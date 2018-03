Nová Toyota Auris odhalila interiér. Co na něj říkáte?  

Třetí generace Toyoty Auris se světu sice představila již na nedávném ženevském autosalonu, stále si však ponechala několik tajemství, včetně svého interiéru. Ten odhaluje už nyní, a to prostřednictvím americké specifikace, která bude debutovat příští týden na autosalonu v New Yorku. V Americe se tento kompaktní hatchback bude i nadále prodávat pod označením Corolla.

Kabina navazuje na dnešní trend, což znamená jednoduché tvary se samostatně stojící obrazovkou multimediálního systému na vrchu středového panelu. Do osmipalcového displeje se soustředila část ovládacích prvků, ať už navigace, audia nebo nastavení vozidla, ovládání klimatizace je ale samostatné, pomocí konvenčních tlačítek.

Video

Automobilka interiér charakterizuje jako jednoduchý, teplý a smyslný. Slibuje vybrané materiály, které k sobě ladí strukturou i barvou, nebo vysokou kvalitu zpracování s minimálními spárami mezi jednotlivými detaily. Přední sedadla jsou nově ukotvena níže, což má zajistit přirozenější polohu za volantem, zatímco ta zadní dostala přepracované čalounění pro zlepšení komfortu.

Výhodou má být i dostatek odkládacích prostorů, před řadicí pákou je místo pro až 5,5palcový mobil s bezdrátovou nabíječkou, do předních dveří se zase vejde lahev nebo dokumenty o velikosti A4.

Zvenku se nová americká Corolla proti evropskému Aurisu liší jen detaily. Ve srovnání s konceptem představeným v Ženevě je odlišná grafika předních světlometů, zdobné prvky na přídi pak mají odlišnou barvu.

Základem auta je modulární platforma TNGA , která i díky využití hliníkových dílů a ultra vysokopevnostní ocele přináší o 60 % zvýšenou torzní tuhost karoserie. Podvozek vpředu tvoří příčky MacPherson, zatímco vzadu zůstává víceprvkové zavěšení, což je v době šetření sympatické řešení.

Oproti předchozí Corolle hatchback se novinka natáhla o 38 mm, rozšířila o 30 mm a zároveň snížila o 25 mm, což přineslo dynamičtější proporce. Výsledkem je délka 4.369 mm, šířka 1.791 mm a výška 1.438 mm, rozvor činí 2.639 mm.

Z hlediska motorů americká Corolla slibuje příchod nového zážehového dvoulitru s přímým vstřikováním D-4S a variabilním časováním ventilů, jehož výkonové parametry budou teprve odhaleny. Čtyřválec každopádně bude možné spárovat s šestistupňovým manuálem nebo převodovkou CVT simulující deset předvolených převodů.

To v Evropě se u Aurisu můžeme těšit na tři pohonná ústrojí. Všechno to jsou benzinové jednotky, s turbodiesely Toyota do budoucna počítá jen u užitkových vozidel. Základem bude přeplňovaná dvanáctistovka s 85 kW, které doplní dvě hybridní verze. První s 90 kW využije osmnáctistovku známou z C-HR a Priusu, druhá nový dvoulitr se 132 kW.

Jestliže nová generace Toyoty Auris se v Evropě začne prodávat až na začátku roku 2019, Američané tak dlouho čekat nemusejí. Nová Corolla totiž vstoupí na tamější trh už během letošního léta.