Turecká rallye po 1. dnu: Neuville těsně před Ogierem

Se ztrátou pouhých tří desetin sekundy za ním figuruje obhájce titulu Francouz Sebastien Ogier (Ford Fiesta WRC), který je v MS aktuálně na druhém místě.

Významný souboj o světový titul se odehrává také v kategorii WRC 2, kde s vozy Fabia R5 soupeří Čech Jan Kopecký a Švéd Pontus Tidemand, oba jezdci továrního týmu Škoda Motorsport. Poprvé v sezoně bojují jeden proti druhému. Oba se v průběhu pátečních měřených testů potýkaly s defekty pneumatik a zatím je na tom celkově lépe český pilot.

Dopoledne ještě problémy nebyly

Organizátoři účastníky soutěže rozhodně nešetřili a hned na páteční ráno jim připravili první průjezd nejdelší rychlostní zkouškou soutěže, která měřila 38,1 kilometru. Soutěžící měli z tohoto úseku obavy, nejen kvůli jeho délce, ale také zde byl neuvěřitelně rozbitý kamenitý povrch. Jezdci si však byli vědomi nebezpečí, které na ně číhalo v podobě menší či větších, ale hodně ostrých kamenů, které zanechávaly na pneumatikách stopy stejné, jako kdyby do nich člověk bodal nožem. K defektům nedocházelo, ale i tak bylo pořadí na začátku soutěže zajímavé.

Na první místo se dostal irský jezdec Craig Breen (Citroën C3 WRC), kterého však vystřídal po čtvrté erzetě Nor Andreas Mikkelsen (Hyundai i20 Coupé WRC). Hodně dramatické dění nabídly odpolední průjezdy rychlostními zkouškami. Stalo se totiž to, co všichni zkušení borci předpokládali. V jízdní stopě se totiž objevila spousta vytahaných kamenů, o kterých posádky nemohly vědět, a tak docházelo k defektům, poškození podvozků i k jezdeckým chybám.

Padaly rány a defekty

Na nejdelší erzetě soutěže „zatáhl“ při jejím druhém průjezdu Ogier, který úsek (RZ5) dlouhý 38,1 kilometru vyhrál. Zvládl ho o minutu rychlejšího času než při svém prvním průjezdu a polepšil si rázem o pět míst až na druhou příčku. „Bez toho prachu, přes který nebylo dopoledne skoro nic vidět, je to nyní mnohem zábavnější jízda. V rozbitých sekcích člověk hodně riskuje, i když se snaží jet opatrně,“ komentoval aktuální vývoj situace Francouz.

Jeho největší soupeř v boji o titul mistra světa Thierry Neuville však kontroval na dalším měřeném testu (RZ6) a v pořadí se vrátil na druhé místo před Ogiera. „Pokud chcete zajet dobrý čas, musíte tlačit v těch rozbitých úsecích. Ogier nás překvapil. Tlačil víc, než jsme čekali, takže jsme museli odpovědět,“ usmíval se Neuville v cíli předposlední zkoušky pátečního dne.

V sedmé erzetě, která uzavřela kompletní program prvního dne, však musel Neuville couvat a přišel podle jeho slov asi o sedm sekund. Přesto se dostal na průběžné první místo, protože Mikkelsen ztratil 11,2 sekundy. „Měl jsem úplně zničené gumy a nebylo by správné zbytečně riskovat,“ popisoval své trable norský jezdec, který se propadl na třetí místo. Neuville má v čele soutěže náskok pouhých 0,3 na Ogiera. „Upřímně jsem rád, že jsem v cíli. Kdyby nebylo té ztráty ráno v prachu, tak bych byl s dneškem spokojen,“ řekl Ogier. Bitva obou soků, kteří chtějí získat titul, tak může být v sobotu i v neděli ještě hodně zajímavá.

Hodně nespokojený je třetí potenciální kandidát na mistrovskou korunu Estonec Ott Tänak (Toyota Yaris WRC), vítěz dvou předchozích podniků světového šampionátu z Finska a Německa. Na úvodní městské erzetě sice dosáhl třetí čas, ale jakmile se dostala soutěž do terénu, spadl na konec první desítky. „Tam, kde je to hodně rozbité, tam nemám grip (přilnavost). Rozbité je to skoro všude,“ stěžoval si Tänak před polednem a jiné to nebylo ani po obědě: „Je to ještě horší než ráno a těžko tomu rozumět. Prostě to není naše soutěž,“ šklebil se do televizní kamery. Náladu si spravil výhrou v sedmé erzetě a řekl k tomu: „Snížili jsme auto, je to lepší, ale tohle nemůžeme použít na nejvíce rozbitých úsecích.“

Na kamenité úseky nejvíce doplatili Brit Elffyn Evans (Ford Fiesta R5) a Nor Mads Ostberg (Citroën C3 WRC), kteří zlomili zavěšení kol svých vozů na šesté zkoušce. „Oběma jsem se musel vyhýbat a zpomalit. Jak stáli bezmocně v prachu, tak mi to připomínalo válečnou zónu,“ komentoval situaci nešťastníků irský pilot Craig Breen (Citroën C3 WRC).

Kdo bude králem WRC 2?

Hodně napínavou bitvou byl také první letošní přímý střet jezdců Škoda Motorsport Jana Kopeckého a Pontuse Tidemanda (oba Škoda Fabia R5). Lépe začal český jezdec, který vyhrál v pátek první dvě zkoušky, ale na té další stáhl Švéd jeho náskok na čtyři sekundy.

Když se oba vydali na druhé průjezdy dopoledních testů, začaly se dít věci. Nejprve potkal Kopeckého defekt obou předních kol a posádka musela měnit obě kola na zkoušce. „Měli jsme naštěstí dost místa a zastavili jsme takřka vzápětí, co k defektu došlo,“ popisoval situaci Kopecký. Ve stejné erzetě jako měl trable Kopecký, potkaly potíže také jeho týmového kolegu Tidemanda, který měl defekt pravého předního kola. Na šestém měřeném testu prorazil levé zadní kolo a jeho smolná série tří vyvrcholila na poslední páteční zkoušce. Přišel defekt pravého přední gumy a následkem zhoršené situace kola se utrhl tlumič a Švéd musel zastavit. Pozdě večer se v továrním týmu Škoda řešilo, zda technický stav auta a poškození homologovaných dílů dovolí Tidemandovi pokračovat v soutěži. Pokud ne, mohl by být boj o titul mistra světa ve WRC 2 rozhodnutý.

Smích na tankodromu

Český jezdec Jan Kopecký přijel do časové kontroly před závěrečným servisem v pátek navečer bez známek špatné nálady. Na trati páté erzety měl defekty obou předních kol a další dva měřené testy musel absolvovat s rizikem, že případný defekt by ho vyřadil ze soutěže, protože by neměl již další rezervu. Do mikrofonů českých novinářů pak řekl:

„Druhé průjezdy dnešních erzet, to byl doslova tankodrom. „Velké“ WRC mají širší rozvor, ohromnou sílu, tvrdší směsi pneumatik a vyhrabou spoustu ostrých a velkých kamenů, kterým se nejde vyhnout. Když jsem zjistil, že máme defekty, tak jsem se v tu chvíli začal smát, a říkal navigátorovi, že alespoň nemusíme stavět dvakrát. Je fakt, že jsme tady před soutěží dvakrát trénovali výměnu pneumatik. Máme to vyzkoušené,“ říkal Kopecký. Narážel na situace na Německé rallye a Barum Rally Zlín, kde to také potkaly defekty na měřených testech.

Obě přední gumy byly proříznuté ostrými kameny na vnitřní straně. „Je fakt, že ve srovnání s auty WRC jsou naše vozy užší, takže se nemůže vyhnout kamenům, které jsou nahrnuté ve stopě,“vysvětluje Kopecký. Na sobotu je připraveno dalších šest měřených úseků o celkové vzdálenosti 134,20 kilometrů. „Musíme věřit, že budeme mít štěstí, protože defekty jsou na této soutěži pouze o štěstí a smůle. Na trati nelze uhlídat všechny kameny, a když se snažíte vyhýbat těm největším, tak auto schytává neuvěřitelné množství ran,“ dodal Kopecký.

Průběžné pořadí Turecké rallye

1. Neuville, Gilsoul (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) 1:52:28,2; 2. Ogier, Ingrassia (Fr./Ford Fiesta WRC) +0,3; 3. Mikkelsen, Jaeger (Nor./Hyundai i20 Coupé WRC) +2,6; 4. Latvala, Anttila (Toyota Yaris WRC) +16,3; 5. Tänak, Järveoja (Est./Toyota Yaris WRC)) +31,9; 6. Paddon, Marshall (N. Zél., Brit./Hyundai i20 Coupé WRC) +35,1; 7. Lappi, Ferm (Fin./Toyota Yaris WRC) +36,3; 8. Breen, Martin (Ir., Brit./Citroën C3 WRC) +50,1; 9. Suninen, Markkula (Fin./Ford Fiesta WRC) +1:02,9; 10. H. Solberg, Minor-Petrasková (Nor., Rak./Škoda Fabia R5) +6:52,0; 11. Evans, Barritt (Brit./Ford Fiesta WRC) +9:45,6; … 13. Kopecký, Dresler (ČR/Škoda Fabia R5) +10:25,6 (1. v kategorii WRC 2); 14. Tidemand, Andersson (Švéd./Škoda Fabia R5) +10:34,0 (2. v kategorii WRC 2).

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Turecké rallye

– 7.35 RZ8 (36,00 km), 9.08 RZ9 (10,70 km), 10.11 RZ10 (20,40 km), 12.25 RZ11 (36,00 km), 14.08 RZ12 (10,70 km), 15.11 RZ13 (20,40 km).

– 9.08 RZ14 (7,12 km), 9.46 RZ15 (8,04 km), 10.24 RZ16 (13,25 km), 12.18 RZ17 (7,12 km).

Uvedené časy jsou středoevropské.