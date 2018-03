Únor 2018 na Veterán.auto.cz: Od GM z obou břehů oceánu

Cadillacy ročníku 1948 byly sice ještě baculaté, ale na jejich zádích už se objevily ploutve. Designér Frank Hershey se nechal inspirovat letounem Lockheed P-38 Lightning, a to i přes nevoli Harleye Earla. Auta jako obvykle zářila chromem, blatníky na rozdíl od modelu 1947 ale už nevyčnívaly z karoserie. Tradičně se vyrábělo několik sérií, konkrétně čtyři: 61, 62, luxusnější 60 Special Fleetwood a 75 Fleetwood s různými rozvory, celkovými délkami a druhy karoserií. Podvozek měl nezávislé závěsy vpředu a tuhou nápravu vzadu. Stačil jediný motor, vidlicový osmiválec 5,68 l. Zatímco menší řady vznikaly coby sedany, kabriolety i kupé, větší pouze jako limuzíny. Velmi známé jsou dva otevřené exempláře série 62 ve stylu Art Deco karosárny Saoutchik.

Jaguar XK120 stál na počátku poválečné řady sportovních vozů s kočkou ve znaku. Tvary roadsterů (OTS) jsou dnes velmi známé, kupé (FHC) a otevřené DHC s plátěnou střechou byly vzácnější. Řadové šestiválce stejného označení, tedy XK se vyráběly až do roku 1992. Vedisponovaly objemem 3,44 l. Zajímavé bylo to, že XK120 s drátovými koly postrádaly zadní kryty. První kusy mimochodem ve své době nejrychlejšího produkčního auta na světě měly hliníkovou karoserii na jasanovém rámu, později se přešlo na ocel. Číslo v názvu znamenalo předpokládané nejvyšší tempo v mílích za hodinu (193 km/h), které XK120 dokázaly překonat. Uspěly i v soutěžích, vytrvalostních závodech a bojích o rekordy a na podvozku SE seu Pininfariny.

Opel Ascona první generace (označené tradičně písmenem A), zástupce střední třídy evropské větve koncernu General Motors, se vyráběl v (západo)německé Bochumi od počátku do poloviny 70. let minulého věku. Své jméno dostal podle švýcarského lázeňského městečka. Tři karosářské varianty reprezentovaly sedan, tudor, tedy dvoudveřová verze se stupňovitou zádí a kombi Caravan. To mělo i luxusnípodobu s bočními dřevěnými dekory a názvem Voyage. Ascony se ostatně prodávaly také v USA jako Opel 1900 a designérem celé řady byl koneckonců Chuck Jordan z GM. Poháněly ji zážehové čtyřválce 1,2, 1,58 a 1,9 l, vyznávala klasickou koncepci se zadním pohonem. Nejvýkonnější dvoulitrové SR ladili i slavní tuneři Steinmetz a Irmscher a stavěli rallyeové speciály. S jedním z nich se stal Walter Röhrl mistrem Evropy 1974. Kupé reprezentovala samostatná řada Manta

Porsche 924 mělo kapalinou chlazené motory v přídi a rychlostní skříň společně s rozvodovkou naopak umístěny u poháněné zadní nápravy. V Zuffenhausenu proběhla před 42 lety pořádná revoluce. Půvabné tvary Harma Lagaaye se líbí dodnes, hlavní světlomety se vyklápěly, víko zavazadelníku tvořilo velké zadní okno. Nástupce 914 využíval dílů i výrobních kapacit VW včetně čtyřválců 1,98 l. Ty později získaly rovněž dmychadlo, konkrétně verze Turbo, ostrá přeplňovaná Carrera GT se stala základem závodních specifikací s písmenky S, P a R, které se prosadily v MS sportovních vozů. Prodejní924 S dostala atmosférický motor 2,48 l. Na tuto řadu navázala od roku 1981 plných sedm let souběžně vyráběná 944.

Cadillac 1948: Začátek éry zadních ploutví

Jaguar XK120 (1948–1954): OTS, FHC a DHC

Opel Ascona A (1970–1975): Tři karoserie, čtyři motory

Porsche 924 (1976–1988): Borec z Neckarsulmu

