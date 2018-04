XING Mobility Miss R je první elektrický supersport vhodný na silnici i do terénu

Společnost XING Mobility, která sídlí v Tchaj-pej, hlavním městě Čínské republiky, ležícím na severu ostrova Tchaj-wan, již v loňském roce odhalila svůj elektrický supersport Miss R.

Tehdy se jednalo pouze o funkční podvozek, který doplňovala vizualizace budoucí podoby vozu a nyní představuje prototyp, který již nese karoserie a je schopen jízdy po zpevněných vozovkách i mimo ně.

XING Mobility spolu s představením prototypu Miss R uvádí i jeho technické parametry. Dvoumístný vůz má rozvor náprav 2950 mm, celkovou délku 4000 mm, šířku 1800 mm, výšku 1300 mm a hmotnost 1500 kg.

Podle materiálů společnosti využívá Miss R ke svému pohonu čtyři elektromotory, z nichž každý disponuje výkonem 250 kW a točivým momentem 430 N.m. Nejvyšší výkon Miss R má být 1000 kW (1360 k) a v případě točivého momentu je uváděno maximum 1720 N.m.

Zmiňované hodnoty mají Miss R umožnit akceleraci z 0 na 100 km/h za 1,8 s, z 0 na 200 km/h za 5,1 s a sprint na 400 metrů má trvat 8,87 s. Maximální rychlost má být přes 270 km/h a dojezd s lithium-iontovými bateriemi s kapacitou 52 kWh se má pohybovat kolem 250 km.

XING Mobility Miss R vedle výkonů svého pohonného systému a dynamických schopností rozhodně zaujme i tím, že je inspirován světem rallye, což se možná příliš nepromítá do jeho vzhledu, ale o to více se to projevuje na jeho podvozku, díky němuž se lze prohánět vedle silnic a závodních tratí i v lehkém terénu.

Pozornost si Miss R zaslouží i díky svým bateriím, které tvoří celkem 98 modulů a 4116 článků, uložených ve speciální kapalině nazvané 3M Novec 7200. Ta výtečně přenáší teplo, je nehořlavá a netoxická. Společnost XING Mobility uvádí, že její modulární baterie dosahují jednoho z nejvyšších měrných výkonů na trhu a jsou navíc o 50 % lehčí, než konvenční baterie.

Na rozdíl od drtivé většiny výrobců současných elektromobilů nechce jít společnost XING Mobility cestou dobíjení baterií ve voze, ale možností jejich rychlé výměny. Účinný systém umožní vyměnit akumulátor za pouhých pět minut.

Miss R má posloužit především k propagaci možností a schopností společnosti XING Mobility, ale i přesto se dočká výroby. Plánována je produkce série dvaceti vozů s cenovkou stanovenou na jeden milion dolarů (asi 20,6 milionů korun). Prodej vozu má odstartovat v roce 2019.

Hlavním cílem společnosti XING Mobility není výroba vlastních supersportů, ale vývoj a dodávky pohonných systémů výrobcům užitkových automobilů, autobusů, elektroskútrů i dalších vozidel s elektrickým pohonem.