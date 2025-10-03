Automobilky vyrobily více aut než loni, přesto vydělávají méně. Může za to i Čína
Zpráva zahrnující 34 výrobců zmiňuje tříprocentní nárůst prodejů za první letošní polovinu roku. Tržby a zisky slevovaných automobilek se ovšem meziročně paradoxně propadly.
Automobilový průmysl patří mezi nejvíce zkoušená odvětví. Aktuálně se vedle vysokých investic do elektromobility s mizernou návratností musejí potýkat též s drahými technologiemi snižujícími emise u spalovacích motorů, vysokými cenami energií v Evropě, s obchodními překážkami v čele s americkými cly na import zahraničních aut a dalšími problémy. Přesto se podle společnosti JATO Dynamics 34 sledovaným výrobcům za první letošní pololetí zvedly prodeje o tři procenta na 37,6 milionů vozů.
Růst táhly Toyota, BYD a Geely, které kompenzovaly poklesy u nadnárodního koncernu Stellantis a Tesly. Navzdory nárůstu objemu klesly celkové tržby na 1155 miliard eur (v přepočtu asi 28 bilionů korun neboli ekvivalent 13,4 rozpočtů České republiky na rok 2025), což představuje dvouprocentní pokles ve srovnání s první polovinou roku 2024. To znamená, že průměrná cena za prodaný kus z 32.419 eur (787.620 Kč) klesla na 30.708 eur (746.051 korun).
|Nejvyšší nárůsty tržeb mezi automobilkami
|Pořadí
|Značka
|Tržby (1. pololetí 2025)
|Tržby (1. pololetí 2024)
|Prodeje (ks)
|Meziroční rozdíl (%)
|1.
|Leapmotor
|2,88 miliardy eur (70 miliard korun)
|154
|222.000
|156
|2.
|Xpeng
|4,05 miliardy eur (98,4 miliardy korun)
|115
|197.000
|279
|3.
|Polestar
|1,21 miliardy eur (29,4 miliardy korun)
|43
|30.300
|51
|4.
|Lucid
|0,42 miliardy eur (10,2 miliardy korun)
|21
|6400
|47
|5.
|BYD
|44,14 miliardy eur (1,072 bilionu korun)
|14
|2.146.000
|33
|Celkem
|1,155 bilionu eur (28 bilionů korun)
|-2
|37.605.000
|3
|Zdroj: JATO Dynamics
Ačkoli analýza nezahrnuje většinu čínských výrobců (těch je v druhé nejlidnatější zemi jako máku), agresivní cenová válka na tamním přesto částečně vysvětluje tento pokles průměrné ceny za jednotku. Zatímco dva největší čínští výrobci – BYD a Geely – zvýšili svůj objem o 33, respektive 47 procent, tržby BYD se zvýšily pouze o 14 procent, zatímco u Geely zůstaly na stejné úrovni jako loni v témže období.
Blýská se horší časy?
Ještě znepokojivější je ovšem pokles ziskovosti. Zmíněná cenová válka na největším automobilovém trhu světa, rostoucí náklady v Evropě, obchodní války Donalda Trumpa, respektive Spojených států se zbytkem světa stály za propadem zisku, který je pro společnosti důležitější než tržby.
Provozní zisk (tj. hrubý zisk po odečtení prodejních a administrativních nákladů) klesl o 23 procent na 104 miliard eur (2,52 biliony korun). Mezi hlavními značkami nejhorších výsledků dosáhly Stellantis a Nissan, následované Mercedesem, Fordem, Teslou, Volkswagenem, BMW, Hondou a Kiou.
Nejvyšší procentuální změny zaznamenaly čínské automobilky, byť v jejich případě jsou vyhlídky do dalších let nejisté.
|Automobilky s nevyšší čistou marží v 1. pololetí 2025
|Pořadí
|Značka
|Čistá marže(%)
|1.
|Ferrari
|23,4
|2.
|Suzuki
|9,1
|3.
|Kia
|8,1
|4.
|Hyundai
|7,2
|5.
|GWM
|6,9
|Celkem
|2
|Zdroj: Automobilky
Ještě horší byl pokles čistého zisku, který klesl na 22,6 miliardy eur (v přepočtu 549 miliard korun), což představuje meziroční pokles o 69 procent. Čistá marže tak během jediného roku klesla z 6,1 procenta na 2 %.
|Značky s nejvyšší průměrnou marží na prodaný automobil v 1. pololetí 2025
|Pořadí
|Značka
|Průměrná marže
|1.
|Ferrari
|118.124 eur (2,87 milionu korun)
|2.
|Jaguar Land Rover
|5126 eur (124.500 Kč)
|3.
|Porsche
|4905 eur (119.167 Kč)
|4.
|skupina Mercedes-Benz
|2497 eur (66.665 Kč)
|5.
|skupina BMW
|2029 eur (49.295 Kč)
|Celkem
|601 eur (14.601 Kč)
|Zdroj: Automobilky
Bez flexibilnější regulace v Evropě, jasnějších obchodních pravidel ve Spojených státech a ukončení cenové války v Číně se zdá, že budoucnost automobilového průmyslu je vážně ohrožena. Pouze tři výrobci totiž dokázali zvýšit své čisté zisky: Suzuki (+9 %), Ferrari (+9 %) a BYD (+2 %).
Zdroj: JATO Dynamics a Motor1, video: Ferrari, foto: auto.cz