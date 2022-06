1 z 66 BMW Z1 od Alpiny může být vaše, najeto má jen 13 tisíc km

Společnost Alpina si BMW Z1 vzala do péče až na konci jeho životního cyklu. Vůz dostal název BMW Alpina Roadster Limited Edition, nebo zkráceně BMW Alpina RLE, a mezi 5. červencem 1990 a 19. zářím 1991 bylo v továrně v Buchloe vyrobeno celkem 66 exemplářů. Z nich 35 putovalo do Japonska, kde se BMW Z1 oficiálně neprodávalo, a zbývajících 31 kusů si rozebrala Evropa. Konkrétně Německo, Nizozemsko a Velká Británie. Právě britský kousek, který byl zřejmě jediným na tamním trhu, bude nyní k mání.

Alpina k výrobě RLE používala neregistrované vozy z Mnichova, ale vůz na fotkách začal svůj život jinak. V podobě výchozího BMW Z1 jej do Velké Británie přivezla a koncem června 1989 registrovala společnost Sytner of Nottingham Ltd. Dne 21. července 1989 vůz koupil sběratel Alpin a neprodleně se začal shánět po možnosti výměny základního šestiválce o objemu 2,5 litru za upravenou 2,7litrovou pohonnou jednotku od Alpiny. Společnost Alpina později potvrdila, že plánuje představit vlastní verzi BMW Z1, kterou bude pohánět právě poptávaný motor. Majitel Z1 proto 23. října 1989 zadal objednávku.

V červnu 1990 Alpina informovala společnost Sytner, že plánuje začít s výrobou upravených Z1 a že produkci omezí na 66 kusů. Zároveň se zeptala, zda by majitel Z1 měl zájem o úpravu jeho vozu dle stejné specifikace. Majitel souhlasil a jeho auto dostalo pořadové číslo 4 ze 66. Práce na voze provedla společnost Sytner, nikoliv Alpina, ke které však byl v červnu 1990 odeslán motor. Větší jednotka s číslem motoru 266 byla zpět doručena v červenci téhož roku.

Předchozí verze motoru C2 2.7 poskytovala 157 kW (213 k), ale nově instalovaný katalyzátor znamenal, že aktualizovaná verze jednotky nabídla o něco skromnějších 149 kW (203 kW). I když podle Alpiny se jedná pouze o oficiální údaj a reálně je motor o něco silnější. Pro srovnání, původní 2,5litrový šestiválec v BMW Z1 poskytoval 125 kW (170 koní). Jeho krouticí moment byl 222 Nm, zatímco větší jednotka od Alpiny se chlubila minimálně 261 Nm.

Ostatní úpravy zahrnovaly například instalaci samosvorného diferenciálu s poměrem 3,73:1 a tříramenného volantu MoMo. Přidána byla také specifická kola Ronal a pneumatiky Michelin o rozměrech 235/40 ZR17. Všechny modifikace byly provedeny v souladu s tím, čím byly vybavené Alpinou postavené exempláře.

Současný majitel vůz vlastní od 6. prosince 1991. Většina faktur a servisních dokumentů mezi lety 1991 a 2001 je k dispozici. Od roku 2001 do 2010 bylo BMW Alpina RLE profesionálně uskladněno, protože se majitel odstěhoval do zahraničí. Poté jej krátce opět používal (k dispozici je dokumentace z let 2012 a 2013), než se opět vrátil do zahraničí a auto do úschovy.

Poslední velký servis byl proveden v roce 2021. Auto během svého života najelo necelých 13 tisíc kilometrů. Protože údajně ani nebylo používané za deště, má být ve skvělém stavu. Budoucí nový majitel s vozem dostane veškerou výše zmíněnou dokumentaci, stejně jako potvrzení o autentičnosti od společnosti Sytner.

Aukce proběhne 24. června 2022 v rámci Festivalu rychlosti v Goodwoodu. Aukční dům Bonhams odhaduje prodejní cenu mezi 100 a 150 tisíci librami (2,9 – 4,3 miliony korun).