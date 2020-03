Aston Martin je automobilka specializovaná na sportovní automobily s více než 100 let trvající historií. Podobně jako jiní výrobci takových aut zažil za svoji mnohaletou existenci množství těžkých etap, se všemi se však britská automobilka popasovala. Žije dodnes a s novými vlastníky s naději vyhlíží vstříc dalším létům.

Historie Aston Martinu se začala psát v roce 1913, konkrétně 15. ledna, kdy jistí pánové Robert Bamford a Lionel Martin založili v Londýně společnost Bamford & Martin specializující se na prodej vozů značky Singer a servisování automobilů. Brzy se ale začali věnovat také úpravám vozů, s nimiž pak Martin závodil, konkrétně třeba na vrchu Aston Hill. A právě ten dal název automobilu vlastní konstrukce, který vznikl v roce 1914. Šlo o dvoumístný sporťák poháněný čtyřválcem o objemu 1389 cm3, kterému se kvůli tvaru přezdívalo Coal Scuttle (uhlák).

Do rozvoje firmy však zasáhly boje první světové války, které znamenaly i narukování obou zakladatelů do armády. Po válce se však Bamford a Martin k produkci automobilů vrací, byť v jiných prostorách než dosud. Pokračují též v účasti na různých závodech, a to nejen v Británii, ale i za hranicemi.

Obchodně se však společnosti příliš nedařilo. Ve dvacátých letech několikrát zkrachovala, měnila jméno (od roku 1926 právě na Aston Martin Motors), stejně jako majitele. Situace se stabilizovala až ve třicátých letech, po dalších krachu. Tehdy se pod vedením Sira Arhura Sutherlanda firma primárně zaměřila na výrobu silničních automobilů, kterých v následujících letech vyrobila asi 700 aut.

Budoucnost ale opět ovlivnilo vypuknutí války, Aston Martin tak byl během druhé světové války nucen se zaměřit na produkci komponentů pro válečná letadla.

Po válce se však produkce opět rozjíždí, přičemž Aston Martin už opět mění majitele. Tím se v roce 1947 stává podnikatel David Brown, který reaguje na inzerát v novinách a firmu kupuje za 20.000 liber. Jeho společnost navíc vedle Aston Martinu kupuje i značku Lagonda, orientovanou na produkci luxusních automobilů, která s automobilkou spojí další budoucnost.

Legenda zrozena

Pod Brownovým vedením vznikla dodnes slavná řada DB, odkazující právě na iniciály tohoto vizionáře. DB1 ještě tolik neprorazil, následující DB2 a jeho inovované verze však už postupně navyšovaly výrobu automobilky. Opravdovou dírou do světa byl ale až Aston Martin DB4 představený v roce 1958.

Šlo o kupé a kabriolet poháněné řadovým šestiválcem o objemu 3670 cm3 z dílny slavného konstruktéra Tadeka Marka, jehož tvary vznikly v Itálii, konkrétně u slavné karosárny Carozzeria Touring. Automobil nadchnul, a tak mezi lety 1958 a 1963 byl vyroben v 1.204 exemplářích. Na jeho bázi navíc vznikl i slavný Aston Martin DB4 GT Zagato, závodní speciál v kabátu od karosárny Zagato. Tím byla zahájena spolupráce s italskou karosárnou, která trvá dodnes.

Právě úspěch DB4 vydláždil cestu pro jejího ještě slavnějšího nástupce, Aston Martin DB5. Ten sice měl ve výsledku na svém kontě méně vyrobených aut než DB4 (mezi lety 1963 a 1965 vzniklo 1.059 exemplářů), značku Aston Martin ale zpopularizoval po celém světě. V roce 1964 se totiž objevil ve slavné bondovce Goldfinger, a to konkrétně vyzbrojený množstvím zbraní pro boj s padouchy. Legenda byla na světě.

Technicky se mimochodem DB5 proti DB4 změnilo nejen odlišným designem, byť opět navrženým společností Carozzerie Touring, ale hlavně útrobami. Pod kapotou uložený řadový šestiválec zvětšil svůj objem na rovné čtyři litry, který byl později spárován s novým pětistupňovým manuálem od ZF, případně třístupňovým automatem BorgWarner.

Ani ohlas po DB5 však nezajistil firmě klidnou budoucnost. Na začátku sedmdesátých let se totiž Aston Martin opět dostal do finančních potíží, které vyústily v další krach. Společnost opět měnila své majitele, do problémů se dostala i kvůli tehdejší ekonomické krizi, způsobenou ropným šokem. Navíc se nedařilo přizpůsobit šestiválcové motory americkým emisním normám, což přerušilo prodeje značky na klíčovém trhu.

Návrat do světa agenta 007

Přichází tak čas firmy přejmenované na Aston Martin Lagonda. Na trh ostatně vstupuje futuristický model Aston Martin Lagonda s opravdu netradičním designem. Vedle toho vzniká i koncept supersportu Bulldog nebo model V8 Vantage, který byl svým drsným vzhledem typickým představitelem sedmdesátých let.

Aston Martin V8 Vantage navíc v roce 1987 (tedy na sklonku své životní kariéry) znamená návrat značky do světa agenta Jejího Veličenstva. S příchodem Timothyho Daltona do role Jamese Bonda místo Rogera Moorea totiž špion 007 po éře strávené s Lotusem Elan střídá i služební vůz.

Tehdy automobilku vlastní petrolejářský magnát Victor Gauntlett, který rozhoduje o tom, že inženýrské zkušenosti Aston Martinu lze využít i pro externí zákazníky. Vzniká tak divize Tickford pojmenovaná po někdejší stejnojmenné karosárně, která pracovala třeba na Austinu Metro nebo Fordu Capri. Vedení chtělo tímto způsobem získat finanční prostředky na vývoj nových automobilů.

Ty ale přišly vlastně až s novým vlastníkem. V roce 1991 získal plnou kontrolu nad britskou automobilkou americký Ford, který jej později začlenil do své prémiové divize Premier Automotive Group, jejíž součástí byly dále Lincoln, Jaguar, Land Rover a Volvo. Spolu s Fordem dorazila investice do nového závodu Bloxham, postaveného pro výrobu nově uvedeného Aston Martinu DB7.

Ten vznikl jako z nouze ctnost. Projekt se původně rodil u Jaguaru, který ale neměl dostatek prostředků na jeho dokončení. Po převzetí obou automobilek Fordem jej dostal na starosti Aston Martin, kterému se nový model hodil.

Z toho důvodu DB7 využila mnohé komponenty z dílny Jaguaru, ať už modifikovanou platformu z XJS nebo motor, kompresorem přeplňovaný šestiválec o objemu 3,2 litru. Původní design z pera Keitha Helfeta pak podle designérského stylu Aston Martinu upravil Ian Callum, později dlouhá léta spjatý paradoxně právě s Jaguarem. Označení pak po letech využilo legendární iniciály DB s tím, že svojí koncepcí gran turisma DB7 vlastně přímo navázalo na někdejší DB7.

Navzdory poněkud plebejskému původu (část dílů byla převzata i od Fordu nebo Mazdy) se však DB7 stala hitem. Ve výrobě vydržela deset let a po ukončení produkce v roce 2004 měla na svém kontě 7.000 postavených exemplářů. Tedy více než všech předchůdců řady DB dohromady.

Ještě krásnější DB9

Přímým nástupcem DB7 se stal ještě krásnější Aston Martin DB9, který se zrodil jako první představitel nové generace vozů britského výrobce, vyráběných v novém závodě v Gaydonu, dnešním sídle značky.

Označení DB9 mělo zdůraznit výrazné změny proti předchůdci, vedení v čele se slavným Ulrichem Bezem se navíc bálo, že osmička v názvu by mohla být matoucí. Mohla by totiž evokovat osmiválec v útrobách, DB9 se přitom odjakživa spoléhalo na šestilitrový atmosférický dvanáctiválec, poprvé představený v modelu Vanquish. Ten se ještě za éry DB7 stal vlajkovou lodí značky, která navíc znamenala opětovný návrat do světa agenta 007. Právě s Vanquishem (respektive „Vanishem“) jezdil Pierce Brosnan v bondovce Dnes neumírej.

Aston Martin DB9 navrhoval neméně slavný designér, Henrik Fisker, který tvary vytyčil směr, jež následovaly i další modely značky. A to včetně „baby astonu“ Vantage, jehož tvary dánský stylista rovněž kreslil. Pozdější modifikace ale již navrhoval Marek Reichman, dlouholetý šéfdesignér automobilky z Gaydonu.

Prostřednictvím DB9 se značka vrátila i do světa motorsportu, navzdory úspěchům a krásným vozům však opět byla nucena změnit majitele. Ford začal zjišťovat, že se mu prémiová divize přestává vyplácet, a tak se většiny jejích členů postupně zbavil. Konkrétně v případě Aston Martinu to znamenalo prodej konsorciu vedenému Davidem Richardsem, šéfem firmy Prodrive, která mimo jiné pomáhala připravovat vozy Aston Martin do závodů.

První miniauto i SUV

Firma měla smělé plány. Uvedla na trh čtyřdveřový Rapide a hodlala po letech oživit luxusní značku Lagonda, přesto bylo jasné, že relativně malý subjekt nemá osamocen šanci v dnešním světě přežít. Proto navázala spolupráci s Toyotou, na jejímž minivoze iQ vznikl kvůli emisním normám netradiční Aston Martin Cygnet, první miniauto v dějinách značky. Bohužel mu zákazníci přišli na chuť až dávno po ukončení výroby, a tak se stal prodejním propadákem. Za zhruba dva roky produkce dosáhl jen na nějakých 300 prodaných kusů. Originální plány přitom počítaly s výrobou 4.000 těchto autíček ročně!

Vedle toho Aston Martin podepsal dohodu s Mercedes-AMG o dodávkách techniky, konkrétně třeba osmiválcových motorů. Právě v souvislosti s tím se jeden čas spekulovalo o tom, zda trojcípá hvězda britskou značku nepřevezme, kromě malého podílu v něm však k ničemu takovému nedošlo.

Už předtím firma opět změnila majitele, když ji převzal italský fond Investindustrial, v minulosti vlastnící třeba italského výrobce motocyklů Ducati. Do čela automobilky se pak v roce 2014 postavil generální ředitel Andy Palmer, v minulosti šéfující třeba Infiniti, který zavelel k rozsáhlé expanzi.

Mezigeneračně se proměnila modelová řada, když třeba DB9 byla nahrazena DB11. Přišel speciální model Vulcan, opět se hovořilo o reinkarnaci Lagondy, tentokrát ve formě značky nabízející superluxusní elektromobily pro mladé. Navíc byla vybudována nová továrně St Athan ve Walesu, určená pro produkci prvního SUV značky, modelu Aston Martin DBX.

Vzhůru do Formule 1!

Jenže Aston Martin na takovou expanzi logicky nemohl mít dostatek finančních prostředků. Kvůli nákladným přípravám nových modelů v kombinaci se slabší poptávkou po těch stávajících se hodnota akcií propadala. A tak v lednu 2020 získal podíl v automobilce kanadský miliardář Lawrence Stroll, který zajistil potřebnou finanční injekci pro další léta.

Zároveň však automobilka musela zrevidovat své budoucí plány. Padl projekt elektromobilu RapidE, odloženo bylo také oživení luxusní divize Lagonda. Hlavní důraz měl být naopak vložen do nově uvedeného SUV DBX, v němž značka vidí největší obchodní potenciál.

Na druhou stranu s modely Valkyrie a Valhalla se nadále počítá, navíc si Aston Martin chce vyvinout i vlastní hybridní šestiválec, kterým plánuje nahradit vidlicové osmiválce dodávané od AMG. A co víc, Aston Martin oficiálně vstoupí do Formule 1! Dosavadní partnerství s Red Bull Racing nahradí vlastní stáj. Na Aston Martin Racing se totiž od roku 2021 přejmenuje dnešní Racing Point, vlastněný právě Lancem Strollem.

Aston Martin tak má za sebou více než zajímavou historii trvající přes 100 let. Zda vydrží dalších alespoň 100 let, v tuto chvíli netušíme, minimálně pro další roky by ale měla mít svoji budoucnost zajištěnou. A je to jen dobře, vždyť vozy z Gaydonu patří mezi to nejhezčí, co na silnicích můžeme potkat.