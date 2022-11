Alfa Romeo Giulia a Stelvio se nedočkají hybridů, přeskočí rovnou na elektřinu

Alfa Romeo odstartovala svou elektrifikaci modelem Tonale, od kterého má velká očekávání. Když však představila modernizované modely Giulia a Stelvio, které dosud táhly prodeje, o elektrifikaci nepadlo ani slovo. Vysvětlení pak v rozhovoru pro australský magazín Car Expert nabídl Daniel Guzzafame, produktové šéf značky.

Guzzafame v rozhovoru prozradil, že automobilka nemá v plánu dvojici luxusních modelů elektrifikovat. Důvodem je jejich platforma Giorgio, jejíž přestavba pro zabudování plug-in hybridního pohonného ústrojí by byla příliš nákladná.

Mild-hybridní elektrifikace, například za použití 48V systému, by sice technicky byla možná, přesto ji však značka při faceliftu nevyužila. Redukce emisí CO 2 by totiž byla příliš nízká, než aby ospravedlnila zvýšené náklady a tedy i vyšší prodejní cenu.

Právě emise přitom začínají pro modely Stelvio a Giulia představovat stále větší problém. A to především na území Evropy. Na některých trzích jsou totiž zaváděny speciální daně pro vozy s vyššími emisemi CO 2 . Vyšší náklady pak odrazují zákazníky od jejich pořízení.

„Na některé trhy dnes nemůžete dodávat vozy s emisemi CO 2 přes 200 g/km. Lidé by je nekupovali,“ prozradil Guzzafame. V rozhovoru přitom zmínil například Francii, kde se oba modely dostávají kvůli dodatečnému zdanění do pozice, kdy si za ně lidé nechtějí připlácet.

Oba modely tak přeskočí fázi hybridizace a s příští generací už velmi pravděpodobně nabídnou jen čistě elektrický pohon. Ostatně značka Alfa Romeo již v minulosti naznačila, že chce na většině trhů Evropy, Severní Ameriky a Číny nabízet od roku 2027 už jen elektromobily. Mateřská společnost Stellantis pak plánuje skončit se spalovacími motory v Evropě do konce desetiletí.