Auto na dálnici v protisměru? Reakce musí být okamžitá

Cestování po dálnicích je obecně považována za bezpečnější, přesto i zde hrozí řada rizik. Jedním z nejvážnějších jsou přitom řidiči v protisměru, kterých v posledních letech přibývá. Ostatně Policie ČR evidovala v posledních pěti letech přes 300 upozornění ročně na jízdu vozidla po dálnici v protisměru. A takové číslo je skutečně alarmující.

Často se přitom ani nedá posoudit, co vlastně řidiče k najetí na dálnici do protisměru vedlo. „Téma protisměr na dálnicích je pro mě velká neznámá, protože nedokážu pochopit, jak se člověk může dostat do situace, kdy se objeví v protisměru na dálnici. To je příklad naprostého přehlížení všech dopravních značek a ignorace sledování provozu kolem sebe,“ říká mjr. Ing. Dušan Uhlík, velitel stanice HZS Karlovarského kraje.

Většina dálničních nájezdů bývá osazena komplexním dopravním značením, některé rizikovější navíc v posledních letech dostaly po vzoru vybraných zemí EU i speciální dopravní značení „Stop protisměr.“ Přesto dochází k najetí do protisměru v průměru téměř každý den, jak uvádí tisková zpráva kampaně „Ty to zvládneš – setkání s realitou“.

Důvodů přitom může být několik – únava řidiče, nepozornost, bezmyšlenkovité poslouchání pokynů navigace, řízení pod vlivem návykových látek, atd. Ať už je ale důvod jakýkoliv, reakce by měla být vždy stejná a pokud možno co nejrychlejší.

„V takovém případě musí řidič co nejrychleji a bez otáčení zastavit vozidlo v odstavném pruhu, tedy co nejvíce vlevo u krajnice, zapnout varovná světla, obléknout si reflexní vestu a schovat se za svodidla pro své bezpečí. Neměl by také zapomenout na umístění bezpečnostního trojúhelníku do vzdálenosti min. 100 m před vozidlo z pohledu přijíždějících vozů. Jeho povinností je rovněž okamžité nahlášení vzniklé situace na linku 158 Policie ČR s přesnou identifikací místa odstaveného vozidla a vyčkání příjezdu hlídky,“ shrnuje základní body prevence Lukáš Hutta, výkonný manažer Asociace Záchranný kruh.

To nejhorší, co by mohlo řidiče napadnout, je pokusit se automobil otočit. Podobné jednání by totiž mohlo skončit tragédií. „Otočit se na dálnici a nabrat běžnou rychlost vám potrvá 20–25 vteřin. Vozidla pohybující se dálniční rychlostí 130 km/hod. ujedou za tu dobu přes půl kilometru. Fatální střed je v takové situaci téměř nevyhnutelný,“ potvrzuje plk. Mgr. Bc. Jiří Zlý, ředitel z Ředitelství služby dopravní policie.

Řidiči, kteří na dálnici spatří vůz v protisměru, by pak měli co nejrychleji kontaktovat policejní linku 158 a sdělit operátorům upřesňující informace. O odvrácení možného střetu totiž v podobných případech rozhodují často jen vteřiny.