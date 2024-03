Jak zajíždět auto s bezestupňovou převodovkou? Triky nejsou složité

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Prvních pár stovek kilometrů se zbrusu novým autem může mít dost výrazný vliv na to, jak bude jezdit desítky tisíc dalších kilometrů. Dnes už ten vliv není až tak zásadní, jako před 40 či 50 lety, neboť se přesnost výroby neustále zlepšuje, ale sebelépe obrobený povrch není nikdy dokonalý a musí se provozem vyhladit. Díly, které se točí nebo po sobě nějak kloužou, byť po olejovém filmu, si na sebe musí „zvyknout“.

Pro tyto první kilometry tzv. záběhu platí pár obecných rad, jako vyvarovat se velké zátěže, a hlavně, postupně zvyšovat otáčky, do nichž motor budeme vytáčet. S manuální převodovkou je to jasné, u těch automatických s možností manuálního řazení taky – prostě zajistíte, aby byl zařazen vždy takový převodový stupeň, v němž se vůz v dané rychlosti nedostane do příliš vysokých ani příliš nízkých otáček.

Jenže co když si koupíte auto s převodovkou CVT, případně e-CVT? U té nebývá možné otáčky motoru přesně ovládat, jen v některých případech elektronický mozek převodovky nabízí několik virtuálních stupňů. Zeptal jsem se proto zástupců automobilek Subaru a Toyota, které bezestupňové převodovky ve svých autech používají, jaké by dali doporučení ohledně záběhu.

Odpovědi jsou jednoduché a v podstatě stejné jako u každého jiného nového auta – první stovky až tisíce kilometrů se vyvarovat velké zátěže a netahat přívěs. Subaru přímo v uživatelských manuálech uvádí, že by člověk prvních 1.600 km neměl přesáhnout 4.000 otáček, neměl by prudce brzdit ani zrychlovat, a také by neměl jezdit delší dobu stejnou rychlostí či ve stejných otáčkách.

Toyota hovoří podobně. „Z technického hlediska je vhodné doporučit jízdu bez extrémních změn rychlosti (extrémní akcelerace nebo brzdění) a nadměrného zatížení (tažení přívěsu, střešní nosič nebo box),“ stojí v odpovědi od techniků. Doplňují, že vhodná není ani konstantní vysoká rychlost na dálnici. „Pokud v tomto mírnějším režimu pokud proběhne prvních 1.000–1.500 km, je to pro uvedení do provozu ideální,“ dodává Toyota.

První týdny a měsíce s novým autem jsou podle Subaru odlišné také co do výměn oleje. „Pokud v 5.000 km dopřejete motoru první výměnu motorového oleje, je to jistě také ku prospěchu životnosti a očekávání projevu motoru,“ píše automobilka.

„Během prvních několika vyjetých nádrží občas preventivně zkontrolujte základní provozní náplně. Počítejte také s možným zápachem spáleniny například od brzd, výfuku či motoru. Je to běžný průvodní jev během prvních kilometrů každého nového auta. Subaru má také provedenu konzervaci motorového prostoru proti nečistotám, obvykle nazelenalé barvy, která zejména v počátku používání potřebuje ‚vypálit‘,“ uzavírá automobilka.

Konečně, nutno připomenout, že technologie převodovek Subaru a Toyoty nejsou stejné. V případě Subaru jde o klasické řemenové CVT, v němž obíhá ocelový řemen mezi kuželovými koly a posunem oněch kol proti sobě se plynule mění převodový poměr. Toyota naopak ve svých hybridech používá převodovku, kterou označuje e-CVT. Ta je jednoduchým planetovým ozubeným soukolím, u nějž převodový poměr mezi vstupem a výstupem ovládá pomocný elektromotor.