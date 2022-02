Aquaman se stane součástí rodiny Rychle a zběsile

Slovo rodina jsme z úst Dominica Toretta (Vin Diesel) a jeho filmových parťáků slyšeli už tolikrát, že se prakticky stalo vtipem. To však nemění nic na skutečnosti, že série Rychle a zběsile, která odstartovala v roce 2001 stejnojmenným filmem, vynáší svému studiu stovky milionu dolarů s každým novým dílem. Další má přijít v roce 2023 a my se pomalu začínáme dozvídat první detaily.

Už nějakou dobu je známo, že předběžný název filmu je Fast and Furious 10 (Rychle a zběsile 10), a že po něm bude následovat ještě jeden, který celou sérii uzavře. Blížíme se tedy do finále, ale zatím není jisté, jestli desátý a jedenáctý díl budou dvěma samostatnými filmy, nebo zda půjde o jeden dlouhý snímek rozdělený do dvou. Naopak víme, že natáčení odstartovalo v průběhu ledna letošního roku a do režisérského křesla i tentokrát usedl Justin Lin.

Přestože se série blíží ke konci, stále nabírá nové hvězdy. Řady herců nyní rozšířil Jason Momoa, kterého můžeme znát z celé řady filmů a seriálů – zmiňme především jeho roli Aquamana ve filmovém vesmíru DC a Khala Droga ve Hře o trůny. Jakou postavu si zahraje v sérii Rychle a zběsile, ale zatím nevíme.

V desátém díle se na druhou stranu neobjeví Dwayne Johnson, který v sérii ztvárnil postavu agenta Luka Hobbse. Důvodem jsou dlouhodobé neshody především s kolegou Vinem Dieselem. Ten ho koncem loňského roku veřejně vyzval k návratu do světa Rychle a zběsile prostřednictvím svého instagramového profilu. Johnson však pro CNN uvedl, že už několik měsíců před tím s Dieselem mluvil soukromě a důrazně, byť zdvořile, odmítl další účast. Za tímto rozhodnutím si stojí.

Premiéra desátého dílu Rychle a zběsile byla původně naplánována na 7. dubna 2023, ale v prosinci loňského roku ji studio Universal Pictures posunulo na 19. května 2023.