Oficiální kombinovaný dojezd 436 až 500 kilometrů proto berte s hodně velkou rezervou. Minimálně od podzimu do jara. Na velké cestování po republice, natož po Evropě to nevypadá. A to nejen kvůli dojezdu.

Rychlodobíjení s výkonem až 150 kW má totiž omezení na dva cykly (z nízkých hodnot do 80 % kapacity akumulátoru) denně, což s ohledem na akční rádius dost omezuje univerzálnost vozu. Toyota se tím snaží baterii chránit, aby na ni mohla poskytovat opravdu velkorysou záruku až 10 let, respektive 1.000.000 kilometrů. Řidiče s větším denním kilometrovým proběhem tím ovšem moc nepotěší.

Mně osobně nepotěšil ani cestovní komfort. Standardní osmnáctipalcová kola s pneumatikami 235/60 přitom dopředu avizují, že by si s typickými českými cestami mohla poradit s prstem v nose. Odpružení je ovšem celkově docela tuhé a do tlumení nerovností se moc nehrne. Rázy, typické pro tvrdé tlumiče a měkkou karoserii, se sice nedostavují, plavnost a schopnost pohlcovat nedokonalosti ovšem často chybí.