ANKETA: Měla by se uzákonit povinná helma pro všechny cyklisty na silnicích?

Už od 1. ledna 2022 musíme na českých silnicích předjíždět cyklisty s minimálním bočním odstupem 1,5 metru. Každý den to na silnicích vede k malým nepříjemnostem i až extrémním situacím. Když občas vidíme, jak někteří řidiči absolutně nemají odhad na rychlost ani vzdálenost, jak mají správně zjistit, zda předjíždějí se zákonem požadovaným bezpečným rozestupem? Vždyť to za volantem ani nemáme jak změřit.

Nová zákonem vynucená ohleduplnost vůči cyklistům a dodržování bezpečného rozestupu má předcházet kolizím, které mohou skončit až fatálně. V reálném provozu si však všímáme, že zatímco cyklisté jsou nově v bezpečí, řidiči v protisměru nikoliv. Sám jsem byl svědkem několika nebezpečných předjíždění, kdy se řidiči v pomalých autech rozhodli předjet cyklistu v posledních vteřinách a ohrozili tím protijedoucí vozidla v protisměru.

Na některých úzkých okreskách se tato situace opravdu těžko řeší, protože zákon říká, že pokud silnice není natolik široká, abyste se na ni při předjíždění vešli a současně dodrželi odstup vašeho pravého zrcátka od řídítek jízdního kola cyklisty minimálně 1,5 metru, nesmíte předjíždět. Už se však tolik nemluví o tom, že tento rozestup si můžete bezpečně zmenšit, aniž by vám hrozil postih – v místě s nejvyšší dovolenou rychlostí do 30 km/h je předepsaný odstup nejméně 1 metr.

I tak se z čekání na předjetí cyklisty, zejména pokud úplně nezvládá směrovou stabilitu, stává až nesnesitelná situace, která navíc zdržuje silniční provoz. A to je hlavní důvod, proč se mi při nedávném slunečném víkendu v hlavě zrodila zajímavá myšlenka. Neměla by být „spolupráce“ na bezpečnosti cyklistů na silnicích vzájemná? Zatím spíše vykopává válečnou sekeru.

Proč v Česku není uzákoněno, že cyklisté na veřejných komunikacích musí mít povinnou ochrannou helmu? Nepochybně je to základní bezpečnostní prvek při jízdě na jízdním kole. V Česku je povinnost helmy zavedena pouze pro děti do 18 let věku, ale u dospělých osob je pouze dobrovolná. A to je špatně! V městských ulicích se díky moderním sdíleným jízdním kolům objevuje stále větší počet „svátečních“ cyklistů bez helmy, co zbytečně riskují.

A riskují své vlastní životy. Na oficiálních internetových stránkách Policie České republiky jsme dokonce našli statistiku dopravních nehod z roku 2022 – uvádí, že v tom roce při dopravních nehodách zemřelo 13 cyklistů s přilbou. Bez přilby jich však zemřelo o 16 víc, tedy 29. To už je výsledek k zajištění, zda silniční zákon v Česku nedělá zásadní chybu.

„Dlouhodobě upozorňujeme v rámci projektu na nezbytnost používání přilby bez ohledu na věk. Banální překážka a následný pád může mít pro cyklistu vážné nebo tragické následky,“ k tomu tehdy uvedla Markéta Novotná, metodik dopravní výchovy Týmu silniční bezpečnosti. Tento problém se navíc týká i populárních elektrokol, koloběžek nebo elektrokoloběžek.

To je důvod, proč jsme se rozhodli vás oslovit s anketou, co si myslíte o plošné povinnosti mít helmu při jízdě na veřejných komunikacích pro cyklisty všech věkových skupin. Znovu připomínáme, že je to základní bezpečnostní prvek pro jízdní kolo a další podobné dopravní prostředky. Není na řidiče motorových vozidel těch legislativních bičů až příliš, když cyklisté nemusí dodržovat ani to nejdůležitější?