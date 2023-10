Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Oddělení Audi Sport GmbH (dříve quattro GmbH) letos slaví 40 let a pro zákazníky si chystá řadu novinek. Jak to bude v následujících letech vypadat, naznačil v rozhovoru pro Audi Media Marc Lichte, šéf designu. Potvrdil že všechny nastávající modely s odznakem RS budou jezdit na dvou platformách - PPE (Premium Platform Electric) pro elektromobily a PPC (Premium Platform Combustion) pro modely se spalovacím motorem.

Právě u modelu se spalovacím motorem chvíli zůstaneme. Zatímco se musíme se slzou v oku loučit s modely TT RS a R8, po evropských dálnicích již jezdí modernizovaná verze rychlého kombíku RS 6 Avant. Tu v modernizaci doplní modely RS 7 Sportback a RS Q8.

Blíží se taky premiéra nové generace modelu A5, která doznává důležitých změn. Po fúzi s modelem A4 bude A5 nově nabízet karosářské varianty Avant a Sportback, přičemž ostrá verze RS ani jednu z nich nemine.

Na novou generaci se netrpělivě čeká také u SUV Q5. Tento model dosud variantu RS neobdržel, ale spekuluje se, že u třetí generace, která dorazí v příštím roce, by se to mohlo změnit.

Nezapomeňme na úspěchy ověnčený pětiválec o objemu 2,5litru, který se nachází v modelech RS 3, RS Q3 a RS Q3 Sportback. Šéf Audi Sport Sebastian Grams začátkem roku zmínil, že v případě faceliftu aktuálních generací by mohl výkonný pětiválec dostat vylepšení v podobě několika koní navíc.

Pokud má automobilka dostát svého slibu, všechny nové modely se spalovacím motorem včetně RS variant se představí nejdéle do dvou let, tedy do roku 2025. Od roku 2026 bude německá automobilka uvádět na trh pouze elektromobily.