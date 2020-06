10 designérů, kteří psali automobilovou historii

Auto plní roli především dopravního prostředku schopného posádku převézt z bodu A do bodu B. Čistě objektivní fakt je pro umělecký zaměřené fanoušky benzínu zcela neadekvátní forma určitého vztahu člověka a čtyřkolového stroje. Je zcela jasné, že v průběhu několika desetiletí se vnímání vozidel stalo mnohem složitějším předmětem psychologie lidského vnímání.

Pro srdcaře auto představuje cenný majetek, zdroj hrdosti, rozšíření sebe sama. Plechový člen rodiny je také uměleckým dílem, stejně jako líbezná skladba nebo magický obraz. Výše zmíněné označení "dopravní prostředek" snadno zastupuje roli skutečně mistrovského výtvoru. S více než stoletou historií v automobilovém průmyslu je snadné najít stovky takových příkladů, nicméně je náročnější vybrat 10 mimořádných autorů nejlepších z nich. Přesto jsme se pokusili poukázat na desítku vrcholných představitelů motoristického designu, v rámci spravedlnosti seřazených v abecedním žebříčku.

1. Paul Bracq

Paul Bracq není nejznámější postavou v oblasti elitních designérů automobilů, ale tento francouzský stylista narozený v roce 1933 získal značnou prestiž u značek jako BMW, Citroën, Peugeot a Mercedes-Benz. Mnohé úspěchy připomíná například autorství sedanu Mercedes-Benz W108, který se později vyvinul do elitní třídy S. Bracq ovlivnil tvary 230SL Pagoda či třídy E nebo vrcholné edice Pullman. Po přestěhování k BMW na počátku 70. let byl pověřen vytvořením modelu obecně známého pod mnichovskou řadou 5.

2. Ian Callum

Callum loni opustil Jaguar a po dvaceti letech věrnosti zamířil realizovat další designové projekty. Největšími kariérními úspěchy můžeme směle jmenovat Aston Martin DB9 a Jaguar F-Type. Ian významně promluvil do konečné podoby verzí XF, F-Pace a I-Pace, nicméně F-Type zůstane jeho osobní dominantou charismatické ladnosti prolínané do sportovního ducha aristokratického kupé. „Nastoupil jsem na tuto pozici s cílem dostat Jaguar tam, kde si zaslouží být. Trvalo to 20 let, ale věřím, že jsem svůj úkol splnil. Vzhledem k síle našich výrobků i designového týmu věřím, že nastal ten správný čas se posunout dál, osobně i profesně, a prozkoumávat další designové projekty,“ uvedl skotský profesionál ke svému odchodu.

3. Harley Earl

Harley Earl otiskl vlastní představy do výsledného tvarování velkých amerických automobilů z 50. let 20. století. Stál za jednoduchým střihem Corvetty, zavedl křídla na několika dalších Chevroletech a prosadil zakřivené čelní sklo. Génius narozený v roce 1893 v Hollywoodu proslul koncepcí používání hliněných ukázek zamýšleného designu a zároveň prosazoval tradici konceptů proto, aby lidem poskytl představu o ubírání stylu automobilky. Rozměrný prototyp Buick Y-Job z roku 1938 mu sloužil jako osobní vůz po dobu 15 let.

4. Virgil Exner

Virgil Exner byl dalším velkým americkým návrhářem éry 50. let. Ještě před dosažením třicátých narozenin vedl oddělení designu značky Pontiac. Když se v roce 1949 připojil k Chrysleru, společnost zaostávala z hlediska zajímavých tvarových prvků, proto Virgil zavedl změnu celé filozofie. Byl nadšený z výrazného modelování karoserie, jak naznačují nejznámější díla Chrysler 300 a Plymouth Belvedere.

5. Marcello Gandini

Italský expert, jenž byl nominovaný na automobilového designéra století. Aby ne, když životopis Gandiniho zahrnuje navrhování aut typu Lamborghini Miura, Lamborghini Countach, Lancia Stratos, BMW 5, Alfa Romeo Montreal či Renault 5 Turbo. Famózní umělec pracoval ve firmě Bertone a zábavným faktem je stejný den narození jako další italský velikán Giorgetto Giugiaro.

6. Giorgetto Giugiaro

Dost možná jméno považované právem za giganta automobilového designu. Giorgetto Giugiaro uhranul davy naprostou rozmanitostí nádherné tvorby, italský suverén zdánlivě snadno namaloval legendární sportovní vozy hned vedle obyčejných příkladů pro každodenní použití. Pro úplnost upřímného obdivu pár příkladů ohromného talentu: Ferrari 250 GT, Alfa Romeo Giulia (1963), BMW M1, DeLorean, Hyundai Pony, Volkswagen Golf a Scirocco (1974), Maserati Ghibli (1966) nebo Lotus Esprit (1972).

7. Bill Mitchell

Mitchell byl rekrutován u General Motors pod taktovkou Harleyho Earla a nakonec převzal vedení, to se psal rok 1958. V průběhu dalších let spolupracoval na vytvoření řady ikonických aut, často využíval postřehy jiných kolegů z branže. Nejinak tomu bylo u typických amerických bouráků Corvette Stingray nebo Buick Riviera. Postaral se i o jednu nadčasovou klasiku – Oldsmobile Toronado z roku 1966. Pod vedením Billa Mitchella přišel tým designu GM také s modely jako Chevrolet Camaro, Pontiac Firebird a Chevrolet Bel Air.

8. Georges Paulin

Kdo ví, jaký odkaz by nechal Georges Paulin, kdyby nevypukla druhá světová válka. Mezi léty 1934 a 1938 francouzský výtvarník vytvořil některé mimořádné Peugeoty. Například Eclipse 601 čili první kabriolet se zatažitelnou pevnou střechou. Dokonce žádal o ochrannou známku svého konceptu otevřeného vozidla. Za zmínku stojí i dechberoucí elegán Talbot-Lago z konce 30. let. Život skvělého inovátora automobilismu ukončila poprava nacisty.

9. Battista Pininfarina

Nápis Pininfarina je jedním z nejznámějších odznáčků v historii automobilů. Méně opěvovaný je muž, který podnik založil – Giovanni Battista „Pinin“ Farina – později Battista Pininfarina. Během dospívání našel italský teenager práci ve společnosti s názvem Fabbrica Italiana Automobili Torino (FIAT), kterou právě založil Giovanni Agnelli. Nový šéf rozpoznal talent mladého Fariny a pověřil ho vytvořením designu Fiatu Torpedo. Na to už se zapomíná, protože v roce 1930 Battista založil vlastní karosářskou firmu Carrozzeria Pininfarina navždy spojenou nejen s ikonickou značkou Ferrari.

10. Malcolm Sayer

Britský inženýr přes letecké motory nabíral zkušenosti během druhé světové války a tato drsná etapa hrála hlavní roli v jeho další kariéře. Nejvýraznější Malcolmovou prací není velikost jeho díla, ale praktické inovace, které představil v oblasti aerodynamiky. Nebyl prvním automobilovým myslitelem, ale tehdejší hranice možností posunul mnohem dále než kdokoli jiný. Zanechal po sobě nesmazatelnou vzpomínku v podobě Jaguaru E-Type z 60. let, což je adept na nejkrásnější auto v dějinách motorismu.