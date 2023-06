TEST Toyota Mirai FCEV – Vodíková budoucnost nevypadá špatně, ale…

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Zatímco zvenku působí Toyota Mirai velkolepě a snadno snese srovnání se zavedenými prémiovými sedany, v kabině je to trochu horší. Dojem přitom kazí zejména omezený prostor. Za volantem se sice člověk cítí příjemně, nasedání navíc usnadňuje funkce automatického odsunutí sedačky a volantu. Sám za sebou jsem se ale při svých 183 centimetrech cítil poměrně stísněně. Prostor nad hlavou částečně omezovala prosklená střecha (paket VIP), příliš mnoho prostoru mi ale nezbývalo ani před koleny. To je ale daň za specifickou koncepci pohonného systému, kterou automobilka ukázala při premiéře.

Druhá generace Toyoty Mirai je postavena na platformě TNGA-L, na které stojí prémiové modely značek Toyota a Lexus – limuzíny Crown a LS nebo úchvatné kupé LC . Už to něco vypovídá o přístupu k vývoji druhé generace průkopnického modelu, který se měl stát vozem, který lidé budou chtít řídit.

V oblasti vývoje vozidel využívajících technologii palivových vodíkových článků už dnes Toyota není sama, ostatně stačí si vzpomenout na vodíkové SUV Hyundai Nexo , se kterým jsme před lety absolvovali cestu z Bruselu až do Prahy. S využitím této technologie už navíc experimentují i BMW, Stellantis,Grenadier a další.

Motor, jízdní vlastnosti

Tiše a plynule

Druhá generace Toyoty Mirai dostala výrazně vylepšený systém palivových článků, u kterého se automobilce podařilo snížit hmotnost i cenu a zvýšit efektivitu. Vzrostl také výkon a dojezd, zatímco klesala hlučnost. Zkrátka posun ve všech směrech. Vezměme to ale postupně.

Do Toyoty Mirai se tankuje stlačený vodík, což jsme si v minulosti vyzkoušeli s již zmiňovaným Hyundai Nexo. Vodík slouží jako nosič energie – díky chemické reakci s kyslíkem totiž vzniká elektrická energie, která je ukládána do baterie a následně pohání elektromotor. Mirai je vlastně elektromobil, který nespoléhá na továrny a energii si vyrábí přímo na palubě. Jedinou odpadní látkou je čistá voda, kterou lze vypustit tlačítkem umístěným na palubní desce.

Vodík se tankuje do trojice nádrží, které ho pojmou celkem 5,6 kilogramu. Jedna nádrž je ukryta pod středovým tunelem, druhá pod zadní lavicí a třetí (nejmenší) pod podlahou kufru. Právě rozmístění nádrží se podepisuje na omezeném prostoru v kabině.

Pod kapotou vidíme spoustu plastů, mezi kterými je umístěna jednotka s palivovými články. Oproti minulé generaci se sice zmenšila, ale nabízí ještě lepší parametry (objem 24 litrů, 330 článků a výkon 123 kW). Automobilka tak zvýšila efektivitu a současně je nový systém odolnější – funguje až do -30 °C.

Toyota Mirai FCEV

Jednotka nabíjí novou baterii, umístěnou mezi opěradly zadních sedadel a zavazadelníkem, která je tvořena 84 lithium-ion články s napětím 310,8 voltu a kapacitou 4 Ah (1,234 kWh). Baterie nabízí oproti minulé generaci vyšší výkon a navíc je lehčí. Automobilce se tak podařilo dosáhnout téměř ideálního vyvážení 50:50 mezi nápravami.

Rozpohybovat Toyotu Mirai je pak úkolem jednoho synchronního elektromotoru s permanentními magnety na zadní nápravě, který nabízí nejvyšší výkon 134 kW a 300 Nm točivého momentu. Sedanu s pohotovostní hmotností kolem 1950 kg to stačí ke zrychlení z 0 na 100 km/h za rovných 9 sekund, maximální rychlost je 175 km/h.

Rozjezdy jsou přitom vždy krásně plynulé, přesně jak byste od prémiového elektrického sedanu čekali. Fanoušci bolavých krků z brutální akcelerace některých elektromobilů by tak mohli být zklamaní, v praxi ale není Toyotě Mirai příliš co vyčítat. Městským provozem se proplétá mrštně, na dálnicích nemá problém s pružným zrychlením a na okreskách si vás získá svým podvozkem.

I na 20“ kolech mirai bravurně zvládá tlumit nerovnosti a projevem připomíná model prémiové značky, zbytečně se ale nenaklání a řízení má i pěknou zpětnou vazbu. Prémiově působí také odhlučnění kabiny a podvozku. Je skoro jedno, kudy a kam se vydáte, vždy je téměř jisté, že cesta bude nesmírně příjemnou a odpočinkovou záležitostí. Tedy alespoň dokud se nemusíte vymotávat z úzkých městských uliček a přecpaných parkovišť. Mirai je totiž pořádný kus auta.

Stále předbíhá dobu

Musím přiznat, že jízdu s Toyotou Mirai jsem si až překvapivě užíval, současně mě ale pořád trápila myšlenka na dojezd. Toyota sice slibuje cca 650 kilometrů, to však opět záleží na jízdním stylu a vašich trasách. Dokud jsem se pohyboval po městě a přilehlých okreskách, lehce sešlapoval akcelerátor a často si vypomáhal silnější rekuperací při brzdění, dostal jsem se na spotřebu kolem 0,9 kg/100 km. Jakmile jsem ale přidal svižnější přesuny a především jízdu po dálnici, rázem jsem se dostával na čísla kolem 1,2 kg/100 km. V průměru jsem se ale během týdne držel kolem spotřeby 1 kg/100 km.

Při kapacitě nádrží cca 5,6 kilogramu se tak dostáváme na dojezd kolem 460 - 560 kilometrů, což sice pořád není špatné, jenže horší je to s tankováním. To je sice u vozů poháněných vodíkem obvykle otázkou jen několika málo minut, jenže nejprve se musíte na nějakou tu plnící stanici dostat.

V Česku je dnes možné natankovat vodík pouze na třech místech, k čemuž se ještě dostaneme. Pro nás je tím nejbližším stanice Benzina na Barrandově, která byla otevřena docela nedávno. Cena vodíku zde byla stanovena na 278 Kč za kilogram plynu, což při kapacitě nádrží 5,6 kilogramu znamená plnou nádrž za cca 1557 Kč. V praxi to bude sice míň, protože nádrž nikdy zcela nevyjedete, ale na hospodárnost vznětových motorů můžete zapomenout. Trochu komplikované je to pak i se samotnou rychlostí plnění.

Zatímco v Německu už je síť vodíkových plnících stanic poměrně hustá a na většině z nich zvládnete celý proces snadno, rychle a bez cizí pomoci, v Česku je to s plnicími stanicemi stále bídné. Veřejné máme jen dvě – v Praze a Ostravě. Samoobslužná je přitom pouze ta pražská, zatímco v Ostravě je vyškolený personál, u kterého bylo potřeba se objednat. Jedna neveřejná plnicí stanice stojí v Neratovicích a ÚJV Řež se před lety pochlubil vlastním prototypem plnicí stanice pro osobní vozy. Jenže není stanice jako stanice.

Toyota Mirai FCEV

Ta v Neratovicích, která byla v Česku první a dlouho jediná, vznikla za účelem plnění nádrží vodíkového autobusu. Vodíkové autobusy a náklaďáky ovšem pracují s tlakem 350 barů, zatímco osobní vozy s tlakem 700 barů. Nádrž toyoty se tak nemohla kompletně naplnit. Stanice v Ostravě sice umí naplnit nádrž celou, ovšem kvůli důrazu na nižší cenu výstavby naplní 500 barů zhruba za 3 minuty, zbývající fáze plnění trvá až 40 minut.

Pouze stanice v Praze tak skutečně slibuje zcela plnou nádrž během zhruba pěti minut, jenže i zde může být háček. Pokud by se u stojanu sešlo víc aut, kompresorům bude trvat delší dobu dosáhnout správného tlaku. Plnění se tak bude protahovat. Zásobník má kapacitu 100 kilogramů, což při současném počtu vodíkových osobních automobilů na trhu sice není problém, Praha ale plánuje zahájení zkoušek vodíkového autobusu, který může mít kapacitu nádrží okolo 30 kilogramů. Je přitom otázkou, jak plynule a rychle bude fungovat zásobování plnicí stanice.

Kritici vodíkových palivových článků z řad fanoušků bateriových elektromobilů správně podotýkají, že oni si mohou auto dobít pohodlně u domu, v práci, na rychlonabíječce a přinejhorším prakticky u kteréhokoliv ochotného člověka, který je nechá využít domácí zásuvku. Provozovatelé vodíkových aut ale budou odkázání na infrastrukturu, která zatím roste docela pomalu – a na jihu téměř vůbec, jak ukazuje mapa H2-live.

A to je zatím asi největší vada na kráse téhle jinak nádherně vypadající a pohodlné budoucnosti na kolech. Výzvou ale bude i zajištění zeleného vodíku, neboť v současnosti je většina vodíku „šedá“ – pochází tedy z nepříliš ekologických zdrojů. I to by se však v budoucnosti mělo měnit.