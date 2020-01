Africa Eco Race 2020: Tomeček u Růžového jezera v Dakaru

Český automobilový jezdec Tomáš Tomeček se při desáté účasti na vytrvalostním závodě Africa Eco Race podeváté prosadil na stupně vítězů. Třetím místem svou bilanci úhledně srovnal do podoby 3-3-3. To vše za volantem závodní Tatry, potřetí v řadě sám v jejím kokpitu, obklopen suitou čtyř pracovních Tater svého týmu.

Dvanáctý ročník Africa Eco Race skončil. Měl nejtěžší tratě, zúčastnilo se ho nejvíc účastníků v historii a nejvyšší počet lidí měl čest stanout na břehu Růžového jezera v senegalském Dakaru. Tradiční harmonogram obsahoval 12 etap a jeden volný den v západosaharské Dakhle. Trasa vedla převážně dosud nevyužívanými částmi Maroka a Mauritánie, kde se poprvé dostala také do dříve dakarsky proslavené oblasti Tidjikja. Úspěšní závodníci absolvovali přibližně šest tisíc kilometrů, z toho asi čtyři tisíce v ostrém tempu rychlostních zkoušek.

Nedostal žádnou penalizaci

Poctěn a hrdý na možnost dobře reprezentovat Českou republiku a ve světě prezentovat tradici 123 let české automobilové značky Tatra. „S radostí a pokorou se nám podařilo dojet do cíle. Jsme tady, v senegalském Dakaru a to je super,“ radoval se Tomeček. Na start první etapy se v úterý 7. ledna postavilo 128 účastníků, kteří předtím na samém začátku ledna prošli povinnými přejímkami. Neuvěřitelných 115 z nich jich v neděli 19. ledna dorazilo až k Růžovému jezeru. Mnozí potlučení, s kulhající technikou a mnoha hodinami penalizací. Ale dokázali to. Sen o Dakaru si naplno prožili a splnili.

Penalizacím se vyhnula pouhá dvacítka účastníků. Tomeček byl mezi nimi. On i Tatra opět prokázali výdrž a kvalitu. S čistým zápisem projel náročný závod také Slovák Martin Benko, který v kategorii motocyklů obsadil velmi cenné páté místo. Druhý slovenský jezdec Ján Zaťko, startující rovněž s KTM, obsadil celkové 26. místo a šesté ve třídě nad 450 cm3.

Tratě se pořadatelům povedly

Všichni tři čeští a slovenští účastníci se shodují na tom, že se zázemím, jaké mají k dispozici, představují jejich výsledky maximum možného. „S radostí se nám podařilo dojet do cíle. Jsme tady, v senegalském Dakaru a to je super,“ raduje se Tomáš Tomeček, který je opět jediným českým závodníkem, jenž dovezl do vlasti trofej za umístění na stupních vítězů. „Letos to bylo o hodně náročnější, tratě byly z velké části nové a krásné. Pořadatelům se to hodně povedlo. Také konkurence byla dosud největší,“ hodnotí Tomeček a navazuje: „Děkujeme našim sponzorům za přízeň. A všem příznivcům za fandění. Zdravíme vás z Afriky a těšíme se na setkání doma.“

Pořadatelé letos připravili mnoho změn a jedna z nich se týkala právě závěru afrického závodu. Dosud se závodní i doprovodné stroje odevzdávaly do přístavu den po závodě. „Na brífinku přišli organizátoři s další novinkou. Na loď jsme museli s auty už v neděli večer, hned po slavnostním vyhlášení,“ vysvětluje Tomeček. „Všech pět Tater je v pořádku a připraveno na cestu,“ usmíval se český pilot a šéf týmu Tom Racing v jedné osobě.

Do Dakaru dojel poprvé v roce 1995 coby navigátor vítězné posádky Karla Lopraise. Tehdy byl podnik součástí Rallye Dakar. Od té doby vynechal český pilot jediný ročník, kdy místo vojny odpočítával dny na civilní službě. „Život ukáže, co bude dál. Vždycky se dá něco vymyslet.“

Tatrovky pomáhají pořadatelům

Tomeček jezdí v mechanické Tatře 815 s vzduchem chlazeným dvanáctiválcovým motorem o výkonu více než 514 kW (700 koní). „Letos se mi stalo, že mě na dlouhé rovině dokázal předjet MAN, který jel 141, zatímco já 139 km/h. Moje hrdost tatrováka mi nedovolí snášet takové ponížení. Musím vymyslet s vedením automobilky, jak zvýšit výkon našeho vozu,“ říká Tomeček. Letos se objevilo v koloně účastníků Africa Eco Race pět kamionů kopřivnické značky. Vedle Tomečka to byl jeho doprovodný kamion a tři vozy balais (sběrné vozy), jež pracují ve službách pořadatele. Jedou za celým startovním polem, pomáhají havarovaným posádkám, nakládají rozbité, odtahují do bivaku nepojízdné stroje.

Už potřetí jel Tomeček v kamionu osamocený. Sám řídil, navigoval si a také dokázal čtyřikrát během soutěže sám vyměnit pneumatiku, která váží metrák. „V Africe jsem potkal dva velké vzory, šestasedmdesátiletého pana Esserse a ještě o dva roky staršího pana Sugawaru. A viděl, co ve svém věku dokáží. Mně přitom bude teprve padesát,“ už zase hraje Tomečkovi na tváři úsměv. „Omlazuje mě rodina, moje čtyři děti,“ pokračuje závodník a externí zkušební pilot v továrně Tatra Trucks. „Řízení mě pořád ohromně baví. Mám za sebou celkem čtyřiadvacet účastí na dálkových soutěžích. Je mi padesát let, a pokud bude držet zdraví, chci jezdit dál. A nebudu to počítat,“ směje se.

Z dřívějších let má za sebou nějaké těžší operace, ale nemá například sešroubované obratle jako Gerard de Rooy. „Záda mě samozřejmě trochu bolí, v kamionech dostáváme hrozné rány. Ale to je tak všechno. Cítím se unavený, ale zdravý,“ uzavírá muž s přezdívkami Desert Master a Captain Solo. K otázkám na možné úpravy nebo změny stávající závodní techniky je ale podle něj příliš brzy se jakkoliv vyjadřovat.

Konečné výsledky Africa Eco Race 2020

Kamiony: 1. Kovács 50:22:04, 2. Fazekas (oba Maď./Scania) +3:36:17, 3. Tomeček (ČR/Tatra) +4:05:26. Moto: 1. Botturi (It./KTM) 48:47:30, 2. Ullevalseter (Nor./KTM) +03:59, 3. Poskitt (Brit./KTM) +51:56, 4. Lucci (It./Husqvarna) +55:32, 5. Benko +5:23:47,… 26. Zaťko +20:18:56 (oba SR/KTM). Auta/SxS: 1. Martin (Fr./Mercedes) 49:15:11, 2. Fretin +4:43:42, 3. Etienne (oba Fr./Can-Am) +6:26:17.