5 zimních řidičských nešvarů, které vidíme v Česku: Rychlost, sníh i mlhovka

Třebaže si spousta řidičů o sobě myslí, že jsou v řízení dobří, pravda je často někde jinde. Přecenění svých schopností přitom může končit nehodou a v zimě je pravděpodobnost, že se stane nehoda, patnáctkrát větší než v létě.

Stojí za tím jednoduše to, že podmínky pro jízdu jsou náročnější. Za hezkého počasí na suchém asfaltu v teplotách, kdy voda teče, totiž umí jezdit skoro každý, ale čím víc začne přituhovat, tím víc se dělí řidiči od držitelů řidičského oprávnění.

Posviťme si tedy na pětici řidičských nešvarů, kterými se vyznačují především ti druzí a které mají souvislost se zimním počasím.

Nepřizpůsobivý

To je ten, který svou jízdu nepřizpůsobí podmínkám. Na mokru či sněhu jede stejně rychle, jako by bylo sucho, přitom při silném sněžení se doporučuje snížit rychlost až o třetinu. Nebo třeba prudce brzdí či přidává plyn a pak se diví, že se auto chová jinak, než očekával. Také ale třeba vjede rychle do zatáčky v lese nebo za horizontem, nepřipraven na to, že tam může být námraza, když před pár metry ještě nebyla.

Lepič

Tady to je snad jasné – lepič je ten, který nedodržuje bezpečnou vzdálenost za autem před sebou. Je úplně jedno, jak rychle jede ten vpředu, může mít pro pomalou jízdu důvod a právě náročné zimní podmínky jsou neoddiskutovatelným důvodem zpomalit. Navíc, nebojte se zlaté pravidlo dvousekundového odstupu klidně zdvojnásobit, zejména na zledovatělé vozovce.

Nesvítič

Pro bezpečnost na silnicích je mimo jiné důležité vidět a být viděn. V zimě je snížená viditelnost na denním pořádku a úplně stejně na denním pořádku jsou také řidiči jezdící bez zapnutých světel. Nemusí být nutné hned sahat po tlumených světlech, pokud umí vaše auto svítit vpředu „na denní“ a vzadu obrysovými – tzv. parkovačky vpředu jsou nedostatečné! – ale v zimě je častěji potřeba být osvětlen vpředu i vzadu i ve dne, nejen za šera či v noci.

Mlhovkář

Opakem nesvítiče budiž mlhovkář – jak ten, který zapomene zhasnout zadní mlhovku, když skončí mlha, hustý déšť či sněžení, tak i ten, který v těchto podmínkách trvale vypaluje sítnice řidiči za sebou, i když jsou obrysová světla aut vidět dostatečně, nebo dokonce když se vytvoří stojící či pomalu jedoucí kolona. Jet za takovým pilotem desítky minut je nesmírně únavné.

Čepičář

V tomto případě nejde o čepici na hlavě, i když i tu by si měl řidič sundat, nýbrž o sněhovou čepici na autě. Jinými slovy, o to, když si řidič před jízdou neočistí řádně vozidlo od sněhu a ledu. Nejen, že riskuje pokutu, také mu může při brzdění sníh ze střechy sjet na čelní sklo a on nic neuvidí, anebo může odlétávat ve velkých kusech na auta vzadu.