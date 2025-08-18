Nový VW T-Roc na první oficiální fotce: Důležité auto! Překvapení se zatím nekoná
Volkswagen oficiálně ukázal nový t-roc. Přestože je zatím pokrytý maskovací fólií, řada jeho prvků je dobře znát.
Volkswagen T-Roc přenesl tvary větších SUV značky Volkswagen do kompaktního segmentu už v roce 2017. Nyní, po osmi letech první generace na trhu, jsme jen pár dnů od odhalení generace druhé. Má se ukázat na mnichovském autosalonu, ovšem Volkswagen ji světu ukázal na LinkedInu s předstihem.
S jedním drobným háčkem – je pokrytý maskovací fólií se všemožnými hesly. Protože však hesla nejsou tak dobrým maskováním jako tvary navržené konkrétně s cílem zmást oko pozorovatele, fotografie toho ukazuje docela dost.
Jasná je třeba ploutev na C-sloupcích, která byla výrazným designovým prvkem už dosavadního t-rocu, stejně jako hodně skloněné zadní sklo. To se zde pojí s více klesající linií střechy, navrženou takto pro co nejmenší odpor vzduchu. Vypadá to také, že přední kapota bude začínat o pořádný kus níž; skoro by si jeden myslel, že si nový t-roc vezme na přídi designovou inspiraci z rodiny elektrických modelů ID.
Nový t-roc bude prvním Volkswagenem s tzv. full-hybridním ústrojím, kterému se značka dosud vyhýbala. „Některé regiony se posouvají k hybridům,“ řekl Thomas Schäfer, generální ředitel značky. „Jižní Amerika potřebuje hybrid a t-roc se tam vyrábí pro místní trhy,“ upřesnil.
„Zajímavé však je, že hybridy se staly velkým tématem speciálně ve Spojených státech. Je to technologie, o které každý říkal, že už není potřeba, ale se zpomalením u elektromobilů se váhy posouvají k hybridům,“ cituje Schäfera dále britský web Autocar.
Nový t-roc zůstává na platformě MQB, kterou sdílí mimo jiné se Škodou Octavia. Ne všechny modely na této platformě však dostanou hybrid tohoto typu. Z volkswagenů se na ni mohou těšit modely Golf a Tiguan, a to v následujících dvou letech.
zdroj: Autocar | zdroj foto: Volkswagen | zdroj videa: Auto.cz