Poprvé za volantem Audi S3 Sportback: Ostrá prémie stavěná do zatáček

Značka Audi vstoupila do segmentu sportovních prémiových kompaktních vozů již v roce 1999, kdy představila první generaci modelu S3. Ta nabízela výkon 154 kW (210 k), který ovšem po dvou letech výroby vzrostl na 165 kW (225 k). Druhá generace byla představena v roce 2006 a třetí následovala v roce 2013, přičemž výroby byla ukončena až v tomto roce.

Letos se však představil i její nástupce, tedy již čtvrtá generace modelu S3, která by měla opět nabídnout technologicky sofistikovaný stroj s nadstandardními jízdními vlastnostmi v prémiovém balení. Ostatně od značky Audi bychom ani nečekali nic jiného.

Moderní stylovka

Klasickou dominantou modelu S3, stejně jako jiných ostrých modelů Audi, je maska Singelframe s výraznými otvory pro přívod vzduchu. Za pozornost však stojí i samotné světlomety, dostupné s LED Matrix technologií tvořenou 15 segmenty, od kterých se po boku vozu táhne linka až k zadním svítilnám. Vzadu pak sportovní vzhled vozu umocňují čtyři oválné koncovky výfuku v kombinaci s difuzorem.

Po usednutí za volant řidiče přivítá tradiční koncepce interiéru Audi S3, kterou popisoval v prvních jízdních dojmech již kolega David Bureš. Pod kapličkou budíků, kterou lemují výdechy ventilace, je standardně uložen 10,25 palcový digitální přístrojový štít, který však může být nahrazen systémem Audi Virtual Cockpit (včetně sofistikovanější verze Plus) s úhlopříčkou až 12,3 palce. Díky průhledovému displeji jsou však důležité informace promítány i přímo na sklo – do zorného pole řidiče.

Zmínku si zaslouží i 10,1 palcová obrazovka infotainmentu, integrovaná do středu palubní desky, která stejně jako koncernoví sourozenci vychází z třetí generace modulární platformy MIB3. V Audi ovšem použili systém a grafiku známou z vyšších modelů, přidali přehledný panel ovládání klimatizace s tlačítky a do středové konzole bylo instalováno malé dotykové kolečko pro rychlé ovládání přehrávaných médií. Osobně mi přitom tohle řešení přišlo velmi sympatické a rozhodně lepší, než co nabízí Golf, Octavia nebo Leon.

Inspiraci koncernovými sourozenci ovšem nezapře titěrný volič automatické dvouspojkové převodovky S Tronic, umístěný ve středové konzole. Jinak ale design interiéru Audi S3 vypadá ve srovnání se svými koncernovými sourozenci podstatně hodnotněji a sofistikovaněji. Ať už se budeme bavit o výdeších ventilace ve středové desce před spolujezdcem, nebo o klikách imitujících tvary světlometů, důraz na detail je zkrátka nepřehlédnutelný.

Sportovně tvarovaná sedadla s integrovanou hlavovou opěrkou, nastavitelnou délkou sedáku a kontrastním prošíváním jsou čalouněna materiálem, který byl z velké části vyroben z recyklovaných PET lahví. Mnohem důležitější je ovšem skutečnost, že nabízí velice příjemnou pozici za volantem, možnost nastavení prakticky ve všech myslitelných směrem a dostatečnou oporu v zatáčkách. Za sedadlem řidiče, nastaveným na mou výšku 183 cm, mi sice nezbývalo příliš mnoho prostoru na nohy, přesto bych neměl problém zde trávit ani delší dobu. Krom lehce omezeného místa před koleny totiž nebylo nač si stěžovat. A totéž platí i pro zavazadlový prostor a jeho variabilitu.

Výkonný a hospodárný

Tím nejdůležitějším je ale samozřejmě kombinace motoru, podvozku a celkového naladění vozu. Začněme tedy od pohonné jednotky, kterou je přeplňovaný čtyřválec 2.0 TFSI o maximálním výkonu 228 kW (310 k) v rozmezí 5450 až 6500 otáček s nejvyšším točivým momentem 400 N.m v širokém rozmezí 2000 až 5450 otáček za minutu.

Motor je vybaven vstřikovacím systémem pracujícím s tlakem až 350 barů a variabilním systémem časování ventilů AVS (Audi Valvelift), díky čemuž by měl nabízet kombinaci vysokého výkonu i hospodárnosti. Motor spolupracuje výhradně se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou S tronic, nabízející možnost ručního řazení pádly pod volantem, která je schopna šetřit palivo odpojením motoru od převodovky a plachtěním v momentě, kdy řidič sundá nohu z plynového pedálu.

Důraz na podvozek a čtyřkolku

Stejně jako ostatní modely S, i nová Audi S3 nabídne systém stálého pohonu všech kol quattro. Ten pracuje s elektrohydraulickou elektronicky řízenou vícelamelovou spojkou nové generace, která je oproti předchůdci lehčí zhruba o kilogram a slibuje ještě lepší efektivitu díky drobným změnám v oblasti ložisek a mazání. Spojka je umístěna na konci kardanu, tedy těsně před zadní nápravou, a variabilně rozděluje sílu mezi přední a zadní kola.

Spojka přitom dokáže být jak zcela otevřená, kdy téměř nedochází k posílání výkonu na zadní nápravu, tak plně uzavřená, kdy může na zadní nápravu proudit teoreticky až 100 % točivého momentu. Při aktivaci vnitřní hydraulické pumpy přitom uvnitř spojky dochází k vytvoření tlaku až 40 barů. Nová S3 ovšem umí rozdělovat točivý moment i mezi jednotlivými koly, k čemuž využívá možnost jednotlivá kola přibrzďovat.

Systém pohonu všech kol spolupracuje s modulárním systémem jízdní dynamiky, který propojuje pohon quattro s elektronicky řízeným stabilizačním systémem a volitelnými adaptivními tlumiči. Ty snižují světlou výšku S3 o 15 mm (ve srovnání s běžnou Audi A3) a díky regulaci průtoku oleje jednotlivými tlumiči nabízí volbu mezi komfortně měkkým a sportovně tuhým odladěním. Standardně přitom Audi S3 sedí na sportovně laděném podvozku s konvenčními tlumiči, rovněž snižujícím světlou výšku o 15 milimetrů, který by měl v kombinaci s čtyřprvkovou zadní nápravou a standardně instalovaným progresivním převodem řízení nabídnout intenzivnější zážitky z jízdy a řízení.

V podbězích jsou standardně 18“ kola s pěti dvojitými rameny do V, která obouvají pneumatiky o rozměru 225/40. Volitelně však může Audi Sport dodat i 18“ a 19“ kola s pneumatikami 235/35. Zpoza litých kol můžeme vidět standardně černě lakované brzdiče (na přání mohou být i červené), které se zakusují do čtveřice brzdových kotoučů s vnitřním chlazením. Brzdy navíc dostaly nový elektronický posilovač, který by měl nabídnout ještě lepší reakce a současně téměř eliminuje možné třecí ztráty v důsledku mírného kontaktu brzdových destiček a kotouče během jízdy.

Vzhůru na cesty

A jaká ta jízda vlastně je? To záleží na zvoleném nastavení. Během prvních pár desítek kilometrů mě totiž velice mile překvapilo, jak se chování auta mění v závislosti na výběru režimů Audi Drive Select. V komfortním nastavení sice pořád cítíte větší tuhost sportovně laděného podvozku v kombinaci s relativně nízkými pneumatikami, přesto se auto snaží maximum nerovností odfiltrovat a zajistit tak posádce velmi solidní komfort. Kombinace kultivovaného motoru a kvalitně odhlučněné kabiny přitom do interiéru nepouštěla téměř žádný hluk zbytečný hluk.

Audi S3 tak působila jako velice příjemný společník, se kterým by člověk netrpěl ani při delší cestě na dovolenou. Jenže po přepnutí do dynamického módu celé auto krásně ztuhlo a ožilo. Jistě není potřeba zmiňovat tvrdší podvozek, tužší řízení nebo ostřeji naladěnou převodovku, které nechávala motor déle ve vyšších otáčkách a s každým prudším sešlápnutím plynového pedálu neváhala podřazovat a hnát ručičku tachometru až k červenému poli. S dynamickým režimem navíc auto konečně dostalo i sportovnější zvuk, jakkoliv se obávám, že jsem si ho vychutnával pouze v kabině.

V režimu manuálního řazení přitom převodovka rychle reagovala na povely a nechávala kontrolu plně v rukou řidiče. Dokonce ani při prudkém sešlápnutí nespadla do automatického režimu. V krátké lesní pasáži s několika ostřejšími zatáčkami se pak naplno ukázala krása systému progresivního řízení, díky kterému se v ostrých zatáčkách stává převod strmější. Pokud tedy nedržíte volant jako prase kost, stále máte prostor na další utahování bez přehmatávání. V kombinaci s pohonem všech kol a vektorováním točivého momentu přitom člověk cítí z chování auta a podvozku obrovskou jistotu.

Trochu mě ale mrzelo, že jsme ostrý hatchback nemohli vyzkoušet na okruhu, který si Audi poblíž Neuburgu vybudovala. Jeho ostré zatáčky v kombinaci s prostornými únikovými zónami by totiž dovolily naplno zjistit, co všechno si vlastně systém pohonu všech kol nechá líbit. Kvůli hlukovým omezením, která by pískající kola rozhodně porušovala, jsme však měli smůlu.

Brzy na viděnou

Na konci testovacího kolečka jsem si tak z Audi S3 odnášel skvělé pocity především díky luxusní kabině, fantastické akceleraci a působivému řízení. Trochu mě ale mrzí, že nebyla větší možnost důkladněji otestovat chování podvozku a především pak pohonu všech kol quattro. Většina trasy totiž vedla po silnicích s táhlými zatáčkami, kde vynikala hlavně rychlost a stabilita. V oblasti agility a mrštnosti v ostrých a utažených zatáčkách však bude mít S3 stále čím překvapovat během klasického testu.

A nezbývá než doufat, že na něj nebudeme muset čekat příliš dlouho. První vozy by se totiž na evropských trzích, včetně toho českého, měly začít objevovat již začátkem října. České ceny by přitom měly začínat od 1.268.900 Kč za testovaný Sportback a 1.296.900 Kč za Limuzínu.