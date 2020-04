Aston Martin se chce stát britským Ferrari. Bude prodávat auta dráže

Aston Martin měl pro následující roky přichystané hodně ambiciózní plány, jenže vývoj očekávaného SUV DBX ho finančně vyčerpal, a tak do něj musel vstoupit nový investor, kanadský miliardář Lawrence Stroll, známý i díky svému působení ve Formuli 1. Do toho navíc přišla koronavirová pandemie, která znamená globální propad prodejů automobilů i výroby. Některé projekty však byly zrušeny či odloženy už předtím (vstup do vrcholné kategorie v Le Mans, elektrický Rapide-E, oživení značky Lagonda), přesto se toho v Gaydonu připravuje hodně.

„Musíme se dostat k modelové řadě aut s motorem uprostřed, Valkyrie pro letošní rok, Valhalla v roce 2022 a Vanquish v roce 2023,“ jmenuje priority ten nejpovolanější, generální ředitel Aston Martinu Andy Palmer. Až poté třeba dojde na Lagondu, jejíhož oživení se vedení stále definitivně nevzdalo.

Šéf Aston Martinu rovněž přiznává, že automobilka co nejdříve do své modelové řady aplikuje nově vyvinutý hybridní vidlicový šestiválec vlastní konstrukce, který v kombinaci s připravovanými plug-in hybridy pomůže splnit přísné regule ohledně flotilových emisí. „Tyto pohonné jednotky musejí být do roku 2025 v celé naší nabídce,“ říká Palmer, který ve své pozici zatím zůstává i pod novým předsedou značky, Lawrencem Strollem.

V nejbližší době se pak změní prodejní strategie automobilky. Aston Martin se v tomto směru má stát jakousi britskou obdobou Ferrari. „Předpokládám, že do budoucna budeme vyrábět méně sportovních aut, ale každé z nich bude profitabilní. Pokusíme se stát britským Ferrari s tím, že požádáme zákazníky, aby si auto individuálně naspecifikovali a počkali si na něj,“ říká generální ředitel Aston Martinu, který v minulosti působil třeba u Infiniti. Už před vypuknutím pandemie tak bylo jasné, že značka letos vyrobí méně sportovních aut než loni, kdy jich vzniklo na 5.800 kusů.

Firma přitom bude chtít využít zkušeností Strolla, který byl dlouhá léta kanadským importérem Ferrari. Strategie přitom je patrná už u nového DBX, které se vyrábí výhradně na objednávku, tedy nikoliv na sklad. A přesto už je produkce pro rok 2020 vyprodaná.

Naopak aktuální generace Vantage měla pomalejší start prodejů. „Ve skutečnosti jsme navýšili tržní podíl tohoto modelu, jenže přestože se náš kousek zvětšil, celý dort se zmenšil,“ říká Palmer s tím, že zákazníkům dosud chyběla manuální převodovka a hlavně Roadster, který potenciálně bude tvořit 40 % prodejů tohoto „baby Astonu.“ Obě mezery v nabídce však byly vyplněny, což by se mělo v zájmu a především v prodejích projevit.

Celkově však vedení zůstává optimistické. „Potřebujeme trochu štěstí s trhem, přizpůsobujeme se však novým prioritám a podmínkám na trhu. Kdybych však nebyl optimistou, nebyl bych správným člověkem pro tuto práci,“ říká šestapadesátiletý britský manažer.