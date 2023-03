TEST Audi S8 TFSI quattro – Spěchající ředitel

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Na první pohled může zklamat objem zavazadlového prostoru, ovšem Audi S8, potažmo A8 obecně, není koncipováno jako stěhovák. Pokud si neobjednáte příplatkovou ledničku, která značný prostor z kufru ukousne, máte k dispozici dostatečných 505 litrů. Pod podlážku se navíc vejde prostorově úsporné rezervní kolo. Jinak je kufr členitější, než jaký dokážou nabídnout prakticky zaměřené vozy, a například za 12V zásuvku, síťku vlevo nebo ochranu hrany nákladového prostoru musíte připlácet. Naštěstí jsou tyto prvky sloučeny do jednoho paketu s rozumnou cenou 4.900 Kč.

Vnitřní prostor je vepředu trochu omezen středovým tunelem, ale na šířku se člověk cítí spíše útulně než stísněně. Na výšku i podélně je místa dostatek, což platí také pro prostor na zadních sedadlech. Nohu přes nohu jako v Audi A8 L si zde sice nedáte, ale to je těžko důvod ke stížnostem. Vzadu jsou příjemné elektricky ovládané roletky zadního a bočních oken, přičemž ve sklopné loketní opěrce se nachází dotykový displej pro ovládání sedadel, klimatizace nebo audiosystému. Dokonce zde můžete mít i 230V zásuvku, jež se vyklápí ze zadní části středového tunelu, takže můžete i na cestách vyřizovat pracovní záležitosti, když bude potřeba.

Tolik negativa, pokud pro vás tyto věci mají váhu. Pokud naopak při přechodu do vyššího modelu oceníte známé prostředí, pak už vás jen mohou příjemně překvapit věci, které skutečně jsou jinak. Materiály jsou kvalitní a zpracování až na některé drobnosti (například občas povrzávající část středového tunelu, o kterou se opírá pravé koleno řidiče) vynikající.

Tím nechci říct, že by na Audi A6 bylo něco špatného, naopak jde o povedené auto a pokud už musí být ovládací prvky řešeny dotykovými obrazovkami, ingolstadtský způsob patří k těm nejlepším. Pokud se však zvýší váš status a vy se chcete odměnit přechodem z modelu A6 do modelu A8, první setkání může skončit mírným zklamáním z nedostatečného odlišení. Z rozměrných ploch lakovaných leskle černou barvou se navíc rychle ztratí prémiový dojem.

S8 obecně trochu klame tělem a člověk věci neznalý by si ji při letmém pohledu mohl snadno splést s nižšími řadami značky, především modelem A6. Za mě je to trochu škoda, na druhou stranu si dokážu představit majitele, kterým právě tahle relativní nenápadnost bude vyhovovat. Více zamrzí podobnost s Audi A6 uvnitř, kde je stejně řešená hlavní část palubní desky s dvojicí dotykových obrazovek a navazující část středového tunelu.

Kombinovanou spotřebu paliva Audi u testovaného exempláře udává 11,6 l/100 km, my jsme se dostávali na dlouhodobý průměr zhruba o půl litru vyšší. Klíčem k úspěchu jsou klidné dlouhé (což v případě S8 neznamená pomalé) jízdy. Když často jezdíte spíše kratší trasy, nebo častěji využíváte dynamické schopnosti auta, jeho apetit roste. V takovém režimu nám palubní počítač hlásil průměr kolem 15 l/100 km. Vzhledem k velikosti vozu a jeho hmotnosti i schopnostem nám to každopádně stále přijde jako akceptovatelná hodnota.

Audi S8 kouzlí na rozbitých vesnických silničkách i dálnici a jen máloco jej zaskočí. Pochopitelně se ovšem cítí lépe na širších komunikacích s táhlými zatáčkami než na úzkých okreskách s utaženými zákrutami, kde by nejvíce vynikl hot-hatch. Podvozek s 21palcovými koly vyvede z konceptu snad jen velká díra ve vozovce s ostrými hranami, za jejíž přejezd se odvděčí bouchnutím. Běžné nerovnosti a výmoly však zvládá s přehledem.

Přesným řízením se za asistence natáčecí zadní nápravy dá Audi S8 zatáčkami vodit zhruba jako o třídu menší auto. Na úzkých silnicích s obousměrným provozem je však potřeba myslet na jeho šířku (se zrcátky 2.130 mm). Osmiválec je znatelně živější než v ostatních jízdních režimech a převodovka jej pouští do vyšších otáček. Nejde sice o takového dravce, jakého byste měli například z RS6 Avant, ale schopnosti S8 jsou na běžných silnicích skutečně vysoké a není problém se během mrknutí oka dostat daleko za zákonnou hranici.

Když přepnete do jízdního režimu dynamic, rychle se rozpomenete. Bez dokreslovaného zvuku motoru bych se raději obešel, ale jinak zní osmiválec velice dobře. Je pochopitelně utlumený s ohledem na zaměření auta a především stávající předpisy, ale ve všech jízdních režimech je při přidávání plynu slyšet jeho decentní pobublávání, které mě prostě bavilo. Se změnou režimu se upraví nastavení také dalších systémů vozu, včetně podvozku, jenž přesto zůstává velmi komfortní, jen vyměňuje pohupování za vyšší stabilitu v zatáčkách. A dokonce v dynamicu dostanete i náznak zpětné vazby od řízení.

Po zkušenosti s úžasně plavnou a komfortní Audi A8 L jsem byl zvědavý, jak moc se bude S8 lišit, jestli už na velkou luxusní limuzínu nebude příliš tvrdá. Jedním slovem – není. Přímé srovnání by jistě nějaké rozdíly odhalilo, ale jinak se Audi S8 v komfortním jízdním režimu projevem hodně podobalo prodloužené verzi. Kontrolované pohupování na nerovnostech a samozřejmé přenášení se přes zpomalovací prahy (pokud na ně nenalétnete plnou rychlostí, kdy nemá podvozek čas se připravit) je návykové. V kombinaci s perfektním odhlučněním (ve výbavě je rovněž systém aktivního potlačení hluku) byste skoro zapomněli, že jedete v eskové verzi.

Součástí standardní výbavy Audi S8 je dále dynamické řízení všech kol, kdy natáčecí zadní náprava znatelným způsobem zvyšuje obratnost auta v zatáčkách (průměr otáčení je až o 1,1 metru menší) a jeho stabilitu ve vyšších rychlostech. Co už v základní výbavě nenajdete, jsou karbokeramické brzdy, za něž se připlácí 256.200 Kč. S vozem vybaveným běžnými brzdami jsem nejezdil, takže nedokážu posoudit, jestli se vysoký příplatek vyplatí, ale podle způsobu, jakým S8 brzdí, byste jí přes 2 tuny hmotnosti nehádali.

Když napíšu, že se o pohon vozu stará mild-hybridní soustava, sama o sobě taková informace nikdo dvakrát nenadchne. Důležitý je ale kontext. Protože se bavíme o Audi S8, hlavním dílem ústrojí je přeplňovaný zážehový osmiválec o objemu 3.996 cm 3 . Jednotka produkuje 420 kW při 6.000 ot/min a 800 Nm v rozmezí od 2.050 do 4.500 ot/min. Navzdory hmotnosti kolem 2,3 tuny díky tomu velký sedan vystřelí z 0 na 100 km/h za 3,8 sekundy a maximální rychlost je tradičně elektronicky omezena na 250 km/h.

Ať už to vidíte jako klad nebo zápor, Audi S8 vizuálně působí spíše elegantně a příliš se neliší od menších sourozenců. Sdílená s jinými modely je do značné míry také palubní deska. Naštěstí funguje dobře a interiér to majiteli vynahrazuje jinými specifickými detaily a kvalitními materiály. Prostornost rovněž patří mezi silné stránky vozu, zatímco zavazadlový prostor je svým objemem i řešením spíše dostatečný. Sedadla jsou velmi pohodlná, jen bych si osobně rozmyslel jejich bílé čalounění.

Motto značky mluvící o náskoku díky technice dává u vozů jako je Audi S8 největší smysl. Motor má síly na rozdávání a i s těžkým autem dokáže snadno cvičit, zatímco podvozek poskytuje komfort na dlouhých cestách, stejně jako jistotu v zatáčkách. Sledovat práci prediktivního vzduchového podvozku je zábavné, jen je například před zpomalovacími prahy potřeba dát technice trochu prostoru, aby se dokázala řádně připravit. Natáčecí zadní náprava skvěle napomáhá obratnosti auta v zatáčkách.

Pokud hodně koukáte na spotřebu, asi vás nepotěší apetit Audi S8, který může dle jízdního stylu a převládajícího typu jízd dosahovat třeba 15 l/100 km. Na druhou stranu si tento model nebude kupovat člověk, pro kterého je spotřeba na předních příčkách priorit. Těmto lidem dokáže německá automobilka nabídnout třílitrový vznětový šestiválec s deklarovanou spotřebou do 7 l/100 km.

Právě s touto motorizací je Audi A8 také nejlevnější, a to s cenou 2.700.900 Kč. Na opačné straně spektra stojí testovaná S8, jejíž ceníková cena bez příplatků činí 3.780.900 Kč. Možnosti příplatků jsou pak v rámci tradic německých prémiových vozů široké, takže není problém cenu auta dále vyšroubovat. V případě našeho exempláře mluvíme o dodatečném milionu – stál totiž 4.785.900 Kč.

Konkurenční BMW zatím stále dokáže novou řadu 7 nabídnout se zážehovým motorem, a to dokonce o výkonu shodných 420 kW. Jde o verzi M760e xDrive, kde je jednotka součástí plug-in hybridního systému a uvedený maximální výkon je oficiálně udávanou systémovou hodnotou. Mnichovští si za vůz řeknou minimálně 3.677.726 Kč. Mercedes-Benz momentálně nabízí nejsilnější zážehovou třídu S ve verzi S 580 4Matic s mild-hybridním osmiválcem o maximálním výkonu udávaném stylem 370 kW + 15 kW, přičemž jeho cena startuje na částce 3.605.800 Kč.

Nejlevnější verze modelu 2.700.900 Kč (A8 50 TDI quattro/210 kW) Základ s testovaným motorem 3.780.900 Kč (S8 TFSI quattro/420 kW) Testovaný vůz bez příplatků 3.780.900 Kč (S8 TFSI quattro/420 kW) Testovaný vůz s výbavou 4.785.900 Kč (S8 TFSI quattro/420 kW)

