Vývoj SUV od Rolls-Roycu spěje do finále. Závěrečné testy můžete sledovat na National Geographic

Automobilka Rolls-Royce se letos připravuje na důležitou premiéru. V nadcházejících měsících představí své první SUV, avizovaný model Cullinan, který podobně jako Phantom a další modely značky bude chtít být tím nejlepším, nejluxusnějším autem své kategorie. A proto ho Rolls-Royce musí před zahájením pečlivě otestovat.

Testovací program prototypů Cullinanu trvá již tři roky, přičemž s blížící se premiérou auta spěje do finále. A to budete moci sledovat i vy, protože Rolls-Royce v rámci exkluzivní spolupráce se stanicí National Geographic bude pravidelně publikovat materiály přímo z testování.

Těšit se tak můžete na videa i fotografie z testování auta v různých koutech světa, které budou zveřejňovány na stránkách National Geographic . Na projektu nazvaném Finální výzva se podílí renomovaný cestovatel a fotograf Cory Richards, a tak se jistojistě dočkáme hodně zajímavých záběrů.

Finální jízdní zkoušky startují právě dnes, ve středu 4. dubna, a to na skotské vysočině. Následně Cullinan vyrazí do sněžného prostředí rakouských Alp, na pouště Blízkého východu a do těžkého terénu ve Spojených státech. Na auto tak čeká množství testů, při nichž najede spousty kilometrů v náročném terénu.

říká k projektu Finální výzva generální ředitel automobilky Torsten Müller-Ötvös s tím, že už za pár měsíců si schopnosti auta budou moci vyzkoušet klienti značky sami.

O novém SUV (nebo zvýšeném vozidle, jak říká Rolls-Royce, chcete-li) toho i krátce před premiérou víme vcelku málo. Potvrzen je už název Rolls-Royce Cullinan, odkazující na stejnojmenný obří diamant, stejně jako využití nové modulární hliníkové platformy . Automobilka rovněž odhalila, že vůz nabídne dvě luxusní kožená křesílka se stolkem, výsuvná ze zavazadelníku, díky nimž se majitel bude moci v přírodě kochat a přitom třeba popíjet oblíbený drink.

Z hlediska techniky pod kapotou se očekává zástavba 6,75litrového vidlicového dvanáctiválce twin-turbo z aktuálního Phantomu, který má být spojen s pohonem všech kol. Architektura auta je přizpůsobena i možnosti plug-in hybridního pohonu, vedení automobilky ho ale odmítá , protože jej považuje za kompromis. Tento mezičlánek tak chce Rolls-Royce přeskočit a případně hned nabídnout čistě elektrický pohon. Zatím se ale nedá říci, zda se ho dočká právě SUV.