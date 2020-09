Vyzkoušeli jsme novou Octavii se zelenějšími motory, včetně ostré RS iV

Nová generace Škody Octavia, stejně jako její koncernoví sourozenci, nabídne pestrou paletu alternativních pohonů, které slibují ochranu planety i vaší peněženky. Na rozdíl od většiny světové konkurence se přitom Škoda nevydává pouze cestou elektrifikace, ale pokračuje i s pohonem na zemní plyn.

Starý známý G-Tec

Koncern Volkswagen již sice před časem oznámil ukončení dalšího vývoje pohonu na stlačený zemní plyn, který je u vozů Škoda známý pod označením G-Tec, zájemci o novou Octavii přesto nepřijdou zkrátka. Označení starý známý je zde totiž doslovné.

Pod kapotu nové Octavie byl totiž použit stejný systém, jaký automobilka použila již u minulé generace po faceliftu. Jeho základem je 1.5 litrový motor TSI o výkonu 96 kW (131 k), vybavený turbodmychadlem s variabilní geometrií a systémem proměnného časování ventilů, který mu umožňuje chod v tzv. Millerově spalovacím cyklu.

Bez ohledu na karosářské provedení liftback či kombi je vůz vybaven trojicí tlakových nádrží (dvě ocelové, jedna kompozitní) s celkovou kapacitou 17,33 kilogramu (cca 112,5 l), což by mělo s kombinovanou spotřebou 3,6 – 4,5 kg/100 km (dle WLTP) vystačit na dojezd až 500 kilometrů. V záloze ovšem zůstává i nádrž na 9 litrů benzínu, která zvyšuje dojezd o dalších cca 190 kilometrů.

Pohon na CNG přitom slibuje výraznou redukci emisí CO 2 (až o 25 %) ve srovnání s benzínovým motorem, výrazné omezení produkce oxidů dusíku (NO x ) a nulové emise sazí. Daní za to však bývá nepatrně horší dynamika ve srovnání se stejným motorem čistě na benzín, což jsme si ostatně mohli vyzkoušet i během prvních testovacích jízd. Tím však seznam nevýhod nekončí

Kvůli kompozitním nádržím se totiž zmenšuje velikost zavazadelníku, který nabídne standardní objem 455 litrů u liftbacku a 495 litrů ve verzi kombi. Radostný pocit z jízdy s náklady pohybujícími zhruba na úrovni 1 Kč/km pak kazí relativně omezený dojezd (690 km je spíše vytoužené přání) a omezený počet plnících stanic nejen v Česku, ale i napříč Evropou. Pokud ale často jezdíte do Itálie, kde je CNG stále nesmírně populární, pak se rozhodně nemusíte bát, že skončíte na suchu.

Všestranný E-Tec

Čtvrtá generace Škody Octavie je prvním mladoboleslavským modelem, který nabídne mild-hybridní motorizace. Pokud byste po ní ale pátrali v on-line konfigurátoru, možná budete chvíli zmateni. Mild-hybridní technologie je totiž spjata s automatickou sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou DSG (DQ-200-7F), takže pokud si objednáte motorizaci 1.0 TSI (81 kW) nebo 1.5 TSI (110 kW) v kombinaci DSG, automaticky získáváte mild-hybrid.

Ten se přitom skládá ze čtyř zásadních komponentů, které známe z většiny podobně koncipovaných vozů. Základem je řemenem poháněný 48V startér-generátor (BSG), který přes 48V palubní síť posílá energii získanou rekuperací do 48V Li-Ion baterie s napětím 0,6 kW. Ta pak může pomáhat s akcelerací, nebo přes 48 V/12 V konvertor napájí 12V palubní elektroniku při vypnutí motoru.

Motor se přitom nevypíná pouze při tradiční aktivaci stop/start systému, tedy například na křižovatkách, ale také během tzv. plachtění. Pokud tedy vůz jede konstantní rychlostí, motor se vypne a elektronika je napájena z palubní baterie. Vraťme se ale ještě k pomoci s akcelerací.

Elektromotor nabízí maximální výkon 12 kW, možná ještě důležitější je ovšem točivý moment 50 N.m – samozřejmě již od nulových otáček. Elektromotor přitom pomáhá na dva způsoby. Nejvýraznější elektrický „boost“ pomáhá při akceleraci v rychlostech do 20 km/h, kdy elektromotor nabídne plných 50 N.m po dobu až 10 sekund. Při pružném zrychlení v rychlostech do 80 km/h pak elektromotor nabídne pomoc 25 N.m po dobu maximálně tří sekund při otáčkách do 2500 ot/min.

Pomoc je to sice nenápadná, při akceleraci z nízkých otáček ovšem vítaná. Kromě toho by měla mild-hybridní technologie snižovat emise CO 2 , snižovat hluk i vibrace při startování v režimu stop/start a snižovat spotřebu až o 0,4 l/100 kilometrů.

Plug-in hybridní iV

Pokud byste ovšem zatoužili po čistě elektrické jízdě, ačkoliv s omezeným dojezdem, pak budete muset sáhnout po plug-in hybridu s označením iV, který je dostupný od výbavy Ambition pro všechny Octavie s výjimkou dobrodružně laděné verze Scout. Jeho základem je tradičně čtrnáctistovka TSI o výkonu 110 kW s maximálním točivým momentem 250 N.m, kterou doplňuje v elektromotor o výkonu 85 kW s nejvyšším točivým momentem 330 N.m.

Jedná se o stejný typ třífázového elektromotoru s permanentními magnety, jaký se nachází v hybridním Superbu iV. Pro novou Octavii byl však motor inovován a nově je uložen v šestistupňové automatické převodovce DSG a od spalovacího motoru ho odděluje spojka.

Nejvyšší systémový výkon spalovacího motoru a elektromotoru dosahuje 150 kW a 350 N.m točivého momentu, ovšem na toto číslo se řidič dostává pouze při plném sešlápnutí plynového pedálu nebo při zvolení jízdního režimu Sport. Během normální jízdy však pohonná jednotka dodává standardně nejvyšší výkon „pouze“ 110 kW, což ale pořád bohatě stačí.

Elektromotor je napájen z 400V – 37A Li-Ion baterie o kapacitě 37 kWh, složené z 96 článků, která by měla zajistit maximální dojezd na jedno nabití až 60 kilometrů dle WLTP. Maximální rychlost v elektrickém režimu se přitom může vyšplhat až na 140 km/h, spotřeba pak ovšem výrazně roste. Po vyčerpání baterie, respektive dostupné kapacity, se vůz automaticky přepíná do hybridního režimu. I potom ovšem elektromotor pomáhá s akcelerací a umožňuje plachtění.

Nabíjení baterie po připojení ke zdroji s nejvyšším výkonem 3,6 kW trvá do 100 procent cca 3 hodiny a 30 minut. Na 80 procent kapacity baterie se však řidič může dostat již za 2 hodiny a 30 minut. Kromě nabíjení ze zásuvky je ovšem možné vůz nabíjet i rekuperací během jízdy. Samotný proces rekuperace přitom funguje ve více režimech.

V základním režimu se vůz umí přizpůsobovat informacím ze svých senzorů, včetně dat ze systémů snímání dopravních značek a informací z palubního radaru. Tomu pak řídící jednotka uzpůsobuje sálu rekuperace a tím pádem i brzdný výkon. Řidiče přitom upozorní symbolem na zvednutí nohy z plynu – ať už na digitálním přístrojovém štítu, nebo na head-up displeji.

Pokud se tedy například blížíte k obci, křižovatce či úseku s omezenou rychlostí, vůz automaticky zesílí rekuperaci a výrazně vás zbrzdí. Kromě generování elektrické energie přitom vůz šetří palivo i brzdy, což by se mělo opět podepsat na nižších provozních nákladech. Již v základním režimu přitom vůz nabízí možnost zvolit si i silnější rekuperaci, která je standardem i po aktivaci sportovního režimu. A když už jsme u sportovních vlastností, pojďme se podívat na technické parametry.

Plug-in hybridní Octavia iV v karosářském provedení liftback zrychlí z 0 na 100 km/h v čase 7,7 sekundy, zatímco kombík potřebuje o desetinu sekundy víc. Oba vozy se však dostanou maximálně na 220 km/h. Pokud by vám to ale nestačilo, máte možnost sáhnout po ještě výkonnější Škodě Octavii RS iV.

Sportovně laděný plug-in hybrid RS iV

Vrcholný plug-in hybrid sází na stejnou techniku, jako tradiční iV. Z kombinace přeplňované čtrnáctistovky (110 kW) a elektromotoru (85 kW) však technici tentokrát dostali nejvyšší kombinovaný výkon 180 kW a 400 N.m točivého momentu. Akceleraci z 0 na 100 km/h tak liftback Octavia RS iV zvládne již za 7,4 sekundy (kombík potřebuje opět o desetinku déle) a nejvyšší rychlost stoupla na 225 km/h.

Vyšším výkonem ale výhody sportovně laděného RS samozřejmě nekončí. Kromě sportovně laděného interiéru a exteriéru nabídne RS iV i progresivní řízení nebo specificky naladěný sportovní podvozek (tlumiče a pružiny), volitelně je však možné vůz vybavit i adaptivní regulací podvozku DCC. Vyšší výkon navíc pomáhají krotit zvětšené kotoučové brzdy s vnitřní ventilací, shodné s čistě benzínovou Octavií RS s motorizací 2.0 TSI o výkonu 180 kW.

Chvíli za volantem

Všechny nově představené motorizace jsme mohli vyzkoušet během nedávné prezentace v Rakousku, kde jsme ale nejvíc času strávili za volantem sportovně laděné motorizace RS iV a jejího méně výkonného sourozence s prostým označením iV. Z několika málo desítek kilometrů jsme si přitom odnesli velice příjemný zážitek, což platí zejména pro dostupnější iV. Nižší výkon plug-in hybridní soustavy byl naprosto dostačující a v kombinaci s adaptivním podvozkem DCC působila Octavia iV jako nesmírně milý společník na každodenní cestování.

Výkonnější Octavia RS iV na nás zapůsobila svým dynamickým vzhledem exteriéru a interiéru. Sportovně laděná sedadla nabízejí vyvážený poměr opory i komfortu a jejich zajímavostí je nově instalovaný středový airbag. Ten je umístěn na pravé straně sedadla řidiče a jeho úkolem je zabránit při nehodě kontaktu těl řidiče a spolujezdce. Pro modely RS a Scout se bude jednat o prvek standardní výbavy, pro zbytek nabídky půjde o volitelný prvek výbavy.

Po jízdní stránce zasloužily pozornost především větší ventilované kotoučové brzdy s rozměrem 340 x 30 mm na přední nápravě a 310 x 22 mm na zadní nápravě. Ty nabízely rychlý nástup a výrazně přispívaly ke krocení 245 koní na přední nápravě. V utažených zatáčkách se ovšem přední kola celkem rychle rozpískala a na zadní nápravě byla cítit zvýšená váha díky bateriím. Ty navíc omezily velikost zavazadelníku na 450 litrů ve verzi liftback a 490 litrů ve verzi combi.

Testovaný vůz byl vybaven volitelným podvozkem DCC, který nabízí skutečně velký rozsah nastavení mezi vysokým komfortem a výraznou tuhostí. Celkem úsměvný mi však přišel extrémně přehnaný umělý zvuk motoru v interiéru, který naprosto neadekvátně reagoval i na menší sešlápnutí plynu v nižších rychlostech. Až na tenhle komický prvek jsme si ale jízdu s ostrým RS iV veskrze pochvalovali. Pokud totiž k autu nebudete přistupovat jako ke sportovnímu modelu, ale spíše dynamičtějšímu manažerovi se zeleným smýšlením, pak vám nejspíš udělá radost. Na dovádění na okreskách to ale moc není.

Hodnotit spotřebu po prvních pár desítkách kilometrů je víc než předčasné, přesto můžeme nabídnout alespoň první ochutnávku. Po nájezdu 156 kilometrů ukazovala Octavia RS iV dlouhodobou spotřebu 4,8 l/100 km a 9,4 kWh/100 km. U slabší Octavie iV se dlouhodobá spotřeba po nájezdu 111 km pohybovala okolo 5,1 l/100 km a 9,7 kWh/100 km. Nutno ovšem poznamenat, že se slabší Octavií jsme absolvovali i delší přesun po dálnici.

S plynovou a mild-hybridní Octavií jsme bohužel absolvovali až příliš krátký okruh, než aby mělo smysl spotřebu jakkoliv hodnotit. Ani spotřeby u plug-in hybridů ale zatím neberte moc vážně. Jak si nové plug-in hybridní, mild-hybridní a plynové Octavia povedou dlouhodobě nám ukáže až klasický týdenní test. První Octavie se „zelenými“ motorizacemi by se nám přitom do rukou mohly dostat již poměrně brzy.