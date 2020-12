Audi A4 35 TDI (120 kW) - Proč jich nevídám více?

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Audi A4 v minulosti patřilo na českém trhu za krále luxusních služebních automobilů. Třeba před deseti lety, v roce 2010, jich u nás bylo registrováno 564 kusů, výrazně více než konkurenčního BMW řady 3 (323 kusů), respektive Mercedesu třídy C (218). Po letech se ale karta obrátila a A4 najednou prodejně na trojku a céčko nestačí.

Pokud byste chtěli argumentovat tím, že jde o výsledek rostoucích prodejů SUV, máte samozřejmě částečně pravdu. Třeba Q5 modelu klasické střední třídy prodeje určitě ubírá, na druhou stranu své SUV-ekvivalenty má i konkurence, které se i tak daří prodejně výrazně více.

Audi A4: Registrace na českém trhu a srovnání s konkurencí Model Audi A4 BMW 3 Mercedes-Benz C 2020 (ks)* 126 460 212 2019 (ks) 139 423 587 2018 (ks) 198 495 404 2017 (ks) 418 567 649 2016 (ks) 765 823 615 2015 (ks) 493 716 531 2014 (ks) 561 666 455 2013 (ks) 238 862 227 2012 (ks) 356 588 408 2011 (ks) 452 241 331 2010 (ks) 564 323 218 *Za období leden-listopad 2020, zdroj: Statistiky SDA

Není to ani stářím auta. Audi A4 sice je v současné generaci B9 na trhu už od roku 2015, Mercedes-Benz třídy C (W205) je ale o rok starší. Navíc A4 loni prošla modernizací, která jej měla osvěžit. A co víc, aktuální generaci A4 se v Česku moc nedaří už od příchodu na trh.

Je to pro mě záhada, a tak jsem při testování auta primárně ptal, proč ho na tuzemských silnicích nevídám častěji. Pro redakční test jsem přitom zvolil typickou manažerskou limuzínu, s turbodieselem pod kapotou.

Typické Audi

Ani design podle mého názoru za neúspěchem nestojí. A4 sice v rámci loňského faceliftu přišla o originálně "zubaté" světlomety, které nahradilo jednodušeji tvarované, lichoběžníkové řešení jak z odvozené A5, i tak auto vypadá pohledně, a to i v obyčejné bílé metalíze (+30.600,-).

Jak už to tak u Audin bývá, jednoduchý design je nadčasový a ani po letech nestárne. Ostře řezané křivky se mně osobně líbí, Audi dokazuje, že i vlastně obyčejný tříprostorový sedan bez cingrlátek nějakého čtyřdveřového kupé či postoje crossoveru může vypadat k světu. Naprosto ale chápu kritiku, že méně znalý pozorovatel si auto může splést s předchůdcem.

Pozitivní dojem vzbuzuje také interiér. Kabiny Audin se nám v redakci léta líbí a A4 není výjimkou. Přestože takové konkurenční BMW řady 3 udělalo v rámci mezigenerační proměny velký skok, A4 nabízené o pár let déle jej pořád o kousek překonává, a to jak ztvárněním, tak zpracováním. Výběr materiálů a jejich zpracování je zkrátka na výbornou. V tomto směru není čtyřem kruhům co vytknout.

Jedničku s hvězdičkou za mě mají také sedačky. Jde přitom o ty základní, jen doplněné o elektricky ovládanou bederní opěrku a funkci vyhřívání. I na delších cestách poskytnou vysokou úroveň komfortu, stejně tak potěší příkladnou pozicí za volantem.

Stejně tak mně vyhovuje i základní přístrojový štít, respektive doplněný o příplatkový barevný displej palubního počítače. A4 sice umí nabídnout i digitální kapličku s 12,3" obrazovkou, i výchozí analogové ciferníky ale plně stačí. Jednoduchá grafika je přehledná a ve výsledku ukazatele podtrhují luxusní charakter kabiny. Využití barevného displeje mezi nimi navíc znamená, že i zde lze zobrazit mapu navigace, a tak o tuto důležitou funkci nepřijdete.

To k samotnému multimediálnímu systému už výhradně pozitivní nebudu. Respektive jako celek je více než dobrý. Na vrchu centrálního panelu umístěný displej s úhlopříčkou 10,1" je skvěle na očích a díky rozlišení 1540 x 720 pixelů má opravdu výtečný obraz. Navíc je přehledný, a tak se v něm rychle zorientujete, k čemuž je nutné zmínit i rychlé reakce systému na pokyn. Jenže ať se systém povedlo vyladit sebevíc, nahrazení dosavadního ovládání na středovém tunelu s klasickými tlačítky dotykovou obrazovkou je za mě krokem zpět.

Audi A4 35TDI

Jestliže dosud jste díky několika tlačítkům a otočnému ovladači s možností touchpadu na středovém tunelu mohli infotainment hravě ovládat i během jízdy, dnes už natahování po dotykovém displeji není moc pohodlné. S výškou 185 centimetrů zkrátka vysoko umístěný displej už nemám tak po ruce, aby se mně veškeré funkce ovládaly pohodlně. To, že odstraněním klasických ovladačů na středovém tunelu vznikl další odkládací prostor, neberu jako velkou výhodu. Respektive obhajitelnou výhodu nového řešení. Držáky nápojů tu měla A4 už dosud a bez té nové schránky bych se klidně obešel. Že BMW zůstává u svého klasického iDrivu má svůj praktický důvod a já jen doufám, že u něj vydrží co nejdéle...

Jinak je to uvnitř už dobře známá A4. Prostornost na zadních sedadlech tudíž odpovídá zástupcům luxusního segmentu s podélně uloženými motory. Místa je vzadu zkrátka jen dostatek, než přebytek, s určitou rezervou pro dospělého, a to jak před koleny, tak nad hlavou. Jestli tedy hledáte maximální vnitřní prostor, musíte se raději porozhlédnout po Passatu a spol. Zavazadelník je pak rovněž v normě segmentu, udávaný objem 480 litrů odpovídá třeba konkurenčnímu BMW řady 3.