Auta na náplavce 2021: Jak se dostat na výstavu?

Letošní ročník výstavy Auta na náplavce je již za rohem, akce prezentující vozy 26 značek včetně bohatého doprovodného programu se koná již příští týden, mezi čtvrtkem 26. srpna a nedělí 29. srpna. Návštěvníci tak už začínají pomalu řešit, jak se na akci dostat. A tak s příjezdem na místo poradíme.

Akce se koná vlastně v centru Prahy, mezi Železničním a Palackého mostem, a tak bude nejlepší jak pro Pražany, tak pro mimopražské dorazit na místo hromadnou dopravou. Parkoviště na místě vyhrazené není, v okolních ulicích jsou pak převážně modré zóny, kde zaparkují leda místní nebo nízkoemisní automobily s EL značkami. Parkovacího místa tu ale bude obecně pomálu, a tak je rozhodně výhodnější zaparkovat už někde na kraji Prahy, případně třeba ve zpoplatněných parkovacích garážích nedalekých obchodních center Nový Smíchov či Palladium a dojet na místo MHD.

Připomínáme, že půlhodinová jízdenka na pražské MHD aktuálně vyjde na 30 Kč, devadesátiminutová na 40 Kč a celodenní pak na 120 Kč. Děti do 15 let mají jízdné zdarma, od 10 let však musejí prokázat svůj věk.

Ideální je zvolit metro, „žlutá“ linka B má zastávku na blízkém Karlově náměstí. Bez přestupu sem metrem dojedete jak z OC Nový Smíchov, tak z nákupního centra Palladium. Pokud se ze stanice Karlovo náměstí vydáte směr Palackého náměstí (ukazatele vás navedou), vyjdete z metra jen kousek od Palackého mostu, odkud je to náplavku už co by kamenem dohodil.

Právě na Palackého náměstí můžete vystoupit i pokud pojedete ze smíchovské strany tramvají. Možností je i vystoupit na zastávce Zborovská v ulici Lidická a dojít k Vltavě pěšky. To zase budete mít blízko na Smíchovskou náplavku. Pěšky k Vltavě ostatně můžete dorazit také ze Smíchovského nádraží, případně ze zastávky Anděl.

Návštěvníci přijíždějící hlavně z jižního směru by pak měli myslet na to, že až do pátku 27. srpna je uzavřen Vyšehradský tunel, kterým neprojedete ani automobilem, ani tramvají. Z toho důvodu jsou mnohé tramvajové linky ze směru Bráníku či Podolí odkloněny a jedou jinou trasou. Zastávka Výtoň, která je blízko Rašínově nábřeží, je však v provozu, a tak ji při cestě na výstavu můžete využít.

Při přesunu mezi oběma břehy, na nichž se výstava koná, pak nemusíte využívat jen mosty a vlastní nohy. Mezi oběma částmi výstavy totiž bude jezdit velkokapacitní přívoz, který návštěvníky převeze zdarma. Zvolit bude možné i přívoz od Pražských Benátek za 20 Kč.

A na co že se můžete těšit? Výstava Auta na náplavce 2021 přivítá automobily 26 značek, hned 18 aut pak na výstavě oslaví svoji českou premiéru, nová Škoda Fabia se pak veřejnosti ukáže dokonce ve světové premiéře. Stejně jako v minulých ročnících je vstupné zdarma, což platí i pro doprovodný program. Ten bude bohatý, čítá večerní koncerty Ewy Farne, Debbi nebo Monkey Business, případně besedy se známými celebritami. Nově pak budou k dispozici testovací jízdy vybraných aut. Na své si tak přijde opravdu každý.