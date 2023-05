Nastal čas se rozloučit s Audi R8. Uřvaný klenot budete chtít řídit každý den!

Pokud se teď podíváte do nabídky Audi R8, tak bohužel zjistíte, že vůz již nelze objednat. Ačkoliv výroba ještě nějakou chvíli potrvá, jsou veškeré výrobní kvóty již zabrané. A to stačilo vlastně jen oznámit, že nástupce bude elektrický. Nadšenci tak naběhli do autosalonů a vybrali všechny kusy R8, supersportu s motorem uprostřed a blízkého příbuzného Lamborghini Huracán.

České zastoupení Audi nám jeden kousek půjčilo, takže jsme se stihli rozloučit. Audi R8 jsou v podstatě italské koně s německým sedlem. Uvnitř je to audi jako řemen, což autu možná ubírá na exkluzivitě, ale přidává mu to na každodenní použitelnosti a celkové přívětivosti k uživateli. A pokud tedy vlastníte jakékoliv Audi, nebo s nimi máte alespoň zkušenosti, nebude problém se orientovat hned po usednutí.

Všechno dění, ke kterému jsou potřeba displeje, se centralizovalo do přístrojového štítu, který se velmi snadno ovládá pomocí otočného voliče. Pozice za volantem je perfektní a rozhled z auta vpřed taktéž. Horší výhled vzad kompenzuje parkovací kamera. Jezdit s autem každý den rozhodně nebude problém, tlumiče MagneRide jsou vynikající i na rozbitých cestách a nemusíte se bát, že z vás auto vyklepe duši.

Parametry motoru jsou samozřejmě již dávno překonané, ale pokud o charakter, tak se V10 nemůže nic vyrovnat. Žijeme teď v době elektrifikování a přeplňování, takže superposrty už mají běžně hodně přes 700 koní. Audi a Lamborghini svůj 5,2litrový uřvaný klenot vyšlechtily u R8 na 620 koní, a to samozřejmě stačí. Navíc budete schopn s autem jezdit za 11 litrů benzinu.

