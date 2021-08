Auta na náplavce 2021: Čeká vás hned 18 českých premiér!

Na obou březích Vltavy v Praze v prostoru mezi Železničním a Palackého mostem budou k vidění vozy 26 značek. Výstava začíná ve čtvrtek 26. srpna v 16.00 a končí v neděli 29. srpna v 17.30. Jejím pořadatelem je náš časopis Svět motorů a mediální dům Czech News Center, hlavním partnerem potom nadnárodní Benzina Orlen.

1x svět, 18x Česko

Prakticky se dá říci, že co vystavený model, to minimálně česká výstavní premiéra. Totální absence klasických autosalonů, způsobená v první řadě celosvětovým kovidovým šílenstvím a v řadě druhé i tím, že tato forma prezentace se přežila, pomáhá originálním akcím, jako je právě výstava Auta na náplavce. Nejde totiž o akci, kam lidé mají putovat za auty, ale podnik, kde auta přijedou za lidmi na místa, kam všichni chodí rádi. Právě tento koncept vedl k velké oblibě naší výstavy. A přivedl k nám letos i druhou světovou premiéru v historii. V roce 2017, kdy jsme na náplavce začínali, se u nás poprvé světu představil model Audi A8. Letošní rok se zapíše do historie faktem, že si tu ve čtvrtek v 17.00 odbude světovou výstavní premiéru v současnosti nejprodávanější auto v Česku, nová Škoda Fabia. Na stánku Škody na Rašínově nábřeží to bude pořádná sláva. Tak neváhejte, k dealerům se novinka dostane až na podzim. Českou výstavní premiérou je pak faceliftovaná Škoda Kodiaq.

První předvedení se týká i vozů Fiat Ducato, Mercedes-Benz EQS, Mercedes-Benz třídy C, Ford Mustang Mach-E, Isuzu D-Max Double Cab, Volkswagen Polo, Volkswagen Golf R Variant, Seat Ibiza, Seat Arona, Cupra Formentor, Cupra Leon Sportstourer, Audi Q4 e-tron Sportback, Kia EV6, Kia Proceed, Dodge Durango, RAM 1500 TRX a Gaz City. Suma sumárum: jedna světová a 18 českých výstavních premiér.

Svět motorů 33/2021

Všechno je zdarma

Skutečnost, že dlouho nebylo jasno, zda ve víru opatření proti čínské chřipce vůbec podobné akce proběhnou, se podepsala na tom, že na přípravu není tolik času jako v předchozích letech. Proto i doprovodný program na obou pódiích se stále ještě rodí a mění. Tudíž berte všechny naše informace jako předběžné a pokud možno nás sledujte na webu www.autananaplavce.cz nebo sociálních sítích. Navzdory uzávěře nábřeží od Výtoně až do Podolí proběhne letošní dříve avizovaná novinka, tedy jízdy testovacími auty. Pro nástup a výstup je vyhrazen prostor za Železničním mostem proti proudu Vltavy na vyšehradské straně. Směr jízdy záleží na každé automobilce. Ale kvůli stavbě se dá vyjet z náplavky až do večera 27. srpna jen vlevo směrem do centra… Věříme, že vás možnost zažít i jízdu ve vysněném modelu pořádně potěší. Samozřejmostí je bezplatný přívoz mezi oběma břehy. Protože během dvou let od poslední výstavy Auta na náplavce se toho u Vltavy hodně změnilo, museli jsme některé věci přizpůsobit. Předpokládáme, že oceníte, že na smíchovské straně se poskytování občerstvení zhostí noví provozovatelé opravených podloubí, tzv. kobek. Samozřejmostí jsou velké koncerty každý večer od čtvrtka do soboty. A je třeba zopakovat, že vše na náplavce (pochopitelně s výjimkou občerstvení) je jako vždy zdarma.

Kdopak by se viru bál

Auta na náplavce jsou akcí venkovní, tudíž se na ni zatím nevztahují žádná větší protikovidová opatření. K dispozici budou na několika místech dezinfekce, a ten, kdo ještě není proti čínské chřipce očkován, má šanci přímo na naší akci. Pod Železničním mostem na Rašínově nábřeží totiž bude stát pojízdná ordinace hlavního města Prahy a zájemce tu budou očkovat bez nutnosti registrace. Předpokládáme, že živo bude i na smíchovské straně, kde budou nejen probíhat večerní koncerty, ale v parku nad náplavkou bude zřízen dětský koutek, jehož součástí bude ukázka exponátů z muzea šlapacích autíček Pedal Planet.

Těšíme se na vás, přijďte si zpestřit konec prázdnin. Bavit se u nás bude celá rodina.

Předběžný program výstavy Auta na náplavce 2021

Čtvrtek 26. srpna

16.00 Otevření výstavy

17.00 Světová premiéra vozu Škoda Fabia na stánku Škody

17.30 Veslař Ondřej Synek (malé pódium a poté autogramiáda na stánku Škody)

18.30 Šéfkuchař Jan Punčochář (malé pódium a poté autogramiáda na stánku Škody)

19.30 Slavnostní zahájení (Metronome Prague Stage na smíchovské straně)

20.00 Koncert – Ewa Farna (Metronome Prague Stage na smíchovské straně)

22.00 Ukončení 1. dne výstavy

Pátek 27. srpna

10.00 Otevření výstavy

12.00 Citimove - prezentace aplikace pro dopravu v Praze

15.00 Herec Miroslav Etzler (Metronome Prague Stage a poté na stánku Dodge)

16.00 Vlastimil Nešetřil z vinařství Kolby (malé pódium)

17.00 Rychlobruslařka Martina Sáblíková (malé pódium a poté autogramiáda na stánku Škody)

18.00 David Šprincl, zástupce šéfredaktora Světa motorů, a beseda Jezdíme bezpečně

20.00 Koncert – Debbi (Metronome Prague Stage na smíchovské straně)

22.00 Ukončení 2. dne

Sobota 28. srpna

10.00 Otevření výstavy

12.00 Pepa Libický, král televizních kutilů, (velké pódium a poté na stánku Isuzu)

14.00 Atletka Zuzana Hejnová (malé pódium a poté autogramiáda na stánku Volkswagenu)

14.30 Martin Vaculík, zástupce šéfredaktora Světa motorů, se svým hostem, expertem na elektromobilitu Prof. Janem Mackem

15.30 Road Safety – beseda Autoklubu ČR

16.00 Miss ČR Nikol Švantnerová (malé pódium a poté na stánku Fordu)

20.00 Koncert – kapela Monkey Business (Metronome Prague Stage na smíchovské straně)

22.00 Ukončení 3. dne

Neděle 29. srpna

10.00 Otevření výstavy

13.00 Škoda Founders – hra a komiks (malé pódium a poté stánek Škody)

14.00 Rozhovor s Tomaszem Wiatrakem, CEO Orlen Unipetrol

15.00 Martin Vaculík, zástupce šéfredaktora Světa motorů, odpovídá na dotazy čtenářů a návštěvníků

17.30 Ukončení výstavy

(změna programu vyhrazena)