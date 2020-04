Alfa Romeo Tonale QV nejspíš nedorazí, náhradou bude plug-in hybrid

Těšili jsme se. Mnoho z nás bralo příjezd Tonale QV, tedy nejsportovnějšího a nejvýkonnějšího provedení kompaktního crossoveru, jako hotovou věc. Dávalo by to smysl, vždyť emblém čtyřlístku, který tuto výjimečnou verzi symbolizuje, dostává i větší a těžší SUV Stelvio, kde se Alfa s protiklady v podobě SUV a sportovního svezení poprala statečně. A to nehovoříme o Giulii QV, na jejíž test dodnes rádi vzpomínáme.

Podle italských zdrojů se ale Tonale nasupené verze nedočká. Techniku by přitom Alfa Romeo měla, kupříkladu 2,9litrový šestiválec přeplňovaný dvěma turbodmychadly, který Stelvio dostává naladěný na 375 kW a 600 newtonmetrů točivého momentu. Problém ale hledejme jinde.

Tamní tisk informuje, že italská automobilka přehodnocuje své komerční cíle a zaměřuje se na přilákání prémiových zákazníků, kteří milují italský design a efektivní produkty. Jinými slovy chce skupina FCA dosáhnout ziskovosti, aniž by se u svých nejnovějších modelů vystavovala zbytečným rizikům. A přiznejme si, takové Tonale QV by se nám sice moc líbilo, ve skutečnosti by ale šlo jen o okrajovou záležitost.

Podrobnosti o technice Tonale zatím zůstávají tajemstvím, něco málo ale můžeme rozklíčovat už z toho, že crossover bude základy sdílet s Jeepem Renegade. Proto je téměř jisté nasazení plug-in hybridního pohonu, stejně jako dalších elektrifikovaných jednotek prostřednictvím 48V palubní sítě.

Přípravy na příjezd novinky Alfy v italském závodě Pomigliano d’Arco jsou v plném proudu a zatím to vypadá, že by původní harmonogram neměla narušit ani aktuální pandemie. V sériovém provedení se má vůz představit koncem roku 2020, k prvním zákazníkům by pak mohl zamířit již v průběhu prvního čtvrtletí roku následujícího. Alfa už dříve potvrdila, že svou novinku chce na evropské silnice dostat co možná nejdříve.

Videem níže si můžete připomenout, jak jsme Alfu Romeo Giulia QV prohnali na mosteckém autodromu...