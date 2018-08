Výměna oleje v motoru Lamborghini Huracán: Jednoduché to tak úplně není!

U motorů běžných automobilů, které máme běžně doma, zvládnou mnozí výměnu oleje v motoru svépomocí. Prostě koupí správný olej, zjistí, kolik ho do motoru přijde, vypustí jej, vymění olejový čistič a nalijí nový olej. Jediné, k čemu následně potřebují servis, je nastavení ukazatele servisního intervalu. Prostě aby chytrá elektronika věděla, že má motor nový olej.

U supersportovních aut je celá procedura mnohem složitější. Pokud se zaměříme na Lamborghini Huracán, kde výměnu oleje jeho desetiválce ukazuje přiložené video z USA, tak rychle zjistíte, jak moc se jinak běžná servisní procedura liší od té u běžných aut.

Jako první přichází na řadu vyjmutí olejového čističe. To je v zásadě tím nejsnazším a s dlouhým nástavcem na ráčnu goly a troše šikovnosti byste to zvládli jistě i doma. Olejový čistič je u desetiválce uložen mezi řadami válců, bohužel trochu nešťastně v místě takřka mimo víko motoru. Olejový čistič je i na tomto desetiválci klasickou vložkou, vloženou do domečku kruhového tvaru, uzavřeného víkem. Olejový čistič je tedy venku, ale co dál?

Nyní je třeba auto zvednout. Už to je trochu problém. Světlá výška tohoto Lamborghini je tak nízká, že při použití klasického sloupcového zvedáku s rameny si musí mechanik pomoci ještě pojezdovým heverem. Tím si auto zepředu respektive zezadu nejprve přizvedne a teprve pak lze pod něj na příslušné body určené pro zvedání vozu zasunout zvedací ramena zvedáku.

Po zvednutí se ukáže nezvykle efektivní zakrytí podvozku. To jak známo má velký vliv na aerodynamiku, která u stroje, jehož maximální rychlost přesahuje o dost 300 km/h je mnohem důležitější, než u aut, na něž jsme běžně zvyklí.

Před výměnou oleje je třeba nejprve demontovat plastové kryty pod motorem a převodovkou. Ty zde údajně drží přibližně 50! šroubů. Teprve po jejich sejmutí můžeme přistoupit k samotnému vypuštění oleje. Motor Huracánu využívá řešení se suchou klikovou skříní. V praxi je tak třeba olej vypustit z externí olejové nádrže, do níž se následně nalije nový olej, ale to není vše. Kromě toho je třeba zbavit starého oleje také motor. K vypuštění oleje musí mechanik demontovat osm šroubů, situovaných na různých místech mimo jiné bloku motoru a opatřených těsnícím kroužkem. K některým, zejména na boku bloku motoru je velmi obtížný přístup. Při opětovné montáži se používají sice stávající šrouby, ale osazené novým těsnícím O-kroužkem. Jen pro zajímavost, u obdobného motoru původního Audi R8 se demontují k vypuštění oleje pouze tři šrouby na spodním víku motoru plus jeden na olejové externí nádobě.

Po vypuštění oleje a přesvědčení se, že jsou všechny drenážní a výpustní šrouby správně utaženy, namontuje mechanik nový olejový čistič. A následně může nalít nový olej. V přiloženém videu nalévá 7,5 litru oleje specifikace SAE 5W-40, jak je patrné z označení na sudu. U R8 udává výrobce 8,3 litru včetně čističe a olej SAE 5W-40, ale jen v případě pevného servisního intervalu. U variabilního olejového servisu je to nanejvýš SAE 5W-30.

Zajímavé také je, že pro Severní Ameriku vydalo Audi v roce 2013 bulletin, kde požaduje pro motor V10 vozu R8 olej SAE 10W-60, normy VW 501 01 nebo 505 00. Po nalití nového oleje následuje zkušební jízda a po ní kontrola množství oleje. Co kdyby někde unikal a majitel motor v důsledku toho zadřel při cestě ze servisu?