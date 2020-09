Audi A3 Sportback přijíždí s plug-in hybridem 40 TFSI e

Německá automobilka Audi pokračuje v elektrifikaci svého portfolia představením nového plug-in hybridního hatchbacku Audi A3 Sportback 40 TFSI e, který navazuje na model A3 e-tron minulé generace. Pod kapotou se přitom ukrývá stejná technika, jakou známe z plug-in hybridních koncernových sourozenců Octavia & Golf.

Základem pohonného ústrojí je přeplňovaný čtyřválec 1.4 TSI o nejvyšším výkonu 110 kW (150 kW) s nejvyšším točivým momentem 250 N.m, který doplňuje elektromotor o nejvyšším výkonu 80 kW (109 k) s nejvyšším točivým momentem 350 N.m. Výsledkem je nejvyšší kombinovaný výkon 150 kW (204 k) a nejvyšší točivý moment 350 N.m).

O přenos výkonu (pouze) na přední kola se stará šestistupňová převodovka S tronic, která vozu pomáhá s akcelerací z 0 na 100 km/h v čase 7,6 sekundy. Maximální rychlost se pohybuje okolo 227 km/h. Čistě na elektřinu pak hybridní A3 zvládne uhánět rychlostí až 140 km/h.

Elektromotor čerpá energii z Lithium-Iontové baterie o kapacitě 13,0 kWh, uložené pod zadní sedačkou. Ta by měla poskytovat dostatek energie pro čistě elektrický dojezd až 67 km (dle harmonogramu WLTP), což je o cca 20 km lepší výsledek, než jaký nabízela minulá generace e-tronu.

Kombinovaná spotřeba by se přitom měla pohybovat v rozmezí 1,4 až 1,5 l/100 km, zatímco spotřeba elektrické energie by se měla pohybovat v rozmezí 13,0 až 13,8 kWh/100 km. Kombinované emise CO 2 se pak mají pohybovat v rozmezí 30 až 34 g CO 2 na kilometr.

Baterie, tvořená 96 prizmatickými li-ion články, může být pohodlně nabíjena z prakticky jakékoliv zásuvky s napětím 230 Voltů. Při maximálním výkonu 2,9 kW by přitom plné nabití mělo trvat necelé čtyři hodiny. Celý proces je přitom možné sledovat/časovat/upravovat na dálku prostřednictvím mobilní aplikace myAudi. Ta navíc umožňuje například i nastavení vytápění, atd.

Design exteriéru i interiéru zůstává prakticky shodný, tedy až na nabíjecí zásuvku na levém předním blatníku, upravené zobrazení informací na digitálním přístrojovém štítu a zobrazení pohybu energie na centrální 10.1“ obrazovce systému MMI. Změnil se také objem zavazadelníku, který se v závislosti na nastavení zadního sedadla pohybuje od 280 po 1100 litrů. Za příplatek je navíc možné vůz vybavit elektricky otvíranými pátými dveřmi.

Ve standardní výbavě by neměla chybět 16“ litá kola, LED světlomety, podpora Android Auto & Apple CarPlay, dvouzónová klimatizace, čalounění sedadel materiálem z recyklovaných PET lahví, multifunkční volant, atd. V příplatkové výbavě pak nechybí prosklená střecha, Audi Virtual Cockpit, head-display, atd.

Plug-in hybridní Audi A3 40 TFSI e by měla dorazit na vybrané evropské trhy již v průběhu podzimu tohoto roku. České ceny prozatím neznáme, v Německu by však cenovka měla začínat od 37.470,92 euro (cca 1.017.400 Kč). To je ovšem cena až po odečtení německého příspěvku 6.750 (cca 183.300 Kč) na pořízení ekologického vozu.

Do budoucna se pak prý můžeme těšit na představení ještě sportovnější verze plug-in hybridní A3, která pravděpodobně půjde ve šlépějích Škody Octavia RS iV nebo VW Golf GTE.