Asi nejzachovalejší Škoda Favorit na světě je v Česku. Najeto má jen 37 km!

Víte, že v Česku existuje 30 let stará Škoda Favorit, která dosud najezdila pouhých 37 kilometrů?

Je to auto, o kterém jsme psali loni na konci září, kdy bylo vydraženo v Řecku, a poté ještě v říjnu. To jsme se spojili s jeho novým majitelem, Čechem Jiřím Mičánkem mladším, závodníkem a manažerem týmu Mičánek Motorsport powered by Buggyra.

Nyní nám pozoruhodně zachovalý Favorit připomíná automobilka Škoda, samozřejmě ve spolupráci s Jiřím Mičánkem. A nabízí řadu zajímavostí, včetně důvodu, proč vůz z roku 1993 najezdil tak málo kilometrů. Tato informace v době, kdy jsme psali naše články, ještě známa nebyla.

Podle dostupných informací si škodovku u jednoho řeckého prodejce vybrala zákaznice, pro níž cesta od dealera domů představovala návrat za volant po mnoha letech. Cestu dlouhou 34 kilometrů sice zvládla na jedničku, jenže když zaparkovala v garážích kousek od svého domu, rozhodla se, že řízení pro ni prostě není.

A tak počítadlo ujetých kilometrů tohoto Favoritu ukazovalo číslo 34 další tři dekády, které auto strávilo v podzemních garážích na předměstí Atén. Vysvobodila ho z nich loňská aukce, v níž vůz získal už zmíněný Jiří Mičánek mladší. „Auto kdosi v Řecku objevil na podzim 2022 a dal jej do aukce. Když jsem to viděl, řekl jsem si, že takový kus historie musím mít,“ vypráví.

Když se Favorit v roce 1993 vydal na svoji první a poslední jízdu, bylo mu jen sedm let. Ale v žilách mu kolovala závodnická krev. Jeho otec Jiří Mičánek starší totiž od 70. let závodil ve formulových šampionátech v tehdejším Československu a ve východní Evropě s monoposty, které měly většinou motory Škoda. Získal s nimi víc jak deset titulů mistra Československa jak na okruzích, tak v závodech do vrchu.

„I já jsem svoji kariéru začínal na formulích s motorem Škoda. Model Favorit jsme měli doma jako auto na běžné ježdění a táta je používal i ve svojí okruhové škole na začátku 90. let,“ vyjmenovává Jiří Mičánek, proč se rozhodl v aukci o „řecký“ Favorit zabojovat.

Nakonec uspěl. Ve finále v boji zůstal proti jedinému protivníkovi – dalšímu českému závodníkovi Borisi Vaculíkovi. „Když jsme to zjistili, tak jsme si zavolali a na rovinu si řekli, kam jsme až ochotní jít. Já byl výš, tak jsme se domluvili, že už se nebudeme přehazovat,“ směje se dnes Jiří Mičánek. I tak ho automobil stál 24.000 eur, v přepočtu podle aktuálního kurzu asi 600 tisíc českých korun. To je asi šestinásobek ceny, kterou auto stálo v roce 1993, kdy bylo vyrobené. Po započtení inflace za tři dekády ale vlastně cena téměř přesně odpovídá současné hodnotě.

Po dvou měsících doputovala Škoda Favorit v lodním kontejneru do Frankfurtu nad Mohanem, kde si ji nový majitel vyzvedl.

Díky tomu, že škodovka celých třicet let strávila v podzemních garážích, vypadá jako kdyby zrovna vyjela z továrny. Na sedadlech jsou dokonce ještě ochranné igelitové potahy, v motorovém prostoru jsou úplně netknuté papírové štítky, čisté podběhy svojí sněhobílou barvou prozrazují, že těch 34 kilometrů z prodejny do garáže Favorit ujel po suché silnici. Na voze však najdeme i několik škrábanců od parkujících aut i procházejících řidičů. Viditelné jsou hlavně na dveřích na hraně.

Zajímavé jsou také doplňky, přidané prodejcem zřejmě na přání zákaznice. Jde například o imitaci dřevěného dekoru palubní desky, nebo tehdy moderní barevné samolepky, kopírující boční linku auta. Jinak jde o základní verzi označovanou tehdy písmeny LX. Její majitelé se museli obejít třeba bez otáčkoměru, jeho místo v palubní desce zabírají hodiny.

Pod kapotou pracuje 1,3litrový motor o výkonu 40 kW. Řídí jej už elektronika Bosch, která nahradila původní karburátor. Současný majitel pouze vyměnil olej a filtry a samozřejmě přidal novou baterii. Favorit prý startuje okamžitě po otočení klíčkem a z motorového prostoru se line jen tiché ševelení. Po transportu do Česka Mičánek najel tři kilometry, na počítadle je dnes tedy hodnota 37. Dál už s ním jezdit neplánuje.

Chce ho ale vystavit v sídle týmu v Brně. „Když táta vyřazoval Favority z jeho okruhové školy, jednoho jsem si od něj z nostalgie odkoupil. Je samozřejmě úplně opotřebovaný, ale chci jej zrenovovat a potom obě auta vystavit společně – to závodní i to civilní,“ prozrazuje Jiří Mičánek mladší.