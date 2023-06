TEST Toyota Corolla TS GR Sport 2.0 Hybrid – Sportovní nejen na pohled

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Japonská automobilka udělala logický krok, když před pěti lety opustila od označení Auris a svému vozu nižší střední třídy začala říkat světově známým jménem Corolla. Ta se nyní prodává ve své dvanácté generaci a třech karosářských variantách – coby hatchback, sedan a kombík. Jedna zajímavost hned na úvod: kombi má na našem trhu šedesátiprocentní podíl, sedan 38 % a překvapivě pouze dvě procenta náleží hatchbacku.

Na českém trhu se v posledních letech stihla Corolla slušně etablovat. V zemi, kde prodejům dané třídy dlouhodobě vévodí Škoda Octavia, se dle statistik SDA prodalo jen za loňský rok 2177 kusů. To z Corolly dělá šestnáctý nejžádanější model na našem trhu a nejprodávanější toyotu vůbec. Je dokonce úspěšnější než u nás tolik populární „ravka“ (2093 ks) či Yaris (1641 ks). A tak se nemůžeme příliš divit, že omlazovací procedura se nesla spíše v decentním duchu. Proč také měnit něco, co dobře funguje?

Hledejme s lupou

Na poznání všech vnějších inovací musíte být zapálený fanda značky. Jejich výčet na papíře je sice bohatý – přepracované LED světlomety s novým podpisem, jiná maska chladiče, rámečky mlhovek či inovovaný design litých kol... pokud ale auta nestojí přímo vedle sebe, snadno novinku za předchůdce zaměníte.

V zásadě to ale ničemu nevadí. Corolla má pořád šmrnc japonské divokosti, navíc díky rozkročení a nizoučké siluetě vytváří dojem dynamického auta. To obzvlášť ve zkoušeném provedení GR Sport přijde vhod. Kdepak, tohle není čistokrevné hot-kombi, varianta se štítkem GR by měla být hlavně o sportovním šmrncu. Standardem jsou například 17“ kola z lehkých slitin, specifický design volantu, dvoubarevné lakování karoserie či svébytný design masky.

Toyota razí cestu pevně definovaných výbavových stupňů a několika příplatkových paketů. S výbavou GR Sport můžete investovat do dvou. Adaptivního variabilního zavěšení za 25.000 Kč, které je k dispozici pouze pro silnější a testovaný hybrid. Navíc je jeho pořízení podmíněno paketem Dynamic, což je druhá položka na příplatkovém seznamu. Ten stojí rovných třicet tisíc, auto posadí na osmnáctky a obohatí o desetipalcový head-up displej, sledování slepého úhlu, asistent bezpečného vystupování a upozornění na dopravu za vozem s brzdnou funkcí.

Toyota Corolla TS GR Sport 2.0 Hybrid

Digitalizace s mírou

Tím se pomalu dostáváme k novinkám v kabině. I ty se nesou v decentním duchu a orientovány jsou hlavně na digitalizaci. Do kapličky před volantem se přestěhoval 12,3“ digitální přístrojový štít nahrazující klasické budíky. Jeho prostřednictvím se deaktivují třeba i asistenční systémy, kterým musíte vyvolat specifické menu, takže hlavně ze začátku je celý proces poměrně krkolomný. Zase má ale obrazovka ostrý obraz, grafika je přehledná a budíky mají klasické kulaté ukazatele.

Další výraznou změnou je nasazení nového multimediálního systému. V závislosti na výbavovém stupni jsou k dispozici dva – s obrazovkou o osmi nebo deseti a půl palci. My máme tu větší, která rezignovala na fyzická tlačítka po stranách a ovládá se výhradně dotykem. A protože je poměrně rozměrná a zároveň volně stojící v prostoru, do zorného pole řidiče už zasahuje poměrně výrazně. Infotainment disponuje všemi důležitými funkcemi včetně vestavěné navigace, řadu uživatelů ale jistě potěší bezdrátový Apple CarPlay.

A také fakt, že to důležité se pořád ovládá otočnými ovladači a čudlíky. Ty na volantu jsou rozmístěny intuitivně, řadu úkonů zvládnete po pár dnech i poslepu. Samostatný panel zůstává vyhrazen nastavení teploty, navzdory faceliftu zůstaly zachovány i dnes už trochu úsměvné kolébkové ovladače vyhřívání sedaček. A ano, pořád platí, že s intenzivnějším výhřevem vás zadek začne pálit hooodně rychle.

Toyota Corolla TS GR Sport 2.0 Hybrid

Sedačky vpředu mají výrazné bočnice, takže vás v zatáčkách hezky podrží. Zároveň si můžete sedák umístit nízko a vytvořit si tak příjemné sportovní sezení. Pohodlně se usadíte také vzadu, dokonce ani uprostřed posazeného cestujícího výrazně neomezuje zvýšená podlaha, protože se tu nachází jen decentní schod. Pravdou ale je, že Corolla po stránce prostoru vzadu není úplným přeborníkem. Obzvlášť zohledníme-li fakt, že rozvor má oproti takové Octavii čtvrté generace ještě čtrnáct milimetrů k dobru.

Naopak v zavazadelníku si není nač stěžovat. Standardní objem 581 litrů lze sklopením zadní lavice navýšit na 1591 l, čímž vznikne dokonale rovná ložná plocha. Kufr navíc dostává podložku s pogumovaným povrchem, na které věci nekloužou a zároveň je snadná na údržbu. Bezpečně se sem vejde rodinná bagáž či dětský kočárek, jen pod podlahou už žádný další úložný prostor nenajdete. Kompletně jej zabírá organizér s opravnou sadou.