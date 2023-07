Italská automobilka láká na představení nového modelu, kterým by mohl být očekávaný supersport.

Již od loňského léta se na sítích objevují spekulace, podle kterých pracuje Alfa Romeo na vývoji nového supersportu, jenž by mohl být rozlučkou s érou spalovacích motorů. Jeho představení by přitom nemuselo být daleko, jak ukazuje nedávný příspěvek na oficiálních sociálních sítích automobilky.

Na svém instagramovém profilu pro italský trh totiž Alfa Romeo zveřejnila snímek, který je úmyslně lehce rozmazaný. S největší pravděpodobností se však jedná o minimalistický volant s hnědým středem a stříbrným logem značky. Na ramenou pak vidíme náznak ovládacích prvků.

Na fotce vidíme datum 30. srpna v 17:00 středoevropského letního času. Premiéra by měla být vysílána on-line z muzea značky v Římě. V komentáři pod snímkem pak automobilka uvádí: „Odvaha a vášeň se 30. srpna spojí, aby daly život vizionářskému výtvoru. Zapište si datum!“

Dodejme, že podle nejčastějších zvěstí by nová supersportovní Alfa Romeo měla vycházet z modelu Maserati MC20, minimálně volant však vypadá zcela jinak. Design by měl odkazovat na model 33 Stradale, což vede ke spekulacím o jméně „33“. Jiné spekulace pak hovoří o jméně „6C“, které by mělo odkazovat na zřejmě šestiválcový motor uložený uprostřed.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Alfa Romeo Italia Official (@alfaromeoitaliaofficial)

Novinka by měla být údajně vyrobena pouze v počtu 33 kusů, přičemž každý už by měl mít svého budoucího majitele. Cena se údajně měla pohybovat kolem částky 1 milion eur (cca 23,9 mil Kč), což by byl bezmála pětinásobek základní ceny Maserati MC20 v Itálii. U nové Alfy však můžeme předpokládat, že se časem stane významným kusem historie, takže cena ještě poroste.

Uprostřed vozu by pak mohl být uložen buď 3,0litrový motor V6 Nettuno z Maseratti, možná doplněný o určitou formu elektrifikace, nebo vyladěný 2,9litrový motor V6 z modelů Alfa Romeo Giulia/Stelvio Quadrifoglio. Maximální rychlost by mohla dosahovat 333 km/h, sprint z 0 na 100 km/h pak můžeme očekávat v čase kolem 2,9 sekundy, což nabízí Maserati MC20.