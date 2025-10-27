Audi A2 se má vrátit coby nejmenší model značky
Nejmenší audi bude v dohledné době elektrické a dost možná oživí historické označení A2. Očekává se platforma MEB a rozměry odpovídající nejspíš Volkswagenu ID.3.
Pamatujete si na MPV Audi A2? Přišlo v roce 1999 s pokrokovou celohliníkovou karoserií, kompaktními rozměry a vycizelovanou aerodynamikou. Jenže bylo na svou velikost velmi drahé, takže si ho běžní zákazníci MPV nemohli dovolit, a coby praktické auto nezapadalo do portfolia luxusní značky, takže ho zase nekupovali lidé, kteří si mohli dovolit audi.
Vyrábělo se jen šest let a dnes je relativně vzácné. Dostane však nástupce, a to už zanedlouho – automobilka ho již začala testovat. Podle britského webu Autocar, který zprávu přináší, bude nejmenším modelem značky Audi a nepřímo nahradí A1 a Q2, které mají příští rok z nabídky zmizet. Zda ovšem A2 přijde hned příští rok, nebo až v dalších letech, není zatím jasné.
Jméno A2 zatím není potvrzené, ředitel značky Gernot Döllner však v minulosti uvedl, že není nemyslitelné oživit historická označení. Asi nelze čekat návrat k číslům 80 či 100, nicméně zrovna A2 není ze hry, proto se tohoto označení zatím držme. Můžeme zauvažovat, jestli dostane i ostřejší verzi S2.
Chystaná A2 je elektrická a de facto bude menší verzí již prodávaného modelu Q4 e-tron, který sdílí techniku např. se Škodou Enyaq. A2 má také stát na platformě MEB, což by znamenalo pohon primárně zadních kol s případným slabším elektromotorem na přední nápravě pro verzi quattro.
Rozhodnutí nahradit konvenční hatchback A1 a crossover Q2 jedním elektrickým modelem je podle Döllnera součást „širšího posunu ke zjednodušení modelové nabídky“. Britové zmiňují rozměry podobné Škodě Karoq, která je dlouhá 4.488 mm, ovšem má-li být novinka nejmenším audi v nabídce, spíš by se dala očekávat délka obdobná s Volkswagenem ID.3, který měří 4.262 mm. Audi totiž stále nabízí model A3, který má v podobě 5dv. hatchbacku délku 4.337 mm.
Pro úplnost, původní A2 byla dlouhá jen 3.826 mm a vážila 895–1.030 kg v závislosti na provedení. Takhle lehoučký nový elektromobil jistě nebude; VW ID.3 váží v závislosti na provedení 1.772–1.935 kg.
zdroj: Autocar | foto, video: Audi