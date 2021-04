Audi S3 Sportback TFSI (228 kW) - Anděl ve městě, ďábel na okresce

Koncern VW Group před rokem obměnil svoji nabídku v kompaktní třídě, přičemž od té doby postupně rozšiřuje nabídku nově uvedených generací svých zástupců. Platí to také pro Audi A3, které hned debutovalo jako pětidveřový hatchback a krátce nato jako sedan, postupně ale rozšiřuje nabídku motorizací. Loni v létě se tak představil sportovní derivát Audi S3, který jsme po loňských prvních jízdách na německých silnicích nyní konečně vyzkoušeli také přímo v českém prostředí.

S3 je dnes už nedílnou součástí kompaktní řady A3. První generace dorazila v roce 1999, tehdy výhradně ve formě třídveřového hatchbacku, a to tři roky po uvedení výchozího modelu. Dnes je však doba jinde, a tak S3 přichází jen krátce po standardních verzích A3. Třídveřový model dnešní generace už nenabízí, zato je tu sedan. My však nové Audi S3 vyzkoušeli v klasické formě hatchbacku.

Typický sleeper

Design je jako obvykle u Audi spíše konzervativní, což souvisí i s tím, že nad S3 se nachází ještě prostor pro nejostřejší provedení RS 3 Sportback. Nejzajímavějším prvkem se tak leckomu může jevit výrazný červený lak Tango testovaného exempláře. Na druhou stranu ostré linie Audiny se mi dlouhodobě líbí a jako celek vypadá S3 Sportback dobře - se sníženým postojem proti A3, díky o 15 mm sníženému podvozku. Snad jen ta vyceněná příď mi přijde, jako by ve skutečnosti pocházela z nějakého většího modelu. Se zbytkem karoserie moc neladí.

Interiér je pak typická Audina, z hlediska kvality materiálů a jejich zpracování. Pravda, některé plochy působí ve srovnání s většími modely čtyř kruhů možná o chlup laciněji, v rámci kompaktní kategorie je to ale pořád to nejlepší, co dostanete.

Ve srovnání s koncernovými bratry aktuální generace pak kvituji zachování konvenčního ovládání. Audi nenásledovalo moderní trend dotykového ovládání s dotykovými plochami či slidery a raději nadále využívá klasická tlačítka. Za mě je to velká pochvala, a tak mi ani nevadí, že místo tlačítkového nastavení teploty klimatizace bych raději viděl otočný ovladač. Naopak zajímavou myšlenkou je kruhový ovladač rádia – stiskem třeba přeskakujete rozhlasové stanice, dotykem měníte hlasitost. Stejný detail mimochodem využívá i elektrické gran turismo e-tron GT.

Multimediální systém pak rychle reaguje na pokyn, skvělý je i detailní obraz díky vysokému rozlišení. Snad jen ta grafika s černým podbarvením znamená, že je jasně vidět, jak se displej rychle oťapká. Chválím nicméně stabilitu infotainmentu, logické ovládání, stejně jako třeba funkci ručního psaní cílové destinace navigace. Prostě na displej prstem napíšete adresu a Audi ji přečte. Psát přitom můžete souvisle, ne po jednotlivých písmenech. Stejně tak skvěle čitelný je též digitální přístrojový štít, standardně s úhlopříčkou 10,25“, za příplatek 12,3“.

Interiér se mi líbí také stylistickým ztvárněním, zajímavé je prošívání kontrastní nití i nekonvenční prolomení palubní desky před spolujezdcem. Sedačky kombinují slušnou oporu se slušným komfortem, za volantem by se však mohlo sedět níže, na což může mít vliv elektrické ovládání sedadel.

Co do prostoru, je ho na zadních sedadlech méně než třeba v Seatu Leon. Audi A3/S3 totiž společně s VW Golf hatchback využívá kratší rozvor než aktuální Seat Leon a Škoda Octavia. S výškou 185 centimetrů se tak "za sebe" poskládám tak akorát, s koleny opřenými o sedadla před sebou. Ta sportovní jsou totiž poměrně masivní. Nad hlavou mám ale dostatek místa, čemuž pomáhá i vybrání ve stropě. Zavazadelník je dnes už v rámci kategorie podprůměr, s udávaným objemem 325 litrů. Vždyť konkurenční BMW M135i xDrive má 380litrový.

Vynikající pohonné ústrojí

Použitá technika navazuje na předchůdce. Pod kapotou nadále zůstává přeplňovaný benzinový čtyřválec 2.0 TFSI, tentokrát však naladěný na 228 kW a 400 N.m. Standardně spolupracuje se sedmistupňovou dvouspojkovou a pohonem všech kol.

Jde o nejnovější evoluci dobře známého dvoulitru. Využívá třeba vstřikování s tlakem až 350 barů a variabilní zdvih ventilů AVS (Audi valvelift system), dvouspojková převodovka pak umí vyřazovat na neutrál v případě potřeby pro snížení spotřeby paliva. Pohon všech kol tvoří hydraulicky ovládaná vícelamelová spojka před zadní nápravou, která variabilně rozděluje točivý moment mezi přední a zadní kola.

Obdobnou techniku dnes používá i přímá konkurence z řady BMW a Mercedesu a popravdě řečeno jí není co vytknout. V Audi S3 Sportback totiž funguje naprosto famózně.

Audi S3 Sportback TFSI (225 kW)

Po převzetí vozu jsem si tedy krátce říkal, kde je těch avizovaných 310 koní. Ve výchozím nastavení je totiž auto při běžné jízdě milým, komfortním společníkem, který tají svoji pravou tvář. Stačí ale pořádně sešlápnout plyn k podlaze a jak motor překoná 4000 otáček, jede naprosto zběsile, s úžasným nadšením. A přesně tenhle univerzální charakter mi imponuje!

Motor se totiž netrápí ani v nízkých otáčkách, byť v nich lehce duní, už od 1800 otáček krásně táhne a svůj elán nepouští ještě nad 5000 otáčkami, když se pořád žene ještě výš. S3 Sportback jezdí vážně zběsile, držte ho nad čtyřmi tisíci a budete žasnout nad akcelerací. Krásně vůz táhne i ve vysokém tempu, nad 200km/h hranicí. S univerzálním charakterem pak souvisí i zvuk. Za běžných okolností o práci motoru prakticky nevíte, přepnutí jízdního režimu do sportu ale zvuk zdůrazní a hutnější tóny doprovází i prskání do výfuku.

Na jedničku je rovněž sladění s převodovkou. Za běžných okolností řadí naprosto hladce, na manuální pokyn páčkou pod volantem pak hbitě reaguje. Škoda jen, že si před omezovačem automat sám přeřadí. V běžných podmínkách pak počítejte s tím, že převodovka kvůli spotřebě drží co nejnižší otáčky. Řešením je ale přepnout ji do sportovního režimu, kdy často za stejných jízdních podmínek klidně podřadí až o dva stupně.

Jízdní univerzál

Pohon všech kol pak znamená, že je S3 Sportback neuvěřitelně účinným nástrojem, který s neskutečným přehledem zatáčí. Jestliže Ondra si při prvních jízdách zoufal, že si bohužel nemohl S3 vyzkoušet v utažených zatáčkách, já už tu možnost měl a nutno podotknout, že je S3 Sportback velice jistým strojem.

Ano, může to být trochu nuda, ale mě rychlé průjezdy oblouky neskutečně bavily. Jen jsem postrádal komunikativnější řízení, i vlivem pohonu všech kol je už hodně těžké poznat, kdy se blížíte limitu. Na běžných okreskách leží totiž hodně vysoko, a tak by se hodilo postkytnout více informací o dění pod koly.

Příplatkové adaptivní odpružení pak znamená jedinečné univerzální vlastnosti. Na pražských kočičích hlavách se už sice naladění jeví poněkud tuhé, a to i v komfortním nastavení, za všech jiných okolností ale S3 Sportback s přehledem tlumí nerovnosti. Motor je pak skvěle odhlučněn i ve sportovním režimu, kdy jen decentně dává najevo své brumlavé tóny. Na dálnici nicméně uslyšíte jemný šum vzduchu vanoucí kolem karoserie.

Jako auto pro každý den vás navíc S3 Sportback nesežere. Dlouhodobá spotřeba u testovaného exempláře sice činila 11 litrů/100 kilometrů, souvisí ale spíše s převažující sportovní jízdou. Právě v takovém případě apetit rychle roste nahoru. S klidnou nohou na pedálu se však dá na okreskách jezdit za 8 l/100 km, stejná spotřeba platí i pro dálniční přesuny v rámci povolených limitů. Ve městě se pak pohybuje kolem osmi až deseti litrů podle provozu.

Audi S3 Sportback TFSI (225 kW)

Z levného kraje není

Celkově tedy auto hodnotím velice pozitivně, Audi si ale za kvalitu nechává zaplatit. Vždyť základní cena 1.287.900 korun je zhruba o 100.000 korun vyšší než u Volkswagenu Golf R s obdobnou technikou (motorem vyladěným dokonce na 235 kW), hlavně ale za něj zaplatíte více než za přímou konkurenci v podobě BMW M135i xDrive a Mercedes-AMG A 4Matic.

Audi S3 Sportback – srovnání s konkurenčními hot hatchi s pohonem všech kol Model Audi S3 Sportback BMW M135i xDrive Mercedes-AMG A 35 4Matic Volkswagen Golf R Pohon 4x4 4x4 4x4 4x4 Zdvihový objem [cm3] 1984 1998 1991 1984 Válce/ventily 4/4 4/4 4/4 4/4 Největší výkon [kW/min] 228/5450-6500 225/5000-6250 225/5800 235/- Točivý moment [N.m/min] 400/2000-5450 450/1800-4500 400/3000-4000 420/2100-5350 Převodovka 7DS 8A 7DS 7DS Max. rychlost [km/h] 250 250 250 250 Zrychlení 0-100 km/h [s] 4,8 4,8 4,7 ? Komb. spotřeba [l/100 km] 7,4 6,8 7,4 7,8 Pohotovostní hmotnost [kg] 1500 1525 1480 1551 Základní cena [Kč] 1.287.900 1.254.500 1.225.730 1.195.900

A co víc, základní výbava není nijak rozsáhlá. Stále si tak musíte připlácet za vyhřívaná přední sedadla, elektricky ovládané víko zavazadelníku nebo head-up displej, ale také za vyložené drobnosti jako elektrickou dětskou pojistku (+500,-), zrcadlení funkcí chytrých telefonů (+8.800,-) nebo zadní sedadla sklopná v poměru 40:20:40 (+5.900,-).

Výbavou nabitý testovaný kousek na přiložených fotografiích tak vyšel na více než 1,77 milionu korun. A to už je hodně, když jde pořád "jen" o kompaktní hot hatch.

Závěr

Audi S3 Sportback je v nové generaci typickou definicí hot hatche, tedy pokud takové auto chápete jako univerzála, který zvládne každodenní úkoly i víkendové povyražení na oblíbených okreskách. Při běžné jízdě se chová jako andílek, jako naprosto obyčejný hatchback. Jakmile ale pořádně sešlápnete plyn, překonáte hranici 4000 otáček, odhalí svoji ďábelskou tvář, která se projevuje neskutečným elánem.

Ano, i kvůli pohonu všech kol je to přísně účinný automobil, díky čemuž může působit někdy až nudně, vyvažuje to ale agilitou a právě každodenní použitelnosti. Byť ten podvozek je při městském popojíždění přece jen tvrdší. Jiných zásadních slabin nemá, snad jen to řízení by mohlo být komunikativnější.

Jasně, podobné vlastnosti nepochybně opět nabídne i Volkswagen Golf R, v nové generaci s lehce vyšším výkonem a za výrazně nižší cenu. Jenže u Audiny dostanete mnohem luxusnější interiér a hlavně konvenční ovládání s klasickými tlačítky. Jestli v nové době bude koncernová hierarchie znamenat nutnost příplatku za klasická tlačítka, budu z toho smutný, zároveň ale pochopím každého, kdo dá radši těch zhruba 100.000 Kč navíc, aby místo Golfu R měl S3 Sportback.

Audi S3 Sportback TFSI (225 kW)

Nejlevnější verze modelu 663.900 Kč (A3 Sportback 30 TFSI/81 kW) Základ s testovaným motorem 1.287.900 Kč (S3 Sportback TFSI/228 kW quattro S tronic) Testovaný vůz bez příplatků 1.287.900 Kč (S3 Sportback TFSI/228 kW quattro S tronic) Testovaný vůz s výbavou 1.772.700 Kč (S3 Sportback TFSI/228 kW quattro S tronic)

Plusy

Luxusní interiér

Zachování tlačítkového ovládání

Univerzální jízdní vlastnosti

Skvěle sladěné pohonné ústrojí

Minusy