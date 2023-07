Loajalita zákazníků vůči automobilkám klesá a nejvíce se to propisuje na segmentu prémiových vozů. Nejvíce z tohoto trendu benefituje Tesla.

Úměrně s tím, jak roste rozmanitost automobilového trhu a rozdíly v kvalitě jednotlivých značek se vyrovnávají, klesá loajalita zákazníků k jednotlivým výrobcům. Tento trend se nejvíce odráží v segmentu prémiových vozů, avšak existuje jedna výjimka - společnost Tesla. Podle S&P Global Mobility a AUTODATA existuje až 68% pravděpodobnost, že dalším vozem majitele Tesla bude opět vůz této automobilky.

Věrnost zákazníků zaznamenala propad zejména v polovině roku 2020, což souviselo s prodlužujícími se termíny dodání nových vozidel. Zájemci tak museli hledat alternativy. „Odvětví automobilového průmyslu se nachází v krizi a bohužel se mu nepodařilo nastartovat zcela nastartovat vzestupný trend, aby se dostalo zpět na úroveň z roku 2019,“ říká Tom Libby, zástupce ředitele pro věrnostní řešení a analýzu odvětví společnosti S&P Global Mobility.

Nejlépe si v tomto ohledu vedou Hyundai a Toyota, kteří se dokázali dobře vypořádat s nedostatkem zásob a udrželi si stabilní skóre loajality. Vzhledem k tomu, že statistiky pochází ze spojených států, nepřekvapí, že se na vrchních příčkách drží také Ford a Chevrolet, jejichž hlavní výhodou je obsáhlá nabídka. „Čím širší je portfolio, tím větší je pravděpodobnost, že spotřebitel zůstane u vaší značky, když se vrátí na trh,“ pokračuje Libby.

Jak již bylo řečeno, migrace k jiné značce převládá zejména v luxusním segmentu, přičemž jedinou výjimku tvoří Tesla. Každý výrobce prémiových automobilů ztrácí více domácností, než si jich udržuje a tyto nůžky se stále rozevírají.

Automobilka v čele s Elonem Muskem evidentně dokázala najít způsob, jak zákazníky „zakořenit“ a to i přes to, že posledním novým produktem společnosti Tesla byl Model Y, který byl na trh uveden v roce 2020. Podle čísel přešlo v roce 2023 k Tesle 7,5 % domácností s vozem BMW oproti 6,8 % v roce 2022, zatímco u značky Mercedes-Benz to bylo 8,9 % domácností oproti 7,8 % v roce 2022. V případě společnosti Lexus se jednalo o 7,2 % oproti 5,8 % minulý rok. Dokonce i mainstreamové značky ztrácely zákazníky ve prospěch Tesly - v tomto případě se udržel pouze Fiat.

Autor: Matyáš Kunst