To nejlepší od pana designéra Iana Calluma: Od Fordu RS200 až po Jaguar I-Pace

Zůstal jen konzultantem vývoje vzhledu charismatického koncernu. „Navrhování vozů Jaguar bylo pro mě celoživotním snem a jsem potěšen, že zůstanu zapojen jako konzultant,“ vyjádřil potěšení renomovaný návrhář ze Skotska.

Zrzavý sympaťák od malička cítil potřebu ovlivňovat podobu potkávaného vozového parku, vysokoškolský absolvent oboru průmyslového designu dostál svého snu, nejen proto si zasloužil neskromné uznání. Celoživotní oddanost automobilovému prostředí se správně odrazila ve zvláštních zkratkách uváděných za příjmením pětašedesátiletého muže narozeného v Dumfries. Poctěný Callum se dočkal odměny z nejvyšších míst, tím pádem má individuální výsadu užívat podpis s přídomky CBE a FRSE.

První tři písmena značí udělení Řádu britského impéria. Královna Alžběta II. předala designérovi pozlacený šedě smaltovaný pisánský kříž zavěšený na sytě růžové stuze s šedými okraji. Aristokratický titul komandéra byl následně doplněn podobně vzácným uznáním ve formě vyznamenání Fellowship of the Royal Society of Edinburgh (FRSE) od Edinburské královské společnosti.

Právem připnuté medaile nejlépe vystihují bezmeznou věrnost Calluma britskému automobilovému průmyslu. Ve službách TWR a Jaguar Land Rover strávil asi 30 let života, což za sebou zanechalo hmatatelné úspěchy cílevědomého architekta pojízdného umění. Kromě nejvyšších řádů vládnoucích elit se světoznámý designér může ohlížet za svými fantastickými výtvory definujícími vývoj automobilismu.

Nejpamátnější automobily Iana Calluma

Nesmazatelný odkaz skotského profesionála se datuje od roku 1979, kdy začal navrhovat pro značku Ford. Americkou produkci opustil ve prospěch designu britských vozidel, rukopis vysmátého Skota se promítl do hotových produktů společností TWR, Aston Martin či Jaguar. Jednotlivé úspěchy si zaslouží speciální pozornost, proto si je níže vyjmenujeme postupně i s časovým seřazením.

Ford RS200 (1984)

Ford vyráběl dravé provedení RS200 od roku 1984 do 1986. Dvoumístný provokatér připomínal rallyeový speciál, čímž po úpravách skutečně byl. Drsné kupé sloužilo jako základna soutěžního modelu pro závody legendární skupiny B plné adrenalinu a bohužel i smrtelných nehod. Všechna čtyři kola poháněl turbomotor uložený před zadní nápravou, přísun vzduchu zajišťovalo zvláštní sání nad střechou okřídleného kompaktu. Callum nemohl lépe zahájit veleúspěšnou kariéru než mrštným rebelem zakroucených silnic.

Ford RS200 Evolution

Ford Escort RS Cosworth (1992)

Asi největší legenda konzervativních fanoušků staré éry Fordu vznikla díky Ianovi Callumovi, který spojil síly s Peterem Horburym a výsledkem se stal homologační Escort skupiny A. Známý model snad nestárne, nadčasový je minimálně opět vyzývavý vzhled charakteristický velkou ploutví za zadním oknem.

Ford Escort RS Cosworth

Aston Martin DB7 (1994)

Změna zaměstnavatele přivedla Calluma pod křídla studia Tom Walkinshaw Design zastoupeného elegantním kupé Aston Martin DB7. Uhlazené kupé pro klidné povahy ohromil obecenstvo ženevské premiéry v roce 1994, od té doby se vlastně nic nezměnilo a perfektně sladěné linie dlouhého GT fascinují dodnes.

Aston Martin DB7 (1994)

Nissan R390 (1997)

Callum vedl designérské práce na ultimativním Nissanu R390 během služby ve prospěch Tom Walkinshaw Racing. Před změnou pravidel závodní náčiní excelovalo v Le Mans dva roky po sobě (1997 a 1998). Japonci vyrobili pouze dva kusy přilepené k silnici, nikdy později nebyl dokončen rychlejší vůz s původem v Jokohamě.

Nissan R390 GT1 - silniční verze

Aston Martin DB9 (2004)

Náhradu DB7 údajně formoval Marek Reichman či Henrik Fisker, nicméně mediálně distribuované informace popírá sám Ian, který tvrdí, že je zodpovědný za „téměř 100 %“ vzhledu aristokratického elegána. Vůz vydržel na lince 12 let, což svědčí o trefě do vkusu bohatých zákazníků.

Aston Martin DB9

Jaguar XJ (2010)

Názory medailového komandéra na vzhled aut se projevily i v konečné podobě Jaguaru XJ z roku 2010. Série X351 jasně ukázala, že dny staromódních sedanů jsou minulostí. Vnitřní i vnější inovace doplnilo prodloužení karoserie do všech stran, což bylo konzervativcům proti gustu o něco méně, než moderní prvky zřejmě pokrokového designu.

Jaguar XJ

Jaguar C-X75 (2010)

Hybridní koncept sportovního modelu pro dva pasažéry debutoval v Paříži před desíti lety. Výtvarné cvičení Calluma propojilo svět osobních automobilů a formule 1. Sdílená technika byla příjemným spatřením autosalonu, každopádně do výroby se studie nikdy nedostala. Plug-in nabíjecí prototyp C-X75 si zahrál v bondovce Spectre.

Jaguar C-X75 'Spectre'

Jaguar F-Type (2013)

Mezi převratnými vozy skotského mistra je potřeba zmínit F-Type. Duchovní náhrada po E-Type a efektivní alternativa XK (také tvořil Callum) byla odhalena v roce 2013. Kalendářně možná zapomenutý čas, ovšem lidé se za dvoumístným modelem stále otáčejí. „Dva aktéři jednoho příběhu. Každý z nich má svůj jedinečný charakter, ať je to dokonalá čistota kupé nebo svoboda a bezstarostný přístup kabrioletu,“ popisuje šmrnc vozu oficiální web Jaguaru.

Jaguar F-Type

Jaguar I-Pace (2018)

Obraz elektronické doby. Přelomový přístup automobilek ke spalovacím motorům se projevil v myšlení šéfdesignerů. Zkušený Ian po dvacetileté praxi u Jaguaru oblékl bzučící šelmu do nafouknutého těla SUV. První bateriové vozidlo šlechtické značky přijali kritici dobrým hodnocením, minimum zásadních nedostatků završily ceny European Car of the Year 2019, World Car of the Year 2019, Best Design a Best Green Car.