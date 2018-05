Vozili jsme cement: Co všechno musí řidič takového vozidla zvládnout?

Za chvíli bude tři čtvrtě na jedenáct a my v cementárně společnosti Cemex v Prachovicích na Pardubicku najíždíme s Renaultem T480 pod zásobníky s hotovou surovinou. Řidič Petr Netolický odkrývá hrdlo tanku Feldbinder a z velína do něj zaměřuje chobot hubice. Volí množství cementu a ten se začíná sypat do dvoukomorového prostoru. „Když je stanovené množství v tanku, nakládka se automaticky stopne,“ říká sedmatřicetiletý šofér, který pak za volant usedá bosý. Koneckonců zakázáno to na rozdíl od žabek nebo pantoflů není. „Umíte si představit řídit v bezpečnostních botách?“ ptá se. Dodává, že nestojí ani o to, aby jemný cementový prach celou cestu dýchal. S nabranými 25 tunami už míříme ke zvážení a vyřízení papírů na expedici, pak naše cesta povede do betonárky v pražských Malešicích.

Přímo i oklikami

Vyrážíme chvíli po 11.20. Trasu má řidič jako před každou cestou dopředu nastudovanou. Cesta ale není nejkratší možnou variantou, těžký náklad totiž všude vjet nesmí. „Musím vynechat třeba spoustu úseků s nižší nosností mostů nebo nedostatečnou výškou podjezdu.“ Za největší problém ale považuje extrémní a stále rostoucí hustotu provozu, podle něj spolu se souběhem oprav na hlavních tazích silnic 1. tříd a dálnicích vytváří skutečně náročný koktejl.

Jedenáctý rok

Řízení cisterny je v mnohém jiné než u běžného náklaďáku nebo dodávky. Nasypaný cement se totiž chová jako kapalina, a tudíž se musí během jízdy počítat s odstředivými pohyby nákladu – ten má tendenci pokračovat nadále v původním směru. Proto Netolický před každou větší zatáčkou přibrzdí a projíždí ji pomaleji, aby ho odstředivá síla nevrhla do protisměru nebo příkopu. Také musí neustále myslet na to, jakou mohutnou pohyblivou masu má za zády, a tudíž předvídat chování ostatních řidičů. I když si právě kvůli dobrzďování nechává před sebou velkou mezeru, často mu do ní hodí spěchající řidiči myšku, občas jej dokonce vybrzďují. „Jako by vůbec netušili, co za tuny mám vzadu, a o co delší by byla brzdná dráha,“ říká muž za volantem.

Cement už Netolický vozí celkem jedenáct let, předtím jezdil čtyři roky po Evropě s výbušninami, třeba do Finska nebo Itálie dopravoval střelný prach. „Člověk se při tom naučil opravdu řídit a hlavně předvídat,“ tvrdí. Proč u přepravy po Evropě nezůstal? „Doma mě neviděli třeba měsíc,“ říká s tím, že nad vydělanými penězi proto zvítězila touha být co nejčastěji s rodinou.

Nyní za volantem denně stráví vždy jen několik hodin, přeprava do nejvzdálenějších destinací není delší než čtyři hodiny, třeba do polské Opole nebo na Ostravsko. Během služby jede tak v průměru dvakrát, a když zaváží okolní betonárky, třeba čtyřikrát. Jednou za 14 dní na něj vyjde i jednodenní víkendová služba. Naše společná jízda je jeho dnešní druhá, stihl už dovézt várku cementu do Hradce Králové.

Proškolování důkladně

Aby člověk mohl vozit cement, potřebuje podle Netolického doklady C + E, profesní průkaz a za sebou mít psychologické vyšetření a minimálně čtyři roky praxe s náklaďákem. Dál adepta čeká týdenní zaškolovací kurz a praktické jízdy. Další úrovní výcviku jsou jízdy na polygonu se zaměřením na krizové situace. Pak přichází ostrá asistovaná jízda v plném provozu. Vrcholem pravidelných školení je pak absolvování simulátoru u Centra dopravního výzkumu, kdy řidič sedí v náklopné kabině a reaguje na různé provozní režimy: den/noc, odlišné úrovně provozu, venkov/město a podobně.

Dvacetimetrové brčko

Je krátce po půl jedné, za zády nám zůstává i Kolín a pomalu najíždíme na dálnici D11. V jejím pravém pruhu řidič nastavuje tempomat a uvolňuje se. „Na takovýchto silnicích na něj jezdím vždy. Výjimkou jsou pouze okamžiky, kdy cítím nastupující únavu. To jej vypínám,“ svěřuje se Netolický. A když únava udeří naplno? „Auto co nejdříve odstavím. Jdu se projít, omýt se, nebo si klidně dám i dvacet třicet minut šlofíka,“ popisuje šofér.

Krátce po půl druhé projíždíme branou malešické betonárky, Netolický couvá k zásobníku cementu. Začíná tlakovat cisternu na hodnotu dvou atmosfér,aby surovinu z cisterny vyfoukl do kovového monstra. Od výpustního hrdla k ústí trubice instaluje silnostěnné gumové hadice s přírubami, které po dotažení ještě zajišťuje bezpečnostními páskami. Ukazatel tlaku se blíží k potřebné hodnotě, a tak už cement letí úzkou dvacet metrů vysokou trubicí do zásobníku. Vykládka trvá necelých 25 minut. Pak už Netolický balí a jede zpět do Prachovic. Ví, že tam na vůz čeká kolega, který večer poveze náklad do betonárky v Hodoníně.

Jak se vozí beton

Na rozdíl od přepravy cementu se beton musí vozit mnohem rychleji, třeba na stavbách dálnic je použitelný jen 1,5 hodiny. Proto se řidičům s betonem na korbách snaží firmy vyjednat co nejrychlejší a nejsnadnější cestu, stavebníci pro ně dokonce s majiteli dotčených pozemků vyjednávají i koridory podél budovaného úseku, aby byl materiál u finišerů v co nejkratším čase.

Víte, že…

… řidičům přepravy cementu platí hodinovou mzdu, a nikoli výkonovou jako u nákladní dopravy? Je tím zamezena snaha obcházet přepisy.

… zkontrolovat auto před jízdou a naložit cisternu stihne řidič do šedesáti minut?

… v areálu cementárny se může jezdit maximálně rychlostí 30 km/h? Kvůli většímu provozu v betonárkách je povoleno dokonce jen 20 km/h.