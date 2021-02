Auta dovezená z USA jsou u nás stále větším fenoménem. Dejte si na ně pozor, varují odborníci

Dovoz automobilů z USA do Evropy v posledních letech enormně vzrostl. Většina z nich se však podle všeho potýká se zásadními technickými problémy a poškozením.

Rostoucí zájem Evropanů o zámořská auta dokládají data společnosti Carfax. Podle nich bylo v roce 2015 do Evropy přivezeno 90.459 automobilů z USA. Roku 2019 už to však bylo 342.642 kusů, což je opravdu významný nárůst. Samo o sobě to nemusí znamenat žádný velký problém, firma Carfax však jedním dechem dodává, že enormně vzrostl také podíl vozů s nějakou formou poškození.

Už v roce 2015 se firma Carfax snažila o nedostatcích těchto aut informovat. Zhruba polovina automobilů dovezených z USA prý byla „rizikových“. O čtyři roky později už podobnou poznámku můžeme evidovat u zhruba 90 % všech dovezených vozů.

„Kdokoli, kdo si v Evropě koupí auto původem z USA, může téměř jistě předpokládat, že má zásadní poškození nebo vážné technické problémy,“ varuje společnost Carfax před bouranými či jinak znehodnocenými automobily. Konkrétní informace o jednotlivých závadách však neposkytuje.

Američané jsou nyní osočováni za to, že do Evropy posílají automobily, jejichž provoz by v zámoří představoval problém, ale na našem kontinentu stále najdou uplatnění. Prodejci za velkou louží se ale brání a říkají, že o všech potenciálních vadách vozů informují. Ale ohlídat, zdali tak učiní i možní překupníci a dovozci už není v jejich silách. Spíše se tedy předpokládá, že právě oni podobné závady zatají, případně auto v Evropě nechají zprovoznit a pošlou jej zpátky na silnice.

Ne každému jsou data Carfaxu lhostejná. Takové Německo bylo před šesti lety lídrem v dovozu automobilů z USA. Ale od doby, kdy se rapidně zvýšil podíl problémových kusů, se tu ani zdaleka netěší takové oblibě. Naopak v destinacích východní Evropy podobné strasti neřeší, tady se americká auta pořád prodávají jako teplé housky.