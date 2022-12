Audi ukáže Q6 e-tron příští rok. Plánuje další elektromobily, úspory ve výrobě

Mezi automobilky, které se zavázaly k plně elektrickému modelovému portfoliu, patří také německé Audi. Což je vzhledem k velké sázce koncernu Volkswagen na elektromobilitu těžko překvapující. V případě Audi se zlomovým rokem stane 2026, od kdy chce značka uvádět na trh výhradně elektrická auta. Ta stávající se spalovacími motory pak nechá dožít nejdéle do roku 2033, od nějž bude nabízet jen elektromobily.

V nedávném oznámení Audi potvrdilo, že v příštím roce odstartuje modelu Q6 e-tron, jenž se v nabídce značky postaví pod vrcholný Q8 e-tron, modernizovaný v minulém měsíci. Zatímco příchod tohoto elektrického SUV je očekáván, Audi naznačilo plány i na další budoucí elektromobily.

Ve dvojznačně formulované větě informovalo o výrobě Q6 e-tron na stejné lince jako potenciálních elektrických verzí modelů A4 a A5. Přestože se dá přerod většiny stávajících modelových řad v elektromobily očekávat, zatím o zatím o něm Audi nehovořilo.

Kromě těchto novinek v prohlášení Audi mluvilo také o snaze snížit do roku 2033 náklady továren na polovinu. To by s sebou mohlo přinést zkrácení seznamu příplatkové výbavy a redukci možností jejich kombinace. Automobilka tvrdí, že by se mělo jednat pouze o redukci komplexnosti, ze které nemá zákazník žádný konkrétní užitek. V souvislosti s tím má být zjednodušen i vývoj aut. Co to konkrétně bude znamenat, teprve uvidíme.

Dalším prostorem k úsporám je digitalizace a nahrazení drahých průmyslových počítačů cloudovými řešeními s místními servery. A jak jsme zmiňovali už v dřívějším článku, Audi pracuje také na rozšíření umělé inteligence napříč svými odděleními, což by rovněž mohlo pomoci se snížením nákladů.