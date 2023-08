TEST Audi RS 5 Sportback competition plus – Stavitelný podvozek otevírá nový svět

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Srdce všech pravověrných benzinových nadšenců však zaplesá až v okamžiku, kdy otevřou dveře s bezrámovými okny a nahlédnou do interiéru s vylepšeným sezením. Standardní kabina s digitálním přístrojovým štítem a 10,1” dotykovou obrazovkou infotainmentu MMI je sice už starší architektury, ale to ničemu nevadí. Právě naopak! Z pohledu praktičnost a intuitivního uživatelského ovládání jsou „archaická“ klasická tlačítka pro ovládání výbavy příjemnější než dotykové displeje.

Během týdenního testování jsem cíleně sledoval reakce a okolí, jak tahle RS 5 poutá zájem. A všiml jsem si, že skutečně oslovuje všechny, co prohlédnou skrze diskrétní kabátek. Rychlé audiny, a obecně koncernová auta, jsou v Česku prostě „in“. Naše konkrétní Audi RS 5 Sportback je vlk v rouše beránčím, což je velkým pozitivem. Zbytečně křiklavá kombinace by mu moc neslušela.

S dnešní „RS-pětkou“ jsme se svezli už v našem loňském testu, ale teď se nám znovu objevila v rukách a je mnohem zajímavější. Není to pouze o atraktivnějším designu s diskrétní šedou barvou, výraznějších kolech a nižší světlé výšce. I když, je to právě už okem viditelné snížení podvozku, co prozrazuje zásadní vylepšení. Tenhle novější kousek je totiž v extrémní specifikaci „competition plus“, jakou automobilka cílí na pravověrné řidičské nadšence.

Motor, jízdní vlastnosti

Už v úvodu jsem odhalil, že srdcem nejnovějšího Audi RS 5 Sportback je přeplňovaný šestiválec. Konkrétně to je přeplňovaný 2,9litrový vidlicový šestiválec s přímým vstřikováním, který spolupracuje s osmistupňovou automatickou převodovkou Tiptronic a pro značku charakteristickým pohonem všech kol quattro. Maximální výkon pohonného ústrojí je 331 kW (450 koní) od 5.700 do 6.700 ot/min a 600 Nm od 1.900 do 5.000 ot/min.

Bezmála pět set koní pod kapotou o sobě dává nahlas vědět už při nastartování, když se ozvou skrze příplatkový sportovní výfuk s černými koncovkami. Audi RS 5 Sportback se s paketem competition plus navíc nově dočkalo i sportovního diferenciálu pro zadní nápravu a zvýšení maximální rychlosti z původních 250 na 290 km/h. Zrychlení z 0 na 100 km/h mu přitom zabere 3,9 sekundy.

Tovární stavitelný podvozek je alfou a omegou

Nejzásadnějším vylepšení Audi RS 5 Sportback s paketem competition plus je sportovní podvozek PRO, který nahrazuje standardní adaptivní tlumiče Dynamic Ride Control. Mechanicky stavitelný podvozek automobilka dodává se sadou originálních klíčů, s nimiž si libovolně můžete hrát s nastavením světlé výšky i tuhosti a síly odskoku tlumičů. Audi jej uvedlo do nabídky hlavně pro nadšence, co navštěvují okruhové dny a chtějí si upravit vůz pro konkrétní trať.

Jednoduše jej zvednete a s dnes už staromódním ležením pod autem si svobodně přenastavíte podvozek. Nejsnazší úpravou v tu chvíli je snížení světlé výšky, které vám umožňuje pracovat s desetimilimetrovým rozdílem. Do nastavení tuhosti a odskoku tlumičů by se měli vrhat spíše zkušenější a technicky zdatnější řidiči, protože mohou zbytečně zničit tovární naladění, aniž by dosáhli lepších výsledků. Automobilka pak pochopitelně připravila i návod, jak se vrátit do originálního nastavení.

Osobně jsem na hrátky s „klikáním“ ovládacími kolečky tlumičů rezignoval a během testovacího týdne s RS 5 Sportback žil v techniky připraveném nastavení. Tedy v tom, v jakém jsem si RS 5 převzal. A už na prvních kilometrech mě překvapilo jízdním komfortem, protože tuningové stavitelné podvozky běžně bývají nepříjemně tvrdé. To však neplatí o sice drahých, ale továrně vyvinutých sadách.

Audi RS 5 Sportback competition plus

Přijatelné pro dálniční cestování, skvělé na okreskách

S Audi RS 5 Sportback competition plus jsem hned začátkem týden vyrazil na dálniční cestu z Prahy do Brna a zpět. Dokonce i na roletě, jakou dálnice D1 místy je, byla Audi až nečekaně pohodlná. Ve srovnání se standardním adaptivním podvozkem je sice tvrdší, ale pořád snesitelná. A současně jela s neuvěřitelnou spotřebou – v častých kolonách i při běžných dálničních rychlostech si řekla o přibližně 10,5 litru benzinu na 100 kilometrů.

Opravdovou řidičskou zábavu jsem si však užil až při pozdějším výletu na křivoklátské okresky. I díky pneumatikám Pirelli P Zero Corsa má Audi RS 5 Sportback přilnavosti na rozdávání, v zatáčkách se nechává řídit s telepatickou přesností a přesně dělá to, co vyžadujete. S výkonnými brzdami s červenými třmeny výborně brzdí, a to byl testovaný vůz na standardních ocelových brzdách. Za příplatek můžete sáhnout i po silnějších karbon-keramických brzdách.

Zatímco se standardním adaptivním podvozkem je Audi RS 5 Sportback ideálním kompromisem pro všechno, se stavitelným podvozkem je purističtější a hravější. A pokud jste jedním z opravdových automobilových nadšenců, při cestování s RS 5 s balíčkem competition plus vás bude bavit už jen vědomí o přítomnosti podvozku. Vozu to dodává výrazně sportovnější šmrnc.

Ještě zajímavější to pak dělá charakter šestiválce, díky jehož přirozené síle z objemu vůz oplývá příjemným pružným zrychlením i návykovým zvukovým projevem. Ten se přepnutím do nejostřejšího jízdního režimu Dynamic ještě prohloubí a při ubírání plynu prská a střílí do výfuků. A když zrovna nejedete naplno, převodovka vyřadí, nechává jej spadnout do volnoběžných otáček a nechává „RS-pětku“ volně plachtit.