Martin Vaculík představuje speciál SM Technika. Jaká je Octavia IV? A vyznáte se v hybridech?

Kromě standardních týdeníků Svět motorů vydává náš partnerský časopis pravidelně i různorodé speciály. Ten poslední, vznikající pod taktovkou Martina Vaculíka, doslova přetéká automobilovou technikou a pohonnými jednotkami, které jsou tu rozebrané do posledního šroubku.

Ve videu výše Martin Vaculík prozrazuje, co všechno v novémnajdete. Kromě jiného si můžete udělat pořádek v hybridních pohonech všeho druhu, ale zjistíte třeba i to, co si Martin myslí o nové generaci Octavie, kterou důkladně proklepnul. Více už ale nebudeme prozrazovat a odkážeme vás rovnou do videa, kde zjistíte veškeré podrobnosti.

My už jen dodáme, že nejnovější číslo speciálu Technika časopisu Svět motorů najdete na stáncích v takřka všech trafikách, případně si jej můžete objednat online na webu iKiosek.cz . Je jen na vás, jestli chcete elektronickou verzi, nebo si počkáte na tištěný kousek rovnou do vaší schránky.

Přejeme příjemné čtení!