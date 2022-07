Vznikne Alfa Romeo Tonale Quadrifoglio? Když ho zákazníci budou chtít…

Alfa Romeo Tonale přichází jako model, který má značku vytáhnout zpátky na výsluní. Pokud se tomu opravdu tak stane a Tonale bude úspěšné, existuje šance, že dostane sportovní verzi Quadrifoglio? Ředitel automobilky Jean-Philippe Imparato to zcela nevylučuje, avšak přiznává, že momentálně není Tonale Quadrifoglio na pořadu dne.

“Quadrifoglio není v tuto chvíli něčím, čím se u Tonale zabýváme. U tohoto vozu jsme se převážně zaměřili na přechod k elektrifikaci. Nyní je tedy nejvýkonnější verzí Tonale plug-in hybrid s výkonem 275 koní a dojezdem až 80 km s nulovými emisemi”, prohlásil Imparato. “Pokud budeme mít dobrou odezvu od veřejnosti, tak můžeme pracovat na dalších variantách, ale momentálně to není priorita. Pokud se najde dostatek zákazníků, kteří budou chtít od Tonale něco více, budeme se tím zabývat”, dodal generální ředitel Alfy Romeo.

Nemysleme si však, že by Tonale Quadrifoglio mohl být vůz pouze se spalovacím motorem. Ze slov Imparata lze vyčíst, že nejvýkonnější verze nového modelu by byla přinejmenším elektrifikovaná, možná dokonce čistě elektrická. “Quadrifoglio je jako naše malé dítě se svou specifickou DNA, kterou nesmíme poškodit. Mluvím o nejvyšší úrovni výkonu, zrychlení z nuly na sto do tří vteřin, rychlé nabíjení, vysokou úroveň dojezdu, správné jízdní vlastnosti a tak dále.”

Imparato potvrdil, že Alfa Romeo bude využívat elektrické platformy Stellantisu STLA Medium (segment C a D) a STLA Large (segment D, E a F). V těchto platformách by elektrické modely Quadrifoglio mohly disponovat výkonem přesahujícím 800 koní s pohonem všech kol. Stellantis zároveň slibuje, že zrychlení z 0 na 100 km/h bude určitě začínat číslovkou 2.